Pascuas insurreccionales y pacíficas en el mundo

“La corrupción es la nueva peste del mundo”: AMLO.

“Una terrible belleza ha nacido”: Willan Butler Yeats, poeta irlandés.





Un lunes 24 de abril de 1916 en plena celebración de Pascua, cientos de irlandeses nacionalistas y patriotas, se levantaron en armas contra el gobierno colonialista de Inglaterra que tenía sometida a Irlanda durante siglos, recordando que los irlandeses formaron el Batallón de San Patricio que defendieron a México en 1846, luego de abandonar al ejército estadounidense que invadió México, terminando por luchar para el lado contrario: por los mexicanos, sometidos al colonialismo por siglos.

A 103 años de la sublevación irlandesa, cabe recordar como referencia histórica, que las insurrecciones en los países sometidos a regímenes colonialistas, de explotación, de deshumanización, de esclavitud, se levantaron en armas para liberarse de la opresión imperialista como sucedió en México en 1810 y en otros países latinoamericanos, africanos o asiáticos. Esos imperialistas eran y son, los gobiernos de España, Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra y Estados Unidos.

Los gobiernos del “primer mundo” de aquella época, trabajaron durante siglos controlando e imponiendo mediante la fuerza y el racismo, formas de gobierno para que a los hombres de los países invadidos se les inculcaran el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento, la desesperación, distorsión mental, el servilismo a los gobernantes y patrones corruptos que los soportaron durante años. Pero no hay mal que dure cien años, y cambia todo, poco a poco; el mal cae, más temprano que tarde.

“Una terrible belleza ha nacido” como consigno el gran poeta irlandés, William Beat Yetas en su poema: Pascua de 1916, recordando el levantamiento armado irlandés, resaltando a los líderes que tomaron las armas y luego del combate fueron detenidos por sus enemigos ingleses, para luego fusilarlos.

En aquella época “la izquierda europea denunció la Sublevación de Pascua, sobre todo porque no pudo comprender su sentido. ¿Qué hacia un disciplinado intelectual marxista y líder sindical como James Connolly tomando las armas juntos a unos nacionalistas místicos e intelectuales como Padraig Pearse y Joseph Mary Plunkett? Uno de los pocos radicales que entendió lo que pasó fue V.I. Lenin, dirigente de la revolución rusa al lado de León Trozky que en 1917 tomaron el poder político, que calificó las críticas de la rebelión como "monstruosamente pedantes", es decir, que no comprendieron la lucha de los nacionalistas irlandeses” que entregaron su vidas por independizarse de Inglaterra.

Lo que tanto James Connolly como Vladimir Lenin comprendieron fue que el levantamiento reflejaba una sociedad profundamente distorsionada por el colonialismo. A diferencia de muchas otras partes de Europa, en Irlanda diferentes clases y puntos de vista pudieron encontrar un terreno común precisamente porque tenían una experiencia similar: no importaba cuál fuera su educación, sus recursos, al final todos eran irlandeses, y eran en todos los sentidos tratados como inferiores por quienes les gobernaban: unos españoles, otros españoles o europeos.

Los sueños, los ideales por un mundo mejor, siempre han estado presentes en la humanidad. Siempre han sido un referente para luchar por una nueva sociedad, como es el caso mexicano que después de más de 90 años de regímenes antidemocráticos, corruptos, lo que conocemos [email protected] [email protected], hubo un cambio no radical como el caso socialista chileno en 1970.1973, el mexicano fue pacífico el pasado 1 de julio; una revolución de conciencias que ejerció el sufragio libremente después de sexenios de colonialismo del PRI y el PAN, apoyados por un PRD que fue de “izquierda” y que mostró el cobre corruptor.

El levantamiento armado en Irlanda en época de Semana Santa hace 103 años, es un ejemplo que indica que todos los tiempos son buenos para luchar como muchos seres humanos lo hicieron y lo harán. Esos sueños e ideales por una nueva sociedad; por el “nuevo hombre y mujer” descolonizados mentalmente, es decir que piensen con su propia cabeza y actúen de acuerdo a sus convicciones, que en el caso de México en 2018, la lucha fue pacífica, sin derramamiento de sangre ni fusilamientos a los dirigentes.

Desde estas perspectivas comparativas históricas y geopolíticas, se combinan la literatura política y la poesía libertaria -siempre presente con carácter revolucionario, pacífico o violente, según las circunstancias- al citar al poeta irlandés Willam Butles Yeats: Pascuas de 1916. “Con ellos me he cruzado al caer el día, la mirada intensa… cerca de la chimenea, seguro como estaba de que todos en un país de bufones vivimos; todo cambiando, cambiando del todo: una terrible belleza ha nacido”.

Las experiencias de los movimientos revolucionarios en el mundo, sean pacíficos o violentos, deben servir como ejemplo para discernir, reflexionar y actuar de acuerdo a las circunstancias, épocas y ciclos históricos en que nos toca vivir. La consigna de Andrés Manuel López Obrador de que “primero los pobres” y “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, son la síntesis que se tienen que ejecutar ya como gobierno. Por ello es importante cuidar al nuevo gobierno federal obradorista de centro izquierda, de [email protected] oportunistas, que están desviando estos principios básicos al hacer todo lo contrario, y eso no se vale, ya que el pueblo depositó su confianza en el cambio de gobierno, de régimen.

La sublevación de Pascua en Irlanda en 1916 “achicharró todas las ideologías, las divisiones y los prejuicios que el colonialismo había construido a través de cientos de años, juntando a algunos compañeros de viaje muy extraños. Los que soñaban con volver a constituir el antiguo reino de Meath lucharon en las barricadas junto a los discípulos de Karl Marx. Campesinos analfabetos tomaron las armas con la condesa Markievicz, que aconsejó a las mujeres a "empeñar sus joyas en el banco y comprarse un revólver".