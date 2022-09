Patadas y culatazos exhiben fragilidad y alto riesgo

Los momentos de angustia vividos por el personal médico en la pequeña localidad de San Francisco del Oro a manos de delincuentes armados que derribaron puertas y se los llevaron a la fuerza, es reflejo de la impunidad que se vive en amplias extensiones del territorio estatal y nacional.

Federación y ayuntamientos aparecen cruzados de brazos; los últimos en la comodidad de la innegable incapacidad por hacer frente a estos grupos criminales, por ausencia de personal, y el poco que tienen con mala capacitación y mucho menos armamento y equipo; el gobierno federal sin enviar dinero ni suficiente fuerza; Guardia Nacional y Ejército aparecen siempre a toro pasado, cero labores preventivas.

Se cumplen ya casi tres años que desapareció el fondo para seguridad que enviaba el gobierno de México para ciertos municipios, pero en términos llanos, da lo mismo para los ayuntamientos pequeños, porque a ellos nunca les tocaba nada, o prácticamente nada, de esa bolsa.

Se echan la culpa unos y otros, pero eso no resuelve de fondo el problema.

El jueves, en San Francisco del Oro, a 247 kilómetros de esta capital y con una población que apenas supera los cinco mil habitantes, las débiles puertas de vidrio, acordes a un diseño de infraestructura frágil, fueron incapaces de resistir los golpes de armas largas y patadas, con las cuales irrumpieron varios criminales en el modesto centro de salud localizado en aquella comunidad.

Así como llegaron se fueron, arrastrando con ellos a personal médico a bordo de una ambulancia -que terminó con falla mecánica salvadora, porque fueron liberados- para trasladar a uno de sus compañeros herido, porque en dicho centro se carecía del instrumental y medicamento suficiente; obvio, no hay cirujano para realizar un procedimiento delicado.

En esas condiciones, el lesionado se les iba a morir sobre la mesa o camilla, como con probabilidad ocurrió sobre el asiento de la troca, por shock hipovolémico o falla orgánica dependiendo del órgano afectado por trayectoria del proyectil, salvo que hayan sacado a algún médico experimentado de su casa, con instrumental y medicamento, que es como hallar una aguja en el pajar.

Los centros de salud carecen de quirófano, así están diseñados, para atender exclusivamente primer nivel, consulta y punto.

A lo más tienen alguna sala de expulsión para atender partos naturales sin complicaciones, por tanto, es inútil llevar a un herido grave de bala, porque no hay con que intervenirlo de manera adecuada, detener el sangrado, realizar la extracción del proyectil, y estabilizar al paciente para su recuperación, menos cuando se trata de lesiones con amputaciones o grandes heridas producidas por altos calibres.

El problema es que la gente tiene la idea de que dichos centros son resolutivos, cuando apenas tienen un médico general, muchas veces un pasante de Medicina, con suerte un médico que realiza su residencia, pero lo dudamos, porque ellos van a los hospitales medianos y grandes, que cuentan con las condiciones para realizar su residencia. Menos tendrán experiencia en extracción de balas.

Era entonces un intento inútil, desesperado, pero inútil, del cual afortunadamente no hubo mayores consecuencias, más que un gran susto para el personal involucrado, que vio amenazada su vida.

***

El de San Francisco del Oro es uno de los centros de atención médica de las decenas que existen a nivel estatal, sino es que casi un centenar, operados por Servicios de Salud de Chihuahua y otras tantas clínicas rurales bajo administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin contar las unidades móviles o caravanas de la salud, que recorren minúsculas comunidades.

Sólo en la denominada Red Parral, por parte de Servicios de Salud de Chihuahua, hay 14 centros de salud, el de Villa Matamoros, El Tule, Santa Bárbara, Huejotitán, Almanseña, son algunos, así como tres unidades médicas, Adjuntas de Arriba, Las Delicias y Los Pilares, más los varios que hay en la cabecera de red, todos en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Algunos inclusive, como su denominación lo indica, no son centros de salud, sino dispensarios.

Ahí enseguidita, de la Red Parral, se encuentra geográficamente la Red Guadalupe y Calvo, con centros de salud en Corre Coyote, Rancho En medio, y el de la cabecera municipal. Hay otras Unidades Médicas en El Pinito, Tejamanil, El Bosque, El Carnero y El Muerto. Tienen un médico responsable cada uno de ellos, pero en las condiciones indicadas de San Francisco del Oro, pura atención de primer nivel.

En todos estos centros, unidades médicas o dispensarios, el personal es distinto y sus funciones también. El centro de salud es el que mayor capacidad tiene para atender situaciones médicas, pero jamás intervenciones como la que a empellones, patadas y culatazos exigían los criminales el pasado jueves para salvar la vida de su compañero herido.

Imposible esperar que, al calor de un enfrentamiento con heridos y muertos, fragor de batalla real, probablemente bajo influjo de alcohol o drogas, con la adrenalina a tope, los delincuentes pudieran reflexionar acerca de estos diseños institucionales de atención a la salud, que derivan a las unidades médicas de segundo nivel la cirugía como la que se requiere en el caso de un herido de bala.

Es pedir demasiado. Si a ello se le agrega la falta de presencia por parte de seguridad pública municipal, que apenas para contener faltas del bando de policía sirve, y a veces ni eso, y una intervención sólo testimonial y para la foto de la Guardia Nacional y Ejército -deteniendo algún supuesto objetivo de alto impacto-, entonces hay un tremendo problema.

***

No hay tregua para la sociedad, y dentro de ella, ni para los médicos, que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, en esta escalada violenta que ya tiene a nivel nacional, con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, 162 mil muertos, un 70 por ciento de ellos dolosos.

Son decenas de miles los médicos que en ese contexto desarrollan su labor de salud a nivel nacional, y cientos aquí en Chihuahua, sin contar personal de enfermería y auxiliares en la operación de los Centros de Salud dispersos por toda la geografía estatal.

Ese personal ha convertido su tarea en acto heroico y apostolado, porque cada día arriesga su vida, con promesas de seguridad cuyo cumplimiento no llega, así vayan y vengan administraciones federales o municipales.

Para ellos carece de cualquier sentido la discusión bizantina acerca de si el Ejército debe continuar o no en las calles, realizando labores de apoyo en materia de seguridad pública, donde la prevención -disuasión- es fundamental, porque no ha significado diferencia alguna.

En la gravedad, lo de San Francisco del Oro no debe ser minimizado; no es muy distinto a lo ocurrido en San Juanito el 11 de julio pasado con el homicidio de la doctora Massiel Mexia Medina o la desaparición del doctor Juan Godínez, del cual no se sabe nada desde hace noviembre del 2017, y en cuya búsqueda sufrió un atentado su hijo del mismo nombre a unos días de tomar posesión como alcalde en Gómez Farías, en su propio consultorio.

Los une a estos hechos la fragilidad con la cual el personal de salud continúa prestando sus servicios médicos, con riesgo fatal, sin solución inmediata.