¡Peor que peor: Corral no ve el tsunami que ¡ya! lo arrastra!

Los teóricos de las elecciones nos aconsejan en que si de las encuestas se advierten empates técnicos entre el PAN y Morena, es por qué serán contiendas muy reñidas. Pero también es cierto, que las encuestas no nos informan de otros aspectos importantes que están involucrados, pero que ahí están presentes, en esta elección.

Solamente la intuición de los sociólogos y psicólogos políticos formados en las calles y cafés, pudieran darnos esa información que le falta a las encuestas de los "empates técnicos" como aquí en Chihuahua.

Estamos seguros de que sí estamos en situación de anticiparnos con nuestra humilde experiencia de todos los días en tratar de “sentir” “pulsar” el humor social que no solamente recorre el país, sino que va a incidir de forma determinante en esta elección.

En Chihuahua la elección también será un plebiscito del gobierno de López Obrador y de Javier Corral.

Lo cual no es un descubrimiento, pero es, el aspecto que las encuestas y estrategas de las campañas no han analizado.

Mario Delgado y su equipo sí lo han percibido, a juzgar por el estilo para la designación de candidatos en Morena.

Mientras que Vázquez y Portillo en el cuarto de guerra de Maru Campos han batallado mucho para hacérselo entender a Corral y su esquituflaútico candidato Madero.

Eso es lo que definirá el voto: refrendar o castigar al gobierno de AMLO y al de Javier Corral. Incluso esa pudiera ser la explicación del por qué en Chihuahua todas las encuestas arrojan empates técnicos entre Morena y el PAN, lo cual pudiera tomarse como una expresión cuantificada de la predisposición electoral.

En esa perspectiva nos preguntamos: ¿si AMLO tiene en los sondeos de imagen un 70% de aceptación nacional, y en Chihuahua las encuestas sobre su imagen subieron de noviembre a diciembre del 38% al 45% de aceptación, es súper obvio que aún sin las mañaneras de por medio, sí estará en las boletas electorales, ¡ya está! Incluso en el ambiente electoral de Chihuahua.

Las encuestas sobre la imagen del Presidente y del Gobernador dicen mucho, pero dejan fuera, hasta nuevo aviso, el aspecto plebiscitario sobre los resultados de sus gobiernos.

Entre paréntesis, es imposible hacer predicciones en política, por el aspecto humano que interviene y las echa por tierra. Cuestión que por cierto también se ha visto reflejado en las predicciones, “si y solo si” que ha elaborado Gatell y su equipo de científicos, para predecir el comportamiento de la pandemia y que “periodistas” como López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Lily Téllez etc, jamás entenderán si no tiene nociones sobre Ciencia y su Filosofía. No se les puede pedir a estos “periodistas” que nos den clases de Filosofía de la Ciencia. Pero en la siembra de odio y miedo político y guerras sucias, en eso sí son expertos.

Tanto López Obrador como Corral tienen la experiencia, casi evidencia para saber desde ya, de “cómo” los están esperando las urnas. De ahí el apuro de ambos por incidir directa o indirectamente en la elección. Ambos necesitan que el voto refrende sus gobiernos, pues quieren seguir con vida para concretar sus proyectos personales. Aquel para tener mayoría en el Congreso y seguir con sus reformas sociales; y este para seguir con vida a la candidatura presidencial.

Por eso nos suena a irracional, que si Corral “ya sabe” que con Madero ya perdió desastrosamente ante Maru Campos la contienda interna por la candidatura en el PAN, se acaba su proyecto personal y pierde la gubernatura ante Juan Carlos Loera. Y entonces a sabiendas, púes sólo un ciego no lo ve, de su inminente derrota, no entendemos el ¿por qué se sigue aferrando a perder tanto dentro del PAN como ante Juan Carlos Loera, y sigue insistiendo en imponer a Madero (ya cadáver) en la contienda interna?

Todo indica que por fin encontramos un caso como excepción a la regla de que “no hay locos que comen lumbre”.