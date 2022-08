Parroquia de Nuestra Señora del Refugio a 75 Años de Existencia (El voto de don Antonio Guizar)

/ Don Antonio Guizar y Valencia, fue obispo y primer arzobispo de Chihuahua. / Un grupo numeroso de clérigos en el exilio, formaban parte del Episcopado mexicano, encabezados por monseñor Leopoldo Ruiz y Flores (Delegado Apostólico de la Santa Sede), trabajaron intensamente para encontrar una salida al conflicto cristero. / El presidente Emilio Portes Gil, recibió en su despacho a don Antonio Guizar y Valencia, para tratar el tema de la guerra cristera.

Uno de losmás importantes y grandes templos en la ciudad de Chihuahua, es sin duda la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, localizada frente al parque Urueta en el barrio de la Obrera. Esta enorme iglesiaque fuera administrada por años por el ilustrísimo padre Francisco Porras García, tiene en sus paredes y sótanos, miles de recuerdos que, desde su construcción en 1946, son parte del entorno urbano de la zona, así como de la misma Iglesia católica local.Pero ¿sabemos qué fue lo que motivó a la construcción de este templo? Aunque parezca curioso, la motivación real se inspiró a partir de la situación que se estaba viviendo en nuestro país, a partir del desgastante conflicto religioso que se experimentó durante variosaños, llamado “Guerra cristera”, cuyo saldo fue de miles de muertos, repartidos en algunosestados del territorio nacional, así como un sentimiento de odio entre aquellos que llevaron las riendas del gobierno tanto federal como estatal y, aquellos que profesaban una fe a la que querían eliminar.

A partir de esos acontecimientos y en la búsqueda de cambiar las cosas, el entonces monseñor don Antonio Guizar y Valencia, llevó a cabo un “voto” de fe hacia la virgen de “Nuestra Señora de Refugio de Pecadores”,para que se resolviera tan desgarrador acontecimiento y para ello, prometió que, si las cosas se pacificaban, dedicaría un templo a la señora de “Refugio de Pecadores”. Fue así que pasó el tiempo y“el favor” de la madre de Jesús le concedió ese “voto”.Sí, muchos tuvieron que vercon aquellos acontecimientos trágicos de persecución en contra dela iglesia que experimentó en la década de los 20 y 30s, la cual, una terrible pesadilla de persecucionesdonde el gobierno y clérigos se jugaban el todo por el todo para dejar a un lado las profundas diferencias que existían.

Durante ese tiempo, el episcopado nacional había determinado desterrar del país a sacerdotes que eran perseguidos y encarcelados por gobiernos estatales, municipales y federales,los que habían ordenado el cierre de templos y la prohibición de actos públicos religiosos, junto a la represión contra curas y feligreses que, en muchos de los casos, fueron asesinados por manifestar su fe, por ejemplo, la matanza de Coyoacán, las cacerías de Morelia y los bombazos aéreos contra los cristeros en los Altos de Jalisco, fueron algunos de los acontecimientos que se vivían segundo a segundo, día a día en nuestro país.

Ante esta situación, el clero mexicano quiso negociar de manera repetida y pacífica con el gobierno sin ninguna respuesta, pues la postura de ambos,mostraba el orgullo y la soberbia,tanto de prelados y no se diga de los representantes gubernamentales, principalmente el federal, por tanto, un grupo muy numeroso de clérigos en el exilio que formaban parte delEpiscopadomexicano,encabezados por monseñor Leopoldo Ruiz y Flores (Delegado Apostólico de la Santa Sede), trabajaban intensamente para encontrar la salida al conflicto. Sin embargo, la situación era muy crítica, pues el país estaba involucrado en una guerra salvaje, ilógica y perversa, donde el saldo había sido de muchos muertos y nada que, se arreglaran las cosas.

Sólo quedaba impulsar de manera intensa la penitencia y la oración, debido a la escasez de sacerdotes en nuestra patria, unos, en el exilio y otros, escondidos o luchando junto a su feligresía. Además, las autoridades del clero solicitarían a los piadosos seglares que, cooperaran eficazmente con la “exaltación del espíritu”y que no dejaran de orar para que el conflicto encontrara una solución satisfactoria.

