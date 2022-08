Cómo me hizo sufrir el tema de sintagma y paradigma, lo mismo que el proceso deductivo e inductivo y la diferencia entre arquetipo y estereotipo, busqué toda clase de herramientas didácticas para explicarles a mis alumnos, y a la fecha no estoy muy segura de que me hayan entendido.

La sociedad chihuahuense se ha vuelto conservadora, ya no son aquellos liberales que defendían la Reforma y la República Juarista a cualquier costo, es una sociedad que ha tenido dificultades para transitar a la modernidad en un momento en que ya estamos instalados en la posmodernidad.

Una psiquiatra güerita, pelo de corte medio, vestir discreto y nulo maquillaje se sobresalta al recibir un paciente con trastorno límite de la personalidad, ¿si no quería tratar esos casos para que estudió psiquiatría? -Ya ni yo cuando me tocan alumnos bipolares. Una abogada se escandaliza de saber que hay varones que se pasean por el centro de la ciudad en altos y afilados estiletos, supongo que la abogada no va a defender homosexuales, transgénero, darketos, punketos y otras tribus urbanas.

En otro estado, donde los mexicanos han transitado a una mayor liberalidad en el pensamiento y por ello tienen más derechos, una pareja de amigos, ya mayorcitos, optó por un embarazo asistido con la ayuda de una madre sustituta, una mujer más joven con menos riesgos de correr con un aborto involuntario por los achaques de la edad. No son malas personas ni malos padres, simplemente quisieron esperar a construir sus carreras y su matrimonio antes de responsabilizarse de un hijo, y cuando fue el momento la edad colocaba el embarazo como un embarazo de alto riesgo y eligieron madre sustituta.

El triunfo de Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador en el 2018 rompió muchos paradigmas, por ejemplo, esa sempiterna mentira de un México Unido: México siempre ha estado dividido entre ricos y pobres, no se ande creyendo esas mentirotas de la clase media, porque la clase media hace milagros y vende menudo los domingos para seguir conservando su status de clase media.

El mundo está lleno de paradigmas y la posmodernidad nos reta a romperlos, a crear nuevas soluciones para cosas que siempre habían sido un problema, pero antes no nos importaban. Ahora nos escandaliza que los adolescentes tengan relaciones sexuales y que México ocupe el deshonroso primer lugar de la OCDE de embarazos en menores de edad. Pero lucimos con orgullo en la sala de la casa la fotografía de la abuela, que se casó a los 14 años y tuvo 12 hijos.

Votar por Andrés Manuel López Obrador, de manera tan masiva, fue una ruptura de paradigmas, nos dimos cuenta de que los pobres y prietos éramos superiores a los criollos de la clase alta (por lo menos en número) por lo tanto, las decisiones las tomábamos nosotros y no los whitexican. Hoy no me arrepiento de haber votado por López Obrador, pero me planteo una nueva pregunta ¿y por quién vamos a votar en el 2024?

López Obrador es un nuevo paradigma, en el discurso y en algunos hechos, la cuarta transformación no es él actual presidente, la cuarta transformación significa que ya nunca vamos a aceptar menos que eso, no es de Andrés Manuel para abajo, sino de André Manuel para arriba. Lo digo, porque al menos en Chihuahua el partido del presidente ha sido una pena, ha buscado con esmero los peores candidatos. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido recuerda que hay personas que se ganan la vida yendo a audiciones donde contratan actores que interpreten el papel de zombies y que Morena en Chihuahua le hizo el feo a Cruz Pérez Cuéllar para postular a Juan Carlos Loera.

Podríamos hablar de muchos candidatos chatarra que Morena ha subido al tren, pero el ejemplo de Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera me parece emblemático, pareciera que al presidente de la República creyera, al menos por la narrativa de su discurso, que no habrá en México un mejor presidente que él, y al mismo tiempo se deshace de aquellos candidatos cuya aceptación popular, historia personal o capacidad operativa pudieran presentar un punto de comparación con su figura, es decir que él mismo se asume ya una figura paradigmática, si no me cree consulte las bases de la beca AMLO para estudiantes de nivel superior.

Así las cosas, el sucesor de AMLO no será alguien aún más capaz y con mayores aspiraciones democráticas, sino alguien que no ensombrezca lo que ya se ha establecido como su figura histórica. Ni Salgado Macedonio podría ser candidato a presidente de la República desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, porque el siniestro personaje, ya demostró mucha capacidad para movilizar bases populares y una iniciativa que no se detiene a preguntar qué quiere el jefe. Olvídese de candidatos como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, o Ricardo Monreal. Si Morena insiste en sus candidatos grises que no opaquen la figura histórica de Andrés Manuel López Obrador, el único candidato posible por Morena a la Presidencia de la República en 2024, será Javier Corral, no ha hecho ningún casting para zombi, pero ni falta le hace.

Y nosotros que creíamos que la cuarta transformación sería que nunca más aceptaríamos un candidato reciclado, basura, zombi y ladrón, que la cuarta transformación convertía al presidente Andrés Manuel López Obrador en paradigma, porque no aceptaríamos menos, los siguientes candidatos deberían tener una mayor capacidad de trabajo, trayectoria reconocida, respeto de parte del pueblo prieto (no cuentan los whitexican) y un claro respeto por la democracia, de ahí para arriba.

Viene el 2024, veremos de qué están hechos los votantes, no Morena ni ningún partido, lo que viene, es ver si esa mayoría prieta e históricamente excluida seguirá defendiendo sus derechos en las urnas votando por candidatos aún más comprometidos con el desarrollo social. El voto está en el aire.