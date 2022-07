Petróleos Mexicanos para apoyar a millones de bocas

Desde el momento en que el ciudadano Presidente Constitucional de los EUM, Andrés Manuel López Obrador, anunció la construcción de la Refinería Olmeca-Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, saltaron los agoreros, los que critican por criticar, los contreras, los de la oposición por la oposición misma, blandiendo las hojas de las argucias, más que los argumentos razonados y bien fundamentados, sosteniendo la inutilidad de tan indispensable obra.

Opositores que por más de 43 años en que en el territorio nacional no se construyó ninguna refinería, salvo el fallido y desleal intento que tuvo Felipe de Jesús María y José Calderón Hinojosa, como presidente espurio de México, de levantar desde sus cimientos una refinería en Tula, Hidalgo; la cual no quedó sino simple y pérfidamente, en una barda que costó 500 millones de dólares (¿¡!?); no dijeron nada, no pusieron el grito en el cielo, dando muestras de una implícita y evidente complicidad, ante tan antipatriótico actuar del susodicho.

Ahora, con la inauguración de la primera etapa de la histórica y trascendental magna obra de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, al estarse cumpliendo cuatro años del gobierno del régimen de la 4 T, cuya visión y atinada decisión la tuvo el presidente AMLO, quien goza del aprecio de la mayoría del pueblo mexicano; esas voces destempladas de la derecha hoy integrada por el PRI, PAN y PRD (prianrd), ni por mero sentido común, entienden y comprenden (¿será?) que hoy más que nunca, por la SEGURIDAD misma de la Nación, se requiere de la mayor producción de petróleo –como materia prima–, máxime cuando el precio de las gasolinas y el gas, incrementaron sus costos arriba del 100 por ciento, como es el caso concreto del Estado-Nación más poderoso del mundo: los USA.

Todo ello provocado por la nefasta e indeseable presencia de la Pandemia del Covid-19, por la lamentable guerra entre RUSIA y UCRANIA y por la inflación, que, como nunca, tiene con el Jesús en la boca a los miles de millones de trabajadores de todo el Planeta Tierra. Pero además, porque la demanda de tales energéticos se elevó considerablemente y son pocas las refinerías en el mundo que pueden cubrirla. Luego, en el caso de los países de Europa (principalmente los de la OTAN), Rusia les cerró la llave de los oleoductos y de los gasoductos. Situación que querámoslo o no, rosa también a nuestra economía.

Por eso, de acuerdo con la Consultora Global Data, en estos momentos están en construcción 83 nuevas refinerías en el mundo, y se estima que la refinación a nivel mundial será de 2.8 por ciento en el 2025.

En ese contexto, el periodista e investigador Arturo Ávila Anaya (Rumbo Político) opina que “El tiempo le ha dado la razón al Presidente en su decisión de fortalecer la actividad petrolera nacional, ya que con la refinería DEER Park, en Texas, y la rehabilitación de las seis refinerías en el país, se podrá dejar de comprar la gasolina en el extranjero en 2023, y con esto, se van a poder ofrecer precios más bajos en beneficio de la economía de la población, ya que como el presidente López Obrador señaló, no únicamente se trata de un asunto económico, sino también de seguridad nacional, ya que de limitarse las exportaciones en los Estados Unidos traerían más aumentos en el país”.

Ahora bien, ¿por qué el título de la presente colaboración? Bueno, si recordamos o revisamos la historia de la industria petrolera en nuestro país, cuando menos desde su NACIONALIZACIÓN realizada por el patriota Presidente Estadista General Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de marzo de 1938, bajo la Ley de Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de nuestra Carta Magna; comprobaremos que a partir de ahí, México aprovecharía sus recursos y riquezas naturales prioritariamente para la autosuficiencia nacional y para beneficio de todo el pueblo mexicano, sobresalientemente, los hombres y mujeres trabajadoras del campo y la ciudad.

