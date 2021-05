Placea Corral a copartícipe de asesinato

-Viene Alito a reformar campaña tricolor

-Salida de Yazaki enciende focos rojos

-Captan a “don Trinquetes” en plena acción

A Javier Corral le importa la justicia tres cacahuates. Eso es muy conocido. Ayer anduvo paseando por Palacio de Gobierno, en un evento de policías, en el C-4 y en una comida rumbo a Aldama, a un sonriente José “El Siniestrillo” Luévano Rodríguez, director del Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Educativa del Estado (Ichife).

Luévano fue desterrado a esa oficinita acusado por Corral de filtrar información a El Heraldo desde la oficina principal de Palacio de Gobierno, la Secretaría Particular, donde despachó como su titular pero no como responsable de agenda y asuntos similares, sino quitando y poniendo funcionarios por toda la administración estatal. Se creía el Corral de Palacio con todo y talante enfermizo.

El paseo, consideró el otro mandamás de la particular, “El Capi” Escamilla, tiene que ver con el regreso de “El Siniestrillo” a “la particular” en relevo de Roberto “Betito” Fuentes, quien ha sido un poco más leal con su partido y decidió meterse al respaldo de Maru Campos. Eso no lo soporta “don güevornador”, como ahora es conocido Corral Jurado.

El problemita aquí es la justicia. Luévano puede caer en cualquier momento, debiera caer, en la misma celda que “El Larry” Moreno y Hugo Schultz, como copartícipe en el asesinato de la querida colega periodista, Miroslava Breach. Muchísimo se ha dicho de ello.

El lunes podría tener Corral a ese personaje de nuevo porque seguramente ya se le acabaron la opciones para el relevo de “Betito” o porque requiere cuidar la complicidad hasta el fin...de la administración.

***

Alejandro “Alito” Moreno, presidente Nacional del PRI podría estar en Chihuahua este fin de semana para encabezar una reunión de la que afirman habrán de desprenderse nuevos giros dentro de la campaña del tricolor.

La visita del campechano que hasta ayer se manejaba con reserva se da en el marco del debate de los candidatos al gobierno del Estado y a los resultados de las encuestas más recientes que sitúan al PRI en la tercera posición pero muy por debajo de los dos punteros, Maru Campos y Juan Carlos Loera.

Es una tendencia que se ha sostenido desde que inició la contienda, pese a la experiencia y trayectoria política de Chela Ortiz, a quien la marca le ha pesado en contra y no le permite avanzar más allá de las preferencias de los votantes cautivos.

De tal manera que la visita de Alito, se comenta, sería para dar luz verde a lo que tanto ya se rumora, el inminente respaldo y sumatoria del PRI a la campaña de la candidata de la Alianza PAN-PRD y con ellos oficializar, aunque sea de forma, el bloque contra el partido morenista.

***

La tarde del debate de los candidatos a la gubernatura, María Eugenia Baeza, abanderada de Redes Sociales Progresistas lo pasó en casa, en el mismo lugar en el que prácticamente ha estado desde el inicio de la contienda, el pasado 8 de abril.

La tía de Miguel Riggs –el también fallido candidato a la alcaldía de Chihuahua – simple y llanamente ha brillado por su ausencia, validando con ello a todas las voces que demandan que en los procesos electorales se cierren las posibilidades de acceso a todos los chiquipartidos que sólo representan un gasto innecesario.

Maru Baeza (hay de Marus a Marus) no figura ni en la encuestas, sin embargo el partido se beneficia de prerrogativas que estos tiempos de pandemia bien podrían ocuparse para la atención de otras realidades y no para engrosar los bolsillos de líderes que han encontrado un modus vivendi en esta forma de hacer política.

***

En la industria manufacturera de Chihuahua comienzan a encenderse los focos rojos ante el anuncio del cierre y migración a Centroamérica de la planta de Yazaki, y el aviso de que otras que analizan el actuar de manera similar en los siguientes meses.

La razón, el desacuerdo con las políticas económicas del país y la falta de un apoyo decidido por parte del Estado, factores que sumados a la crisis generada por la pandemia agravan la situación y ponen en riesgo la permanencia de las empresas.

Yazaki, dedicada a la elaboración de arneses y que genera más de 300 empleos, suspende sus actividades en un momento en el que quedarse sin fuente de trabajo es una de las preocupaciones mayores de los chihuahuenses.

La partida es inevitable al no encontrar el respaldo necesario de parte del gobierno para coadyuvar a su permanencia. Menos en estos tiempos en los que todo el esfuerzo federal, estatal y municipal se concentra en sacar adelante y a favor el proceso electoral en marcha.

***

En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado acumula cinco recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por actos de tortura y omisión en investigaciones.

Los niños de Peniche, han incurrido en prácticas vejatorias durante las detenciones, recurriendo a los golpes, uso de chicharras, intentos de asfixia y hasta siembra de evidencias, de acuerdo con el organismo derechohumanista.

Es claro que César Peniche, tras ver cortadas sus aspiraciones de ser candidato del PAN a la alcaldía de Juárez, perdió todo interés de velar por el buen funcionamiento de la Fiscalía, la institución en que las malas prácticas comienzan a proliferar en el interior.

***

El candidato a la alcaldía de Chihuahua, Marco Quezada, sigue sumando activos a su proyecto político; en esta ocasión fueron más de 50 líderes religiosos pertenecientes a las asambleas de Dios, quienes se acercaron al aspirante para escuchar sus propuestas.

Entre los presentes se pudieron observar a los pastores Luciano Vargas, Ricardo Martínez, Pedro Rico, Salomón García, Gamaliel Soltero, Fredy Ávila y Samuel Adame, entre otros tantos más que representan a las comunidades evangélicas de la capital.

Dicen quienes estuvieron presentes que los pastores implementaron la estrategia de buscar a varios de los candidatos a las alcaldías de la capital para conocer cuál de ellos puede ser la mejor opción de acuerdo a sus necesidades y de sus seguidores, encontrando en Quezada como el indicado para ayudar en salvaguardar el orden de nuestra sociedad, como es la familia.

Este sábado el candidato de Morena a la alcaldía, después de desayunar con profesores integrantes del Partido Nueva Alianza y sostener una reunión con deportistas, realizará un recorrido con todo su equipo por la Colonia Soto.

***

Entre la fauna política de la capital es bien conocido el coyote. Es aquel que se dice facilitador, gestor, ayudante o auxiliar en las complejas aventuras por las que deben de pasar los contribuyentes a la hora de enfrentarse a cualquier trámite en instancias gubernamentales.

Uno de esos coyotes, bien conocido como “don Trinquetes” en el centro de la ciudad, fue captado en video por los candidatos verdes Arturo Hernández y Paola Arroyo. El primero aspira a la diputación federal por el sexto distrito y la segunda a la alcaldía.

En un recorrido que hacían por el centro se encontraron a “don Trinquetes” sentado en su banquito al exterior del edificio de los regidores. Mal se acercaron a saludarlo y pedirle el voto, cuando el sujeto reaccionó violentamente y con insultos principalmente contra la candidata.

Eso encendió los ánimos tanto de la abanderada como de su compañero, quien le exigió una disculpa por haber agredido verbalmente a la aspirante verde.

No tardaron los curiosos en acercarse y denunciar al agresor no nada más por grosero, sino por su forma de vida y modus operandi, dado que a nombre de los regidores de diferentes partidos hace supuestas gestiones que desde luego no son gratuitas.

Hernández se puso a perseguir al sujeto por las calles del centro mientras lo grababa con su celular, para luego subir el material a las redes sociales a manera de denuncia. La abanderada hizo también lo propio, como era obvio.

No llegó a tener trascendencia jurídica el zipizape, pero desde luego que aprovecharon para hacer ruido con la figura del que acusan de coyote, que puede verse en la versión digital de GPS.