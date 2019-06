Partido, lucha de clases y revolución

“Ganamos la presidencia de la república, senadores y [email protected] locales y federales pero perdimos el partido”. Así la consigna. Todo parece que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional no hay brújula porque ya no está al frente el líder Andrés Manuel López Obrador y todos los cuadros políticos se fueron al gobierno democrático obradorista de la Cuarta Transformación; de la ahí la urgencia de poner en marcha la formación de cuadros políticos nuevos, jóvenes, para fortalecer al partido Morena con una base ideológica de izquierda firme y no siga a la deriva donde [email protected] oportunistas, corruptos, pseudo izquierdistas se aprovechan.

Para la izquierda, desde sus trincheras de trabajo, la Cuarta Transformación es un paso revolucionario histórico en México porque se hizo de forma pacífica. El pueblo de México se levantó temprano el pasado 1 de julio y se fue a las urnas, no a las armas, y desde luego esta transformación a través del Movimiento, fue gracias al trabajo permanente del núcleo histórico de la izquierda social en general. Es la expresión de la lucha de clases –ricos contra pobres; burgueses que explotan a sus trabajadores-, es el motor de las relaciones públicas y privadas en el mundo, aunque no se diga por temor, siempre está presente, incluso al interior de los partidos políticos. En esa marcha de clases por una nueva sociedad justa y fraterna fue a través de las luchas y las derrotas hacia la victoria, y se venció el 1 de julio rompiendo las cadenas, en su primera etapa, de la corrupción electoral.

Por eso es falso y peligroso que el instrumento de lucha, el partido político, que llevó a la Presidencia de la República a AMLO, esté sin brújula y sin cuadros políticos, además de que no sean tomados en cuenta a militantes de izquierda, ya no digamos en el gobierno, para evitar desgastes e infiltraciones de oportunistas procedentes del prianismo más rancio. Todo indica que el estado actual del partido Morena, está paralizado porque no se ven trabajos de proselitismo ni partidarios, ¿la prohibieron? Se está cayendo en la inercia como en los otros partidos que tanto criticó porque sólo aparecen a la escena cuando hay procesos electorales, y eso se debe combatir.

Como indican analistas políticos que “el partido cayó en la trampa de su propia estrategia de alianzas para la elección del 2018. No solamente se aceptó a todo el que quisiera, sino que para que “quisieran” se les ofreció puestos, cargos y candidaturas. Y claro que no llegaron solos, vinieron en grupo, con sus costumbres y con su ideología la del acomodo sobre todas las cosas con palabras de engaño y oportunistas”. Tal fue el caso en Wachochi donde la encargada del Comité Nacional de Morena para Chihuahua, Ariadna Montiel, hoy flamante subsecretaria federal de Bienestar, quebrantó el trabajo del Comité Municipal al quitar al primer regidor de Morena para entregarlo al PES, partido sin ninguna representación ni trabajo en el Municipio. Hoy ese partido fantasma tiene un regidor de “turismo” en el Cabildo. Ese fue el trabajo sucio que hizo Ariadna Montiel bajo el pretexto de las “alianzas” y restó fuerza lo que derivó en una división interna en Morena.

Se mintió y se actuó con perversión con la complacencia de [email protected] dirigentes hoy en el gobierno, como ahora actúa la oposición de derecha, sobre todo los PANazis, y no es que “Morena fuera antes de esto una fuerza compacta y pura”, nunca lo fue, pero donde se lograba la frenaban, de ahí el “ingreso masivo de oportunistas y corruptos” que vino a inclinar la balanza a favor de las antiguas prácticas prianistas, por la búsqueda del hueso (a roer) como mandamiento y el desfonde ideológico. “Pero se ganó y eso es lo importante”, se justifican los que hoy están en el gobierno, alejados del partido dizque para “no confundir” como dijo Juan Carlos Loera, delegado estatal. El gobierno popular y democrático marca el inicio de un cambio verdadero que esperemos marche más allá de las expectativas de los mexicanos que tienen esperanza de cambiar la situación de sus vidas, de su trabajo.

Hay confianza en el liderazgo de AMLO y en el gobierno de la Cuarta Transformación de eso no hay duda y va bien. Lo malo es que la militancia de izquierda de Morena no está activa, hace poca crítica y autocrítica, sólo la hacen en talleres o eventos cerrados, cuando los hay, y lo más preocupante es que no están en la disputa por el partido y la nación. “El caso de Puebla es un buen ejemplo del estado actual del partido. La candidatura recayó en un personaje contrario a Morena y a sus principios”. La militancia no decide nada sobre el partido. La dirigencia se concentra en lo electoral, no participa en la construcción de una agenda legislativa o en la construcción de un proyecto social y político eficaz.

La observación de analistas se refiere a que se avecina la renovación de las dirigencias nacional, estatal y municipal, y “ Morena corre el riesgo de quedar en manos de grupos corruptos que podrían traicionar al partido; sin embargo, del otro lado no se propone nada más que incondicionalidad al Presidente. La militancia no está discutiendo la estructura del partido, ni la política nacional, ni el relevo y mucho menos el proyecto futuro”. Ante esto no se deben cruzar de manos, tienen que participar para sacar al partido del atraso político.

Como señala Aldo Fabián Hernández Solís en el periódico Rebelión: “No lo discute porque tampoco importa, cuando las decisiones se toman sin su consentimiento y sin su conocimiento de la militancia. Bajo el pretexto de que se prohíben las corrientes no hay polos aglutinadores ideológicos o liderazgos que enarbolen una propuesta distinta y clara con respecto al partido y la nación. Lo que sí hay son grupos que se agrupan bajo el principio de hacerse del poder” como se ve en Chihuahua donde Juan Carlos Loera, aprovechando su posición de delegado estatal, está creando su grupo a través de los subdelegados regionales para aspirar como candidato a gobernador. “Hay que salir de la inercia y de la defensa del gobierno como única acción; se debe tomar la ofensiva por la conquista de Morena y el impulso a las demandas sociales de izquierda. Ser movimiento, uno que dé la batalla de las ideas contra la reacción derechista, pero que haga avanzar horizontes de trasformación, para impedir que la derecha prianista tome armas de errores y dar crédito a sus mentiras groseras y estúpidas que divulgan los periódicos de los ricos/burgueses, los fifís”.

No es tarea fácil, la lógica de la “política” tradicional, la corrupta y oportunista, está avanzada en Morena y eso tienen que impedirlo. “Algunos intelectuales nuestros están cómodos en el papel de incondicionales, los medios prefieren a ese Morena light o fifí, paralizado, para hablar por el partido, ya que la militancia de izquierda se encuentra dispersa y sin un núcleo aglutinador que la inspire e impulse”. Morena está en esa encrucijada que debe combatir y limpiar bajo la premisa de “no mentir, no robar y no traicionar el pueblo”.