Plumas contra el odio, atizado desde palacio nacional

Varios pensamientos revolotean en mi cabeza: Los demonios del presidente, la maléfica orquesta de palacio y hasta la casa de Andrés y el pitbull de Lourdes, la cual quedará archivada en los anaqueles de la mente, como una muy sórdida para otro momento. Hoy grita más fuerte la sangre de los mártires de la información.

La veracidad y contundencia del periodismo crítico es un espejo que desestabiliza e irrita a quienes no se quieren mirar en ello. Esteban, el primer mártir de la iglesia murió por decir la verdad. Hoy, México está de luto; su nueva historia es una escrita con el rojo carmesí de los mártires del periodismo.

El atalaya en la cultura hebrea era como un informador que alertaba al pueblo de la invasión enemiga. Atalayas también eran quienes advertían de inmoralidad y pérdida de valores, empero cuando no agradaba al pueblo su censura, los mataban. En ocasiones, sus reyes prefiriendo noticias más agradables, se hacían de profetas a modo que dijeran al pueblo lo querían oír.

El presidente con sus señalamientos hacia los medios, hace una representación teatral haciéndose la víctima y toma el lugar de Madero, diciendo que así como lo atacan a él, lo hicieron también con Madero, el apóstol de la democracia. ¡Perdón, pero esa parábola es un falso dilema, muy desigual! ¿Los periodistas contra el Estado, las plumas contra las balas? ¡Es obvia la supremacía!

Le importa la vida de los periodistas al presidente? Como el rey Macbeth de Shakespeare: Esta no es para él al parecer, más que una sombra… un mal actor que se pavonea… un cuento narrado por un idiota que no significa nada. ¡Pero vaya que tiene sentido! Pregúnteles a los familiares de las víctimas si no los necesitan y extrañan.

Es tiempo de salir de los escondrijos de palacio, dejar la palabrería hueca, y acompañar a los deudos. Allí hay dolor, soledad, frustración, coraje; niños en orfandad, madre o esposa desconsolada y, hasta un perro fiel llamado “El Chato” que triste espera a la puerta Lourdes, presintiendo que nunca regresará.

México, la casa de Andrés, es violento e injusto para con sus hijos, incluidos periodistas, por el indolente patriarca que señala y acusa desde el púlpito de palacio, quien pretende atacar con abrazos la violencia social de nuestro país, porque no entiende que eso es producto de la gran impunidad.

La primera mitad del régimen de Andrés Manuel ha sido la más sangrienta para los periodistas, de los últimos tres sexenios.

En el periodo de Vicente Fox, cayeron tres periodistas, en el de Felpe Calderón fueron 25, con Enrique Peña Nieto 17, y en la mitad del régimen de Andrés Manuel 28, convirtiéndose así México en el país más mortífero para periodistas en el mundo.

Reporteros Sin Fronteras, ha contabilizado de 1992 al 2021 el homicidio de 138 periodistas en México. Con cuatro atalayas caídos en lo que va del año: Lourdes Maldonado Ruiz, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, y Roberto Toledo de Monitor Michoacán asesinado ayer lunes 31 en Zitácuaro Michoacán.

Con lo acontecido ayer a Roberto Toledo en Michoacán, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia pronunció el clásico slogan: “No permitiremos la impunidad”. ¡Ajá!

¡Señores: hay casi un 100% de impunidad!

La corrupción política que evidencian los medios y la narco política, se ha perfilado y hoy se afianza como el mayor peligro para los profesionales de la información.

El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado sucede a escasos días de ganarle un juicio laboral el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, que tenía años, y por lo que recibió amenazas, de lo cual el presidente Andrés Manuel recibió acuse de recibo en una conferencia, sin resultado favorable hasta que la asesinaron.

A pesar de todo esto, el presidente sigue atacando a los periodistas diciendo que a algunos se pagaba un millón mensual y que todavía hay algunos. Sólo que sean los orgánicos que asisten a sus mañaneras y le hacen preguntas a modo.