Precisamente las malas condiciones laborales de los trabajadores petroleros al servicio de las empresas extranjeras y la formación de su sindicato para la defensa de sus legales y muy justos anhelos, fue el detonante que llevó a la EXPROPIACIÓN y NACIONALIZACIÓN de la industria petrolera de los EUM, que desde entonces se denomina Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En ese período y muchos sexenios después, la clase trabajadora tuvo que tolerar su situación de atraso y dependencia en la que millones de mexicanos apenas lograron algo por lo que lucharon y han luchado, y siguen batallando para que el Estado de derecho, la justicia, la equidad, el respeto a sus derechos laborales individuales y colectivos, así como la real DEMOCRACIA llegue a posarse de una vez por todas en todo el territorio nacional y en todas las actividades económicas.

Y claro, si por décadas millones de compatriotas –mal que bien– lograron paliar un tanto su “sed de pan y justicia”, de algún trabajo rural y urbano, para satisfacer más o menos sus necesidades vitales, se debió a que los recursos del petróleo una vez nacionalizado se canalizó a las prioridades de la estrategia de crecimiento y desarrollo. Evidentemente PEMEX llevó al fortalecimiento del Estado, el cual aumenta su capacidad para conducir el desarrollo acorde primordialmente a las necesidades sociales, e induce, con pleno respeto a las actividades económicas que consagra la CPEUM.

A inicios de 1980 Petróleos Mexicanos estaba exportando CRUDO a EE.UU., Canadá, España e Israel; AMONIACO, por primera vez, a Brasil, Costa Rica, El Salvador y Suecia; y GAS LICUADO y refinados a las Antillas Holandesas, Belice, Colombia, Ecuador, EE. UU., Guatemala y Perú.

Por supuesto que no se desconoce, que a partir de la década de los ochenta del S. XX, los tecnócratas neoliberales que en mala hora se apropiaron del PRI, para hacerse del poder, empezando con Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia de la República, y cual “Alí Babá y los miles de ladrones”, se enriquecieron no a manos sino a bodegas llenas, expropiando y entregando al imperio capitalista extranjero neoliberal, a las transnacionales las riquezas naturales del suelo y del subsuelo, así como gran parte de la producción de energía eléctrica, pozos petroleros, energía solar, los ferrocarriles…

Por décadas PEMEX fue la principal empresa estatal que sostuvo un alto porcentaje del presupuesto de egresos del país. Por ejemplo: a finales de los años 70 e inicios de los 80, apoyó al sector agropecuario y al desarrollo rural con un 25%. Y de un tiempo a la fecha, PEMEX y las remesas de los Héroes migrantes mexicanos que trabajan en los USA, entregan para el bienestar de los mexicanos, miles de millones de dólares por año. Recursos financieros con los cuales, venturosamente, se alimentan millones de mexicanos.

Para concluir, es menester recordar a los “sabi hondos” ahora expertos en producción energética (petrolera) que tienen por pasión criticar ¿irracionalmente? toda magna y trascendental obra emprendida por la 4T, que con el petróleo como materia prima no se obtienen nada más gasolinas, diésel y gas; y para echar a funcionar las termoeléctricas, sino que además tiene aplicación para producir innumerables derivados, tales como:

Aceites automotrices e industriales, aceites blancos (medicinas), electrodomésticos y aparatos electrónicos, mobiliario y ropa de hogar, envases de alimentos, detergentes y productos de limpieza, ropa, calzado y complementos, material deportivo, juguetes y juegos, tintas, tapicería, cuerdas de guitarra.

Cápsulas para vitaminas, adhesivos para dentaduras, masilla, válvulas cardíacas, anestésicos, cortisona, aspirina, asientos de inodoro, desodorantes, lápiz labial, tintes para el pelo, etcétera, etcétera.

Así es de que la producción del petróleo, por seguridad nacional y para sostener y fortalecer la economía y desarrollo social del país, va para largo.

Lo cual se logrará extender y consolidar con la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas y con el restablecimiento de las otras seis refinerías, que, –con todo respeto para nuestro noble pueblo– seguirán apoyando a millones de bocas, fundamentalmente del pueblo trabajador. ¡VIVA MÉXICO!