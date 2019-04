Pobres animalitos

Puebla.- Desde el púlpito de la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pontifica: Los neoliberales "pusieron de moda una frase: 'Enseña a pescar, no regales el pez'. ¿Cuántas veces usaron esto? Claro que hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos -que tienen sentimientos, ya está demostrado- ni modo que se le diga a una mascota: 'A ver, vete a buscar tu alimento'. Se les tiene que dar alimento, sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo".

En realidad la frase "Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada; si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida" es anterior al neoliberalismo. Algunos se la han atribuido a Lao Tse, el legendario filósofo chino de los siglos VI al IV antes de Cristo, pero la primera aparición documentada está en un escrito de Anne Ritchie, la hija de William Thatcheray, en la Inglaterra del siglo XIX. De cualquier manera es antes del neoliberalismo.

La idea, sin embargo, es lo importante. López Obrador sostiene que la función del gobierno es "atender a la gente humilde, a la gente pobre". Los pobres son como "animalitos" que no pueden alimentarse por sí mismos. La verdad, sin embargo, es que la caridad no acaba con la pobreza, ni siquiera la disminuye. Por lo contrario, la vuelve permanente ya que genera incentivos para su preservación.

En México hemos tenido programas sociales cada vez más amplios y generosos. En 1994 el Gobierno federal gastó 15 mil 888 millones de pesos en programas contra la pobreza; para 2012 erogó 310 mil 302 millones ("Informe de gobierno 2013", apéndice estadístico, p. 69), un aumento de casi 20 veces. La pobreza, sin embargo, apenas bajó de 52.4 a 52.3 por ciento de la población económicamente activa (Coneval). Dambisa Moyo, una brillante autora originaria de Zambia, ha documentado que la ayuda internacional no sólo no genera riqueza sino la inhibe. Las donaciones internacionales impiden la formación de capital privado y sólo enriquecen a las élites locales. "¿Han ayudado más de un billón de dólares en ayuda en las últimas décadas a África? No, de hecho. Los receptores de ayuda están peor, mucho peor" (Dead Aid)

Cuando López Obrador habla de los pobres como animalitos que no pueden cuidarse a sí mismos se refiere a las mascotas, que accostumbradas a vivir sin libertad no tienen efectivamente forma de alimentarse o de sobrevivir por sí mismas. Pero los animales en libertad lo hacen de manera admirable. No necesitan dueños.

Por eso preocupa la visión de López Obrador, quien no quiere a ciudadanos con libertad y capacidad económica, sino a mascotas dependientes que tengan que permanecer toda la vida bajo la dependencia del ogro filantrópico. "Tratan de resolver el problema de la pobreza manteniendo vivos a los pobres -escribía Oscar Wilde en El alma del hombre bajo el socialismo-. Pero esta no es una solución; es agravar la dificultad". