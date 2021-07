Perfidia con tufo de traición corralista

Ni modo de negar la intervención y conocimiento directo o indirecto del corralato en el acecho casi de cacería, encubiertos por las sombras, con vehículos sin identificación alguna y con clara colaboración estatal, en la detención de Andrés Valles.

Es la abulia, el desinterés de Corral por atender las necesidades genuinas de los chihuahuenses, los que en última instancia tienen en estos momentos a tres personas más detenidas junto con Valles, y a una joven familia sin su madre.

El problema del agua no es por tanto de este momento. Es histórica la seca que impide cumplir cabalmente, a pie juntillas, con el Tratado Internacional de Aguas con los Estados Unidos, y que siempre había tenido flexibilidad, como al final existió, para ir resarciendo el déficit del volumen pactado.

No tenía que haber muerto Jessica Silva, ni haber sido aprehendidos tres jóvenes agricultores irrisoriamente acusados de estar armados con envases vacíos de gas lacrimógeno, ni en última instancia, haberse ejecutado la orden de detención contra Andrés Valles, uno de los prominentes líderes del movimiento.

Es tanta la inquina y perversidad de Corral que armó una carpeta de investigación contra Valles -y varios más- en lo oscurito por si se ofrecía, de manera paralela a la Federal, quien terminó haciéndole el favor de realizar el arresto, bajo delitos que se consideraba estaban proscritos por ser de origen político, como es la sedición y el motín, y en una de esas, en la creatividad del ministerio público federal, hasta se le finca el de terrorismo.

La larga cadena de acontecimientos tiene como único responsable al gobernador, porque se dedicó a tomar café con la entonces directora nacional de Conagua, Blanca Jiménez, hoy flamante embajadora en Francia y el Principado de Mónaco, en lugar de atender el gravísimo problema del que tenía conocimiento desde mediados del 2019, y se supone desde mucho antes.

Se reunió Corral no una, sino varias veces con Jiménez, incluso en diciembre de dicho año en esta ciudad, en las oficinas de la Conagua en el edificio Roma, pero jamás se aterrizó una solución, al contrario, se dejó correr irresponsablemente con las consecuencias conocidas.

Se asumió desde la federación que era una posición política la de comprometer a México en incumplimiento de un Tratado Internacional con los Estados Unidos, y por tanto había que cumplir a raja-tabla el compromiso.

Esto, aún y cuando se llevara hasta el azolve de las presas y se pusiera en riesgo la continuidad del ciclo agrícola, con todo lo que ello representa, en términos económicos y sociales, por ser la fuente histórica de sobrevivencia de cientos de miles de personas que trabajan desde que despunta el alba para hacer producir la tierra árida chihuahuense.

¿Qué hizo Corral?, esconder la cabeza y dar la espalda a los agricultores y sus familias, como hasta la fecha lo sigue haciendo.

***

El 21 de octubre de 2020, los representantes mexicanos y norteamericanos acordaron una solución de buena fe basada en la cooperación internacional, para zanjar el incumplimiento de la entrega de agua.

Se tomaron las existencias mexicanas en las presas internacionales De la amistad y Falcón, para cubrir dicho déficit, estableciéndose que en dado caso que hubiera necesidad de agua para consumo doméstico y necesidades municipales de Tamaulipas, Estados Unidos de manera humanitaria prestaría agua de sus propias reservas en dichos cuerpos de agua.

Es el acta número 325 de CILA, la primera que se firma desde 1969, y con ello, con cuatro firmas, se llegó a una solución que bien pudo realizarse desde mucho antes de que iniciara el conflicto por el agua y que se centró en la Presa La Boquilla.

Era el gobernador del estado, como primer respondiente, representante de los chihuahuenses, quien debió haber sido el primer gestor en el tema, pero en lugar de ello se dedicó a denostar el movimiento y las exigencias del mismo.

Jugó a dos aguas, llevando y trayendo, perverso intermediario que únicamente embrolló todo en busca de raja política como es su inveterada costumbre.

La relación rota desde un inicio, llevó a la toma de palacio de Gobierno. Corral se refugió en el Pueblito Mexicano, donde se encuentran las oficinas estatales en Juárez a rumiar su orgullo hormonal maltrecho.

Jamás quiso dar la cara a los agricultores, ni antes ni después de la toma. Siempre envió a sus inútiles representantes, Fernando Mesta y Joel Gallegos, que en cada reunión sólo echaban leña al fuego, como hasta la fecha.

La toma de Palacio concluyó con un desalojo de madrugada. Cubiertos por la noche, más de 400 elementos estatales retiraron sin mayor problema a los campesinos que permanecían en el bloqueo, tractores y camiones.

Aún en esas fechas no se llegaba al momento más álgido, que ocurrió con la toma de la presa La Boquilla, y los diversos enfrentamientos con los elementos de la Guardia Nacional, así como con el incendio de oficinas y quema de vehículos oficiales, hechos que hoy tienen detenido a Andrés Valles, arrancado de madrugada de su casa en Delicias.

Había aún posibilidades de llegar a una solución negociada. Abrazos no balazos. El uso de la razón, no de la fuerza...pero el mensaje no llegó a la federación, o más bien dicho, llegó contaminado por Corral, que intentaba cerrar el paso a Maru Campos, solidaria desde el primer momento con los agricultores.

Hasta en eso obró la perfidia corralista, para impedir cualquier tipo de acuerdo que pudiera permitir una solución que significara triunfo para el movimiento que se gestaba.

***

Presume Corral de su cercanía y relación con múltiples actores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación, igualito que lo hizo con Blanca Jiménez. De hecho estuvo en CdMx esta semana pasada en un misterioso viaje del cual no se tiene ninguna información.

Hace cosa de un mes tuvo reunión con el presidente, en busca inútil de recursos económicos para su desastroso cierre de quinquenio.

Ni modo que no supiera con anticipación de la intención de arrestar al líder campesino que osó decir que en Chihuahua no había gobernador y le cerró con tractores el acceso a palacio de gobierno.

Nada de esta relación ha sido puesta en beneficio de los chihuahuenses ni de sus intereses. Su desatención en el tema del agua tuvo desastrosas y criminales consecuencias, que aún hoy polarizan, crispan y son chispa para el resurgimiento del movimiento...porque Valles sólo es uno de los líderes.

El crimen de Jessica Silva sigue impune, con detenidos, pero impune, igual que las lesiones sufridas por su sobreviviente marido. Hay cinco niños en la orfandad sin ningún apoyo oficial, en el más completo abandono.

Hay tres jóvenes agricultores detenidos desde hace un año de manera abusiva por haberse quedado con unas latas vacías de gas utilizadas por la Guardia Nacional en contra de los agricultores movilizados en La Boquilla. Encerrados esperan una resolución como si fueran criminales.

Ahora, le tocó el turno a Andrés Valles Valles, detenido y ya con prisión preventiva por delitos de carácter político, como motín y sedición. Bajo esos argumentos jurídicos no podrían las cárceles contener tal cantidad de “criminales”.

El agravante en este último asunto es la joya de la corona de la perfidia y mano negra corralista, la escondida carpeta de investigación para echar mano de Valles y otros personajes, incluso panistas y tal vez un exgobernador que sí actuaron en beneficio de los intereses de los chihuahuenses, y que él con la mano en la cintura olímpicamente traicionó..