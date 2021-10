Perlitas musicales

La mitad del peso que subí se la debo a los cacahuates en adobo la otra mitad hit parade de los gimnasios, hace años fui desterrada de los gimnasios y de paso me llevé a mi hija, porque puedo vivir con unos kilos extras, pero no puedo renunciar a mi dignidad, y el asunto cada día empeora; me refiero a las canciones de contenido sexual gráfico referido al cuerpo femenino y su subordinación a los deseos sexuales del hombre o su propia incapacidad de controlar su deseo sexual.

Durante semanas había estado escuchando tonterías como “muévelas mami, muévelas”, hasta que oí que en el área de danza, donde estaban las niñas una voz gangosa con ritmo monótono que decía “baila m´ija que te brincan las tetitas”, tome mis cosas, entré al salón de danza por mi hija y desde entonces no hemos vuelto a gimnasio alguno. Se presupone que las prácticas deportivas y la activación física ayudan a la salud, esa es su función, pero más del 90% de las personas que acuden con regularidad a un gimnasio son mujeres que desean tener un cuerpo que cumplas las expectativas sexuales de los hombres que la rodean, y si en el proceso son blanco de frases peyorativas, como la práctica sexual excedida o en el marco de la prostitución, ellas ni se enteran que las están insultando. Combo completo, esbeltas y dispuestas a oír suciedades.

Alguna vez en la maestría tuve un mal momento del mismo tipo, era el primer día de clase y era la clase del sábado a las 7, ni cualquier clase, así que el instructor no tuvo tiempo de preparar sus materiales y le pareció bien empezar a contar chistes. El problema fue que todos eran chistes misóginos y homófonos de incuestionable contenido gráfico: “Y que ahí va la pinche vieja con las chichis en la carreta”, “al joto le quedó ardiendo”, hasta que ética y estéticamente saturada de tanto odio le dije al instructor y a los compañeros varones: Que tal si se bajan los pantalones para que nosotras también tengamos de que reírnos.

Lo que digo viene a propósito de la próxima exposición ganadera, no hay chihuahuense que no haya ido al menos una vez a la ExpoGan. Empecé a revisar la lista de los cantantes invitados pensando que alguno sería de mi gusto, no reconocí el nombre de ninguno, supongo que serán afamados cantautores del crimen, la misoginia y el feminicidio.

Según el primer anuncio generado por los organizadores, Los Alameños y Marca Registrada, será quienes inauguren la Exposición Ganadera el día 21 de octubre cuando de inicio este evento.Vamos a darle a revisadita a estos célebres cantautores, seguro que si los veo en la calle los reconozco.

De los Alameños de la Sierra unas cuantas perlitas: “Voy de pasada no tengo tiempo de hablarte/se me a figura que tú tienes compromisos/Los compromisos que tengas yo te los/ quito soy hombrecito, chinita lo puedes creer/ El cero uno le dicen/ Al ingeniero/ mentado/ De seguro en Sinaloa/ Ya tiene listo el mandado/ Le apodan el Sinaloa y lo respeta su gente/ nunca se encuentra dormido siempre está a la orden del jefe

con el cuerno y con la super/ pa' disparar si se ofrece…”

La agrupación Marca Registrada habladel modelo de hombre que todas sacaríamos de la casa si pretendieran a una hija, aquí sus perlitas:“Nomas quítame el antojo/ De mirar cómo te trajo dios/ Nos miramos un ratito/ Y después nos decimos adiós. Echamos la cana al aire

Si tu quieres lo hacemos así/ Nos miramos un ratito/ Una botella y en la mejor suit.”

De Remy Valenzuela: “Se baja del pavimento/Trae comando bien armado/Se va por terracería/Los carros bien empolvados/ A veces lo veo sereno/ Y a veces acelerado…”

Carín no quiere ser menos y nos arroja una bella canción de amor que define la lealtad en el matrimonio, ni cómo ayudarle:“Fui muy cruel,/Tal vez es cierto pero qué diablos le puedo hacer,/No se va acabar el mundo sabes bien,/Pero volver eso ya no, se va a poder…/Si Me La Aventé fue por tu culpa/ Porque sé que un amor a huevo no resulta,

Y porque según de todo yo, tenía la culpa,/ Y mirando pa’ bajo nomas te pedía disculpas…”

De los Plebes de Rancho encontré varias joyas épicas del narcotráfico y de la misoginia, pero una muestrabasta:“Un suspiro al viento y un tequila doble/ Una buena vieja, no le hace que cobre/ 50 mentadas, 100 para que sobren/Pero ahora se quiebra más primero un roble…”

De un tal Alemán esta canción: “Que me den un pellizco/ Porque no creo lo feo de tu disco/ Si quieres saber lo que es trap/ Date una vuelta en Culichi y Jalisco/ Por eso con nada me cisco/ No me sorprendes, todo lo he visto/ Hueles a pussy y no confío/Hueles a pussy, eso lo insisto, yeh/ Eso se huele de lejos…”

Díganme que no sería una chulada de yerno

Y cerrando Santa Fe Klan con letras edificantes en medio de una pandemia donde los más jóvenes han sido víctimas de la depresión: “Ey, nosotros somos la ley/En la cancha,/ quemando merillei/ Préstame el micro y pícale al play/Rayando los platos está mi DJ

Wey, otra vez ya son las 6/ Sigo lo mismo a poco, no ves/ Estoy celebrando otro amanecer

Tratando de vivir, aunque ya no estés/ Oye, mujer, así voy a hacer/ Te invito a fumar y cerveza beber/ Me gusta ganar, ya no puedo perder/ En el mismo error, ya no vuelvo a caer…”

Las faltas de ortografía y la demolición sintáctica están copiadas tal cual se publicaron las letras de las canciones, de la pobreza de los acordes y la monotonía melódica mejor ni hablamos.

No, pues con estas rolas sí se endereza la juventud. Recuerdan aquella época en que decíamos que el grupo Maná era superficial y monótono y que Ricardo Arjona sólo era un versificador imitando a Serrat y a Sabina; lo dijimos en los noventas, al principio del 2000, no sabíamos, que la recién estrenada democracia era más de lo mismo, que Televisa superaría sus propias expectativas y con disqueras pequeñas instaladas en Estados Unidos impulsarían la música delincuencial, no sabíamos que aquellas libertades individuales, el respeto los derechos humanos y el desarrollo de nuevas formas de vida, fue sólo un instante, no llegaron para quedarse, fue como cabecear en el salón de clases y despertar con un grito. La música tiene una relación de ida y vuelta con la audiencia, si bien recoge algunos de sus intereses, también es cierto que los direcciona y los detona en hechos ¿Por qué una balacera en Guadalupe y Calvo nos escandaliza como nota periodística, pero nos gusta y la festejamos en una canción?

Aquí está toda esta fiesta llena de loas al delito, la promiscuidad, el adulterio y los vicios, para recordarnos que fuimos los ingenuos que soñaron justicia y libertad.

Al presidente municipal Lic. Marco Antonio Bonilla, en cuyas manos depositamos lo que el nuevo siglo dejó de aquellos sueños sobre los derechos humanos y vida libre de violencia, le encargo que primero le dé una revisadita al repertorio de los cantantes.