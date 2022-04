Partido abstencionista

“No le perdí la confianza; nunca se la he tenido”

Yomero

No había sido partidario de abstenerse de ejercer el derecho de votar. Porque el que se ausenta de las urnas no tiene argumentos para quejarse de un mal gobierno, decía yo y permitió que otros decidieran por él. Sin embargo hoy tenemos elementos para creer que el no sufragar en la Consulta de Revocación de Mandato es por el bien de la democracia. He aquí mis razones.

Es un gasto por demás inútil porque el ejecutivo federal no acostumbra reconocer derrotas. Nunca lo ha hecho. La vox populi la escucha solo cuando le dan la razón porfiriana “¿qué hora es? La que usted diga señor presidente”. Si en este ejercicio seudo democrático ganara la postura de que se tiene que ir así sea por uno o millones de votos no lo hará y alegará fraude electoral, insuficientes casillas, no contaron bien los votos o que finalmente el pueblo lo eligió a él como primer mandatario por seis años y que la ley no puede ser retroactiva si lo perjudica.

No hay condiciones para que los partidos políticos o los ciudadanos en general hagan campaña en su contra. Así fue redactada para que sólo López Obrador pueda hablar todos los días, todo el día, a todas horas, a todo momento y a la oposición, es decir, a quienes consideran debe de irse del cargo, no se les dio ni siquiera el diez por ciento del tiempo que el presidente utiliza para promover su imagen. Hasta Pinochet les regaló a sus contrincantes quince minutos al día para promocionar el famoso No que lo sacaría de la presidencia. En la melodía “No, no lo quiero no” dice “Me hace mal verlo todos los días/me molesta su sonrisa fría/ Me incomoda su literatura/ Me deprime su mini cultura” parecen versos dedicados a AMLO y no a Augusto Pinochet. Y es que no sé quién será tan fanático de la política lopezobradorista como para perder el tiempo y verlo diariamente y oírlo decir tanta y tanta palabrería sin contenido. Si yo fuese su seguidor, seguramente ya me habría cansado de verlo.

El aparato gubernamental morenista está trabajando a marchas forzadas para lograr el mágico 40% de participación del padrón electoral y así decirnos “¿Vieron? ¡Todo mundo ama al licenciado Andrés Manuel López Obrador!” e iniciar acciones para ampliar el periodo.

Si nos presentamos a votar este próximo domingo estaremos dando un golpe mortal a la democracia. Ya lo dijo, propondrá que el pueblo elija a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral. Es tan absurdo como legislar que a alguien se le otorgue un grado académico por votación popular y no por sus méritos. No importa si los futuros consejeros o magistrados son ignorantes respecto al trabajo que deben desempeñar. Sí debería -desde hace ya mucho tiempo- examinarlos para ver cómo andan sus conocimientos de matemáticas, lógica, ciencia política, economía, filosofía, sociología e historia a quienes aspiren a la Presidencia de la República. Nos hubiéramos evitado muchos malos mandatarios.

Con supuestamente el 66% de popularidad López Obrador no debería temer no alcanzar el porcentaje. Pero él y sus aliados están desesperados de que la gente no acuda a las urnas y prefiera iniciar sus vacaciones de Semana Santa.

Y sí, quise formar el Partido Abstencionista pero por desgracia muy pocos acudieron a la asamblea constitutiva y de ellos el 50% se retiró a los pocos minutos, el 30% jugó con su celular, el 10% se durmió y el 9% no firmó el documento. Bien, hoy no votar es apoyar a las instituciones que nos dan certidumbre electoral y prevenir la propuesta de reelección o ampliación del sexenio.

Mi álter ego considera que Claudia Sheinbaum tiene derecho a aspirar a la candidatura presidencial pero se le pasa la mano. Promueve abiertamente la ratificación del presidente y repite todo lo que éste dice. Habría que cambiarle el apellido, podría ser el de la autora de Los Picapiedra.