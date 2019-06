Plebiscito: una ratonera para tres… no para dos

Dar luz verde para que la población de Juárez y Chihuahua determinen si quieren, o no, los proyectos de iluminación que sus alcaldes pretenden imponer a la malagueña y que nos costarían más de 15 mil millones de pesos, fue una decisión fríamente calculada por el gobernador Corral y su grupo de súper amigos. Eso todos los sabemos.

Aunque los consejeros del Instituto Estatal Electoral digan que son “autónomos” y que “no dependen para nada”, del gobernador, lo cierto es que mienten… son alfombras de Corral.

La verdad rotunda y redonda es que, él que finalmente aprobó y tiene fríamente a su vista objetivos muy aviesos contra sus adversarios, al dejar andar ese plebiscito es el… que ya saben quién.

En los detalles está el diablo. ¡Y vaya que lo es! Pero eso ya es secundario. La principal preocupada debe ser Maru Campos. Porque como independiente Cabada, vale un cacahuate rumbo a la gubernatura.

¡El plebiscito va! ¡Para bien de Chihuahua!

La inmensa mayoría lo queremos: Anhelamos que la mayoría diga: ¡No! al oprobioso, plan esos alcaldes de gastar tantísimo dinero en una obra que no es urgente, pues el alumbrado actual admite arreglos de no tanto dinero. Miles de millones de pesos, y algunos más, que por cierto se quedarán en las bolsas de un contratista y varios funcionarios. Las vísperas no se equivocan.

Cambiar focos fundidos y reponerlos con leds, lámparas chuecas y asoleadas y poner postes y reparar el cableado donde se lo roban y sensores para prenderse la luz al caer la noche, por supuesto que es más económico y no se necesitan miles y miles de millones de pesos para hacerlo como quieren los alcaldes que el gobernador puso al pie del precipicio.

Saliéndonos de esas trampas ratoneras que el diablillo Corralín canijín le puso a los alcaldes, situándonos en el plano positivo, con el plebiscito que viene, ganamos todos. Y a todos, ganando o perdiendo nos debe dejar satisfechos; a los que no queremos ese dispendio de tanto dinero y a los que sí lo quieren… ¡y lo quieren mordisquear!

Esperamos con mucho optimismo, que el sentido común se empodere en la población. Porqué así podremos ver que no es necesario gastar tantísimo dinero en un alumbrado nuevo de todo a todo. Suponemos que en este asunto, es más sensato reparar el alumbrado que tenemos en Juárez y Chihuahua poco a poco y conforme se vaya necesitando.

Claro que el gobernador Corral está calculando que al dejar hacer ese plebiscito, él va recuperar legitimidad y la imagen de “muy democrático” con sus amigos intelectuales transnochados (puro cartucho quemado) del D.F. (sic) Pero aquí en Chihuahua todos sabemos que Corral “es democrático de los dientes para afuera”, pues realmente tiene aplastados bajo sus pies, a todos los Poderes Constitucionales y a sus achichincles. Él “piensa” que con el plebiscito el piso electoral para el PAN puede mejorar para quien señale su dedazo a sucederlo en la gubernatura. Y que también le puede recuperar imagen y legitimidad.

Aventuramos que el ejercicio plebiscitario ¡NO! le alcanzará para posicionar al candidato de su partido y recuperar obediencia social. Desde ahora decimos que ni dándose baños de “demócrata participativo” la población le va a perdonar las faltas de y a su trabajo.

¡Ah! Pero muy diablillo Corralín canijín: ¡también giró instrucciones al IEE para que no aprobara la revocación de su mandato! Listillo como ha salido, el diablín Corralín canijín, ¡catapitzió su cabeza por la produartista y el presunto independiente! Resolvió astutamente en su cabeza: “de que me quiten el hueso a mí, a que se lo quiten a ellos… ¡púes al diablo ellos!”.

Es de sobrado conocimiento en la psicología social que cuando se esté realizando la jornada plebiscitaria la población evocará, deseará en su mente la revocación de mandato al gobernador Corral. Habiéndole dejado al pueblo la ocasión y la experiencia de usar el poder para anular y revocar las malas decisiones de estos alcaldes, ¡claro que tendrá en la punta de lengua, en el centro de su mirada, la revocación del mandato del gobernador Corral que tampoco le ha dado resultados!

El plebiscito puede ser un boomerang para Javier Corral.

No es un deseo de mala leche. Es una consecuencia de la educación democrática de una sociedad como de cualquier ser humano: ¡cuando hay educación política siempre queremos más… y usarla!