¿Para qué sirve la poesía?

Así como existe la verdad, que puede ser definida como la descripción más breve, con más verbos y sustantivos y menos adjetivos, es decir aquella que se apega más y sin pesonalismos a la descripción de un suceso y existe su contra parte, la posverdad, una nueva y pomposa palabra para definir lo que la preceptiva literaria conoce como leyenda, un relato popular que empieza con un suceso real detonante algo que sí paso, y que se transmite de un narrador a otro, con sus interpretaciones, lenguaje y valores personales y atraviesa el tiempo y la geografía. También existe la metaverdad.

La metaverdad es ese hecho verdadero, que sí pasó, con su fecha, sus nombres, su lugar y hasta sus motivaciones; pero como no puede decirse en voz alta, porque es un verdad incómoda, una verdad políticamente incorrecta y desde luego una verdad que te puede costar la vida, los escritores contamos la verdad con “mentiras”. Nada describe tan bien el fracaso final de los ideales de la Revolución Mexicana convertida en fantasma, como “Pedro Páramo” de Juan Rulfo. Ni modo de decirle a los niños, que les fallamos, que la educación y la salud al alcance de todos no se pudo lograr. Pero lo que historiadores y maestros no pueden hacer, lo hace el literato, y nos dice que el sueño de un mundo más justo, se convirtió en un pueblo fantasma.

La poesía como metaverdad es una fortaleza inexpugnable, su testimonio no puede ser cuestionado y el consuelo de sus palabras es imborrable, por eso el poeta Enrique Servín, decía que su amigo Alfredo Espinosa solía responder a la torpe pregunta sobre la utilidad de la poesía: “La poesía no sirve para nada, sólo para vivir”. En estos días que le ando rascando a los medios de información alguna buena noticia, me refugio en Mario Benedetti, que es el mejor para las emergencias del alma. Por ejemplo, desde el lunes 27 de marzo por la noche, sin más remedio, tuve que ir a leer un poema de Bennedetti llamado Tierra Luna “Cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa./ Cuando me canse de mirar pueblos que apenas son cenizas./ Me iré con lluvias estrelladas que son diamantes en el barro,/ glacial cometa de miradas. Viva la noche y desamarro.”

Los juicios de Salem en Massachusetts, durante el siglo XVII son bien conocidos en todo el mundo, 200 personas fueron acusadas de brujería ¿Cuántas de esas personas fueron quemadas vivas en la hoguera? Ninguna, 20 de ellos fueron sentenciados a la horca (20 es la mitad de 40).

Al iniciar sus actividades en la Nueva España la Santa Inquisición encendió la primera hoguera con bombo y platillo y fray Juan De Zumárraga que se convirtió en el primer obispo de México en 1535 puso sus funciones de inquisidor como prioridad de su agenda personal y uno de sus primeros actos como fue la persecución de un Señor Azteca quien tomó el nombre de Carlos en el bautismo, de quien se decía era sobrino del antiguo rey Netzahualcoyotl. Zumárraga acusó a Carlos de volver a la adoración de los dioses antiguos e incitar a cientos de naturales a dejar los caminos de Dios y escuchar los llamados de falsas religiones y falsos dioses que no eran sino el diablo mismo, de estos cientos de nombres recogidos en los archivos de fray Juan De Zumárraga sólo uno llegó a ser procesado y condenado a la hoguera el 30 de noviembre de 1539. Sin embargo, esta persecución no fue considerada prudente ni por los españoles seculares, ni por las autoridades religiosas y el mismo Zumárraga fue reprendido por ello. Por muchas razones, la persecución de los nativos por delitos religiosos no fue fomentada activamente.

Otro caso emblemático del Santo Oficio en la Nueva España fue la causa abierta por el hacendado español Don José Ignacio Quirós, contra la mulata Mariana De Candelaria, curandera de su hacienda que había tratado las fiebres de varios de sus encomendados, con tan mala suerte que murieron, mermando así el número de trabajadores indígenas que le servían. El 29 de febrero de 1760 Mariana declaró ante el Comisario. Se confesó curandera, afirmando “haber curado a varios enfermos con medicinas caseras y muchas hierbas que conocía”. El 25 de junio de 1763 Mariana fue recluida en cárceles secretas y dos años después los calificadores dieron su parecer al Tribunal y declararon a la mulata “hechicera bruja supersticiosa con pacto expreso”. La “clara ignorancia, rusticidad y sencillez” de la mujer, alegadas por su abogado, no evitaron que el 7 de marzo de 1768 Mariana fuera condenada a salir en “auto público con insignias de maléfica, hechicera y bruja, y embustera”. No la quemaron, pero se le condenó a abjurar de levi, sufrir pública vergüenza y ser ejemplificada en doscientos azotes y “desterrada del lugar en que cometió sus delitos por tiempo y espacio de diez años a veinte leguas de contorno”.

Quemar a una sola persona en lugar de cientos, y que haya sido en 1539 o en 1760 es muy flaco consuelo para mi corazón, y sigo pensando que hacen falta más poetas y menos hogueras. Los poetas no viven en una burbuja, tampoco son ermitaños encerrados en torres de marfil, sino creadores de universos que comparten con los demás. Los filósofos de la antigua Grecia lo subrayaron, a sus ojos la poesía encarnaba una experiencia de aprendizaje, una cultura general que precedía a cualquier especialización científica o política, según la escritora Tanella Boni.

Pero, ¿quién puede decir, antes o ahora, qué es la poesía? Para el escritor argentino Jorge Luis Borges, podría definirse como: “Realidades tan profundas que no se pueden expresar sino por medio de símbolos que todos los hombres tienen en común”. La poesía es la manera en que los seres humanos compartimos nuestros valores, pero eso me asustan las letras escritas por el komander, entre otros compositores de algo que se llama "canciones enfermas" y demás representantes del Movimiento Alterado. Mejor sigo buscando consuelo en Benedetti: “Cuando me canse de esperar a los indómitos que huyen./ Cuando me canse de soñar sueños que siempre se concluyen./ Me iré otra vez, inoportuno, y apostaré por el que pierde/ y volveré cuando ninguno me necesite ni recuerde”.

Claro que el fuego, ese que según el mito griego, Prometeo trajo a los hombres como un regalo a costa de ser castigado por los dioses. El fuego nos ha servido para construir nuestra civilización, no es sólo para quemar libros o personas, cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida se hizo más fácil. Podían reunirse en torno a las fogatas para calentarse, tener luz y estar protegidos. En torno a ese primer fuego se reunieron los primeros grupos humanos y crearon las primeras historias, cantos y poemas.

El fuego es muy útil, pero como dice el poeta Pablo García Baena cuando le cuestionan, ¿para qué sirve la poesía?: La poesía no sirve para nada. Es sólo un adorno necesario, pero la prefiero, porque no me fío de las cosas que sirven para algo…

La poesía no sirve para nada, sólo para vivir, la madrugada de ese lunes 27 me sigue desvelando, por eso yo sigo repitiendo los versos de Benedetti como un rosario. La poesía también es una forma de orar y de hablar con Dios pidiendo su consuelo. Me aferró a estos últimos versos para ver si la conciencia me deja dormir. No quiero hablar de políticos, no quiero acusar, no quiero avivar la hoguera, sólo quiero que alguien que comparta conmigo este sentimiento y encuentre consuelo, como yo, en la poesía.

“Alguna vez mi vida quieta verá estallar en el pasado/ mi triste y cándido planeta que se creyó civilizado./ Ah, Tierra-Luna, Tierra-Luna, mundo caótico y podrido,/ desde aquí arriba me despido. Adiós”.