Pasos para ser más resilientes

Ciudad de México.- Desde hace algunos años se ha promovido la idea de que la salud mental tiene que ver con una actitud positiva ante la vida, sin importar la calidad de vida que vivimos. En esta ola de positivismo, que poco a poco se ha convertido en una obligación y por lo tanto en una fuente más de exigencia, hay conceptos que se utilizan de forma superficial. Uno de estos conceptos es el de la resiliencia.

Boris Cyrulnik nos dice que la resiliencia “consiste en la habilidad para tener un momento de felicidad incluso cuando tienes una herida en el alma. La magnitud de esa herida es lo de menos… lo importante es poder atribuirle siempre un significado al trauma o al fracaso o a la situación indeseada, sea la que sea”.

Cyrulink plantea cuatro puntos clave: 1) encontrar sentido a lo ocurrido para así transformarlo y salir de la confusión; 2) el papel fundamental del afecto para responder al trauma; 3) la dependencia que hay con nuestro entorno, y; 4) la capacidad de tener momentos de felicidad.

La resiliencia es el nombre que se le ha dado a las respuestas que tienen algunas personas ante experiencias profundamente traumáticas y que a pesar de las cuales, conservan la confianza en el mundo, el buen humor, la creatividad y la esperanza. El planteamiento es profundo y poderoso ante entornos envueltos en la violencia y la injusticia e influenciados por una mirada orientada al individualismo y la competencia. El problema surge cuando se usa el concepto, como un medio para invitarnos a adaptarnos a un entorno indigno.

Es así como, desde mi mirada del concepto, encontrar sentido no es justificar, mucho menos es aceptar y aguantar, es entender las raíces que generan sufrimiento y buscar las formas de cortarlas. Es un planteamiento que nos aleja de la aceptación y la sumisión y nos invita al análisis y comprensión de los mecanismos opresivos, nos reconoce como agentes de cambio, nos invita a la acción que puede tomar diversos caminos.

Para ser resilientes, las relaciones se vuelven indispensables, este no es un camino que podamos caminar en soledad, no hay cabida para una postura individualista y competitiva, es a través de la cooperación y el apoyo mutuo que se logra ser resiliente. El cambio no empieza en lo individual, el cambio se genera desde las relaciones y la calidad de estas. Relaciones amorosas, es decir, desde el autocuidado y cuidado mutuo, una ética reflexionada, responsabilización por mis emociones y decisiones y aprender a pedir perdón. También significa, no solo saber dar, pero, sobre todo, saber recibir.

La resiliencia también nos plantea que el contexto importa. Es indispensable aprender a ver cómo se perpetúan los mecanismos de opresión y violencia y quiénes se benefician de estos mecanismos, evitar caer en la tentación de normalizar y “acostumbrarnos” a las injusticias. Este último punto me parece crucial. No está bien que la violencia sea la forma predominante de relación, no está bien perdonar sin transformación de por medio, no está bien prohibir ciertas emociones, no está bien soltar antes de aprender a poner límites.

No se trata de aprender los diez pasos para ser más resilientes, la resiliencia consiste en un análisis crítico y colectivo, en cultivar la indignación y la digna rabia ante el sufrimiento y las injusticias, consiste en acción para crear realidades en donde todas, todos y sí, todes, tengamos un lugar digno en donde vivir.

La resiliencia no es algo a lo que haya que aspirar, es más bien la evidencia de que algo va muy mal. No tenemos que ser más resilientes, necesitamos transformar esta realidad de injusticia y opresión, porque de sobrevivir ya fue suficiente, se trata de vivir con dignidad y con mayores momentos de felicidad. Estoy convencida de que este es un mejor camino a la salud mental.