Acá en el norte de México, el clero también estaba viviendo amargos momentos. En ese entonces, las riendas de la iglesia de Chihuahua, estabanen manos dedon Antonio Guizar y Valencia, un tipo de toda bondad probada a “fuego”, quién también sentía en carne propia el sufrimiento del conflicto, pues no solo le llegaba lo duro,sino también lo tupido, por el clima infernal que se vivía. Me contaba, Lázaro, una persona que estuvo muy cerca de don Antonio que, por un tiempo, él había probado el amargo trago del destierro y que aún con todo esto, siempre había obrado con una ecuanimidad impresionante, logrando mantener una actitud pasiva en sus feligreses, para que los ánimos bélicos no se desataran en el norte como parte de la influencia de la guerra cristera. Sin embargo, de esto también se derramó sangre de sacerdotes y una vida fue sacrificada por la libertad religiosa, la del ahora santo Pedro de Jesús Maldonado que, representa la imagen de una época donde se vivió la represión y el crimen en contra de la Iglesia católica.

Guizar y Valencia durante los años de la persecución, siempre mantuvo un valor civil muy en alto a toda prueba, pero sin ostentación a pesar de los constantes atropellos que en varias ocasiones tuvo en su propio hogar, el cual,fue cateado y a causa de uno de esos cateos, se afectó sobre manera a su hermana, la señorita María Dolores, quien perdió un ojo y estuvo a punto de morir. Vaya agresión, y no fue solo el único, sino en otro cateo donde el mismo don Antonio se enfrentaría con los que habían irrumpido en su casa diciéndoles: “Señores, no tengo armas, ni esta casa es de complotistas…Mi hermana está enferma, en cama…Haced con migo lo que queráis, pero dejen tranquila a mí familia”…Y en otra ocasión, cuando llegaron a deshoras de la noche y después de buscar por todas partes algún indicio de armas de fuego, ya cuando se iban, don Antonio les dijo: “Bueno, ¿ya nos podemos acostar?, ¿ya no se les ofrece nada después de esto?...¡Ah! Y con respecto a las armas, les manifiesto que yo no tengo más armas que la oración”.

No contentos las autoridades de aquel entonces con todos los atropellos contra don Antonio, lo expulsaron hacia el destierro junto con otro sacerdote, recordando a diario sus deberes para con sus ovejas; ellos dos, se encaminaron hacia la frontera. Detuvieron al sacerdote y él fue a dar a México. Se paseaba por las calles a la luz del día;no se ocultaba, pues había hecho votos para no hacerlo. Se presentó ante el presidente de la república Emilio Portes Gil y pidió respeto para los fieles de Chihuahua.

El presidente portes Gil lo atendió y no lo mandó aprender, sino por el contrario, poco después se trasladaría a la ciudad de Chihuahua a cumplir una misión sagrada.Sin embargo, seguía pasando el tiempo y los recursos humanos se agotaban sin dar el menor viso de solución al conflicto, y no había más remedio que confiar todo al auxilio divino y a la polémica religiosa y psicologíaa la que se enfrentaba a cada minuto. Por tanto, monseñor Guizar mantuvo la confianza de todos los varones justos en la madre de Dios, prometiendo a la santísima Virgen, erigirle un templo en la ciudad de Chihuahua si las cosas tuvieran un “viso” de componerse. “Eran los tiempos duros en Chihuahua, pero el prelado sentía tanta fe que haciendo un voto de confianza decidiría que ese templo se llamara“Refugio de Pecadores”.

Años posteriores, ya cuando los conflictos habían quedado atrás, el obispo auxiliar, don Francisco Espino Porras, bondadosamente señalaba a la persona de don Antonio, recordando su voto de fe al hacer referencia a un templo con la advocación de “Refugio de Pecadores”.De esta manera, en momentos que él recordaba ante el nubarrón de maldad que se daba en la nación mexicana y particularmente en Chihuahua: “Considerando los graves sufrimientos a que fueron sometidos, tanto los sacerdotes como los fieles de esta Diócesis de Chihuahua durante los años de la persecución religiosa, donde don Antonio Guizar Valencia, haría un voto a la santísima virgen bajo la advocación de “Nuestra Señora del Refugio”para erigirle un templo en esta ciudad…Esta crónica continuara.

