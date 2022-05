1.- La reciente aprobación a la reforma del Poder Judicial en Chihuahua, reveló los pesos y contra pesos en el Congreso del Estado, no sin las incongruencias y aberraciones de la clase política toda. La regla de que los-las-les políticos no tienen principios sino sólo intereses quedó perfectamente evidenciada con la votación realizada. Que el PT aquí se adhiera a los designios del PAN es una incongruencia inversamente proporcional a la pequeñez de su representación en el Poder Legislativo local. Notorio es que la diputada dizque petista Deyanira Ozaeta, no ha escuchado nunca un discurso de su líder en el Congreso de la Unión, el buen orador Gerardo Fernández Noroña, quien les ha imputado a los blanquiazules el simpático apodo de “paniaguados”. Uno sólo puede esperar que haya cotizado caro su voto-inversión en la bolsa de valores en que personitas como esta, han convertido al poder Legislativo chihuahuense.

2.- Durante décadas ha existido la falacia de que no cobrar IVA a las medicinas beneficia a los más pobres. En México los legisladores han pervertido en acto heroico el voto contra el IVA generalizado a productos farmacéuticos. Si los más pobres de los pobres ya no pueden bien comer, mucho menos pueden comprar ¡medicinas! Las clases sociales en los deciles económicos más bajos de la escala, tienen entre muchas de sus prohibiciones la de no enfermarse. Y cuando por desgracia caen en un hospital público un estudio socioeconómico basta para que no paguen nada, incluidas medicinas que podrían ser con o sin IVA. --Es en serio qué alguien pueda en su sano juicio pensar en contrario--. La equívoca excepción del IVA en medicamentos beneficia a las clases medias y altas, que consumen pastillas como si fueran colación de navidad. Con lo que desperdician en medicinas caducas se podría medicar a todos los enfermos del país de forma gratuita, sin duda. No existe impuesto más justo, equitativo y difícil de evadir que el impuesto generalizado como el bendito IVA.

3.- El presidente López Obrador ha abierto por enésima vez un nuevo frente de batalla con su amenaza de no asistir a la próxima Cumbre de las Américas, si el anfitrión Estados Unidos no invita a todos los países latinoamericanos. El fenómeno no tendría nada de extraño en su tradicional postura de chivo en cristalería. Sólo que en esta ocasión su oposición lo ha catapultado a líder internacional de un movimiento anti-yanqui. Su buen olfato o retorcido colmillo de mamut, le hizo evidente que ya existía en los países del Caribe, más Honduras, Bolivia y hasta en ¡Guatemala! una animadversión en contra del tío Sam. Que Bolsonaro en Brasil, Fernández en Argentina y hasta el buen joven chileno Gabriel Boric, hayan visto con buenos ojos y prácticamente sumado a la desafiante amenaza mexa es más que elogio para el señor de las mañaneras. Los aferrados críticos de la 4T, que no tenían ni un mes de haber comprado y reiterado las declaraciones de míster Trump, de que “dobló” al presidente mexicano hace cuatro años para que detuviera --con militares desde el Suchiate--, la avalancha de migrantes de todo el mundo, ahora no saben cómo cambiar su discurso ante una posición que amaga al imperio del norte y pone contra las cuerdas a su presidente Biden. En irremediable absurdo ahora se opina que el reto declarado desde Palacio Nacional, va ser muy perjudicial diplomáticamente para México dañando la relación bilateral. O sea, cuando AMLO se dobla ante USA es un lamebotas, cuando se le rebela es un torpe manejador de las relaciones con nuestro querido vecino del norte. ¿Cómo? ¡Qué alguien nos explique señores antiamlo!

4.- Cuando los políticos son oposición reniegan y fustigan contra el populismo clientelar regalador de prebendas, trabajos y dinero. Cuando se convierten en gobernantes lo hacen sin resquemor alguno. Mucho se reiría el escritor-intelectual Gabriel Zaid, de poder hacerlo frente a toda la clase política actual. El poeta regiomontano escribió (profetizó) hace 36 años, no sin un dejo de ironía, en su excelente ensayo de “El progreso improductivo”, que los gobiernos harían más que bien en regalar el dinero de todo el presupuesto gubernamental a la población en forma directa y en efectivo. Tal cual ya lo han hecho, en menor proporción presupuestal, todos los presidentes desde Calderón. Ni siquiera los filantrópicos ogros del PRI, habían tenido la osadía de dar dinero en efectivo (tarjetas del banco del Bienestar) a la gente como logro de sus solidarios gobiernos. Si la administración pública dejara de administrar y repartiera todo el presupuesto nacional, a cada familia mexicana le tocarían poco más de 10 mil pesos mensuales de cada bendito año, calculó don Gabriel, reactivando el mercado interno y dándole sepultura a la aborrecida burocracia nacional que todos odiamos.

5.- Las terribles noticias de masacres, ejecuciones y desapariciones siguen golpeando severamente la conciencia de toda nuestra sociedad. Niños, mujeres, ancianos, personas que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. El daño directo que no colateral del desdichado combate a la venta de dos o tres productos ilegales llamados drogas. La inteligencia de muchos buenos hombres sabios sigue gritando en el desierto: en tanto no se legalice REGLAMENTADAMENTE la venta de estupefacientes, el reguero de sangre y sufrimiento para miles, millones de seres humanos en todo el mundo persistirá como ignominia histórica para nuestras generaciones de supuestos seres humanos en uso de razón.