¿Percibir mayor seguridad es realmente tenerla?

En todo lugar, la seguridad es un tema en boga. De muchas fuentes escuchamos sobre índices de seguridad, baja o alta de índices delictivos y sensación o percepción de seguridad en la ciudadanía. Pero cabe aquí una interesante pregunta: ¿Es lo mismo sentirse seguro que estarlo realmente? Decía el filósofo George Berkeley: “Ser es ser percibido”, argumentando de una manera profunda que lo que se percibe, existe porque se percibe. Sin embargo, para los chihuahuenses es razonable cuestionarse sobre la relación entre la percepción y los hechos, sobre todo cuando vivimos rodeados de información respecto a temas dolorosos y delicados, como los crímenes contra las mujeres.

En días pasados se reveló el contenido de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, llevada a cabo por el INEGI, en la que la ciudad de Chihuahua subió casi diez puntos en cuanto a la percepción de la seguridad. Esto quiere decir que los chihuahuenses se sienten más seguros hoy en día. Esta encuesta, aplicada desde el 2016 y dada en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, genera información representativa que ayuda a estudiar el fenómeno de la seguridad pública y otras problemáticas en las ciudades de nuestro país. El análisis de tales datos, en teoría, permitirían una mejor toma de decisiones sobre seguridad en cuestión de políticas públicas y acciones estratégicas.

Es necesario, sin embargo, recalcar que la medición de la seguridad pública y la medición sobre la percepción de la misma, aunque van de la mano, son cosas distintas. Por un lado, la medición en seguridad pública no solo toma en cuenta el número de actos delictivos, las denuncias y las resoluciones de las mismas, sino que también está relacionada con la infraestructura y los recursos con los que cuentan las instituciones para realizar su trabajo, según se señala en el marco conceptual elaborado por el mismo INEGI para tal instrumento.

Por otro lado, la medición de la percepción hace referencia a la sensación de seguridad que tienen los ciudadanos en su entorno, sobre todo más inmediato. Cabe señalar también que algunos de los datos que se toman en cuenta para medir la percepción son, en su mayoría y por ser más frecuentes, delitos de bajo impacto en primer lugar, la confianza de la ciudadanía en las organizaciones policiales en segundo, y otros temas como el deterioro físico de la ciudad, por mencionar algunos. Ahora bien, a pesar de que la sensación o percepción sobre la seguridad pueda ser más bien subjetiva, este sentimiento de mejora repercute directamente en la ciudadanía chihuahuense en general, pues impacta en relevantes aspectos de diversas índoles, como el desarrollo económico.

Distintas teorías sobre la sensación de inseguridad y miedo al delito encuentran una correspondencia entre esta sensación y su impacto en la vida cotidiana, como por ejemplo el rol que juegan los ciudadanos dentro de una comunidad, la sensación de tranquilidad y el desarrollo familiar, pero sobre todo la actuación y toma de decisiones de organismos para el desarrollo económico. En Chihuahua, la ENSU tiene un gran impacto en temas clave para el sector empresarial y económico, y sobre todo para las asociaciones y organismos que trabajan en estos rubros. Es evidente que una mayor percepción de la seguridad en Chihuahua influirá en temas de toma de decisiones en ámbitos específicos como la inversión económica, el sector turístico, entre otros que puedan beneficiar directamente a los ciudadanos.

Al parecer existe, por tanto, una relación compleja pero tangible entre la percepción y la seguridad real, que va más allá de los puros números. En 2018, por ejemplo, el informe Latinobarómetro sobre la confianza en las instituciones en América Latina, mostraba que Uruguay era uno de los países con mayor confianza en la policía, con un 59%, mientras que en México este número solo era del 19%. Por otro lado, el porcentaje más alto de confianza en el gobierno también lo ostentaba Uruguay con un 39%, mientras que en nuestro país este mismo indicador apenas llegaba al 16%. En general, como destaca este informe, América Latina es la región del mundo con mayor desconfianza. Dada la relación tangible entre hechos y percepciones que ya he mencionado, esto es un punto de alerta.

Los datos obtenidos sobre la ciudad de Chihuahua en la ENSU muestran una disminución de la percepción en la inseguridad durante el primer trimestre del 2022 que fue del 60.9% al 51.0%, y está señalada por el INEGI como una disminución significativa respecto al último trimestre. Es también notorio que el dato, sumado a otros temas de la misma ENSU como el suministro de agua y los baches en calles y avenidas en los cuales también hubo mejora perceptual, pone de relieve que al menos las políticas públicas estatales, y especialmente las de la administración municipal, han tenido un impacto favorable, pues la percepción no cambia radicalmente de la noche a la mañana sino a un ritmo un poco más lento. Que el ciudadano se sienta más seguro, a pesar del sesgo subjetivo, no es ni gratuito ni insignificante.

El hecho de haber mejorado 10 puntos en la percepción de seguridad no debe aletargar, sin embargo, la mejora en políticas públicas y planes de acción respecto a la seguridad pública. La ENSU no puede ser motivo para cantar victorias ni para echar campanas al vuelo, sino para observar con lupa lo que sí está funcionando y diferenciarlo de lo que no. La sociedad se estremece, y con razón, con los deplorables sucesos como los ocurridos hace pocos días en cuestión de feminicidios, entre otros, que muestran una alerta clara respecto a tiempos difíciles. Los datos desfavorables, cuando los hay, no cambian. Sin embargo, desde otra perspectiva, estos últimos números sobre la percepción son al menos un aliciente de que la situación puede tener una mejora significativa con suma de esfuerzos, tal como la sociedad chihuahuense lo merece y de que el impacto en la seguridad, al ir por buen camino, se verá reflejado siempre en todos los ámbitos de la vida cotidiana.