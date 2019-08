¿Plan de inversion?: ¡plan para engañar y hacer negocios!

El “relanzamiento” del gobierno de Corral con la suculenta zanahoria llamada “gran inversión 2019-2021” no logró el éxito que él buscaba. Y es que “por las vísperas se sacan los días”. En efecto, ¿quién le va a creer con ese manoseado “plan de inversión” si no ha trabajado, ni cumple lo que prometió en los 3 años de su gobierno? ¡Imposible creerle a quien ha mentido todo el tiempo!

Habida cuenta de que en sus “faraónicas” presentaciones demagógicas del plan, siempre habla de que “se va a conseguir una inversión de 19 mil millones”. Entonces es claro, él mismo dice que “los anda consiguiendo”, que “aún no tiene la mojarra chillando en el sartén”. Entonces a ese plan objetivamente se le puede llamar “Plan de buenas intenciones”. Y punto.

Incluso algunos presidentes municipales, analistas y las benditas redes sociales lo han posicionado cómo un refrito de las promesas incumplidas del pasado. O sea, ese plan son promesas demagógicas para tratar de conservar la gubernatura en la elección del 21.

Dicho plan que “promete” mucha inversión y obra pública, realmente es una zanahoria para los electores ingenuos, es una promesa preelectoral para intentar conservar la gubernatura que ya se percibe como una derrota para el gobernador Corral. Y la verdad de a kilo es que hasta ahora, no ha logrado persuadir a los chihuahuenses cómo él lo esperaba. Todo el mundo desconfía ya del gobernador y de sus promesas. Y es que… ¡“por las vísperas se sacan los días”!

EL DIARIO investigó la veracidad de ese “magnífico” “mágico” plan de inversión multimillonaria que va a sacar al Estado del desastre en que lo metió el gobernador, pero ¡¡descubrió que algunas obras de las anunciadas con bombo y platillo ya habían sido aprobadas desde el 2017 y en 2018!! ¡O sea!, más promesas y mentiras recalentadas, como nuevas.

Por ello ¡y por muchas cosas más!, en lugar de recuperar su imagen el gobernador, se confirma que la gente ya no se deja embaucar fácilmente como antes. Más de lo mismo: atole con el dedo así de simple. Qué bueno que EL DIARIO va más adelante y descubre las mentiras del poder.

Por eso, más de la mitad de los 67 presidentes municipales no apoyan ese plan de inversión y no firmaron el desplegado que pagó el gobernador para aplaudirse y que lo feliciten por la susodicha inversión. ¡El colmo de un gobernante cínico y autoritario que sabe que ya no tiene el apoyo de los gobernados!: ¡¡pagó el desplegado para aplaudirse!!

Solamente pudo lograr que 30 presidentes municipales le aplaudieran en su desplegado. ¡Y eso a regañadientes!, y a cambio de “prometer” arreglar puentes, bachear calles, pintar obras y arreglar canchas, etc.

Y como a Maru Campos le toca en el ilusorio reparto de “espejitos”, a modo del gobernador; menos obras y dinero que a Cabada, pues tampoco firmó el desplegado de apoyo y le recriminó “sutilmente” al gobernador que las obras las debe proponer ella y no la gente de Corral. Habida cuenta, de que las obras prometidas para el municipio de Chihuahua son más “obras de relumbrón” que de impacto directamente social.

Obvio que Maru Campos retrocedió a la primera respuesta del gobernador, que le dijo en palabras pobres, que él es el que manda en Chihuahua. Lo cual implica también a la candidatura a la gubernatura. Lo cual la espantó y la hizo rectificar en su posición un “poquitito” desafiante.

Lo cierto es que han aflorado muchos reclamos en el sentido de que las obras que el gobernador Corral quiere imponer a los municipios, no son las prioritarias y no fueron consensadas con los ediles respectivos.

¿Cuál es el criterio para aprobar las obras en ese plan “maravilloso de la ilusoria inversión”?: las fotos de Madero viendo y sonriendo misteriosamente al lado del gobernador, nos lo contesta.

Esto llama mucho la atención porque da lugar a pensar que el control de la inversión lo va a realizar y “adjudicar” directamente el gobernador. ¿Falta saber a quién o quiénes se les adjudicará la multimillonaria cifra?: ¡por supuesto que ya lo intuimos todos!

Y si las obras no son aplicadas directamente a resolver problemas de pobreza y desarrollo social, entonces van por el dinero principalmente y por los votos de los electores “lampareados”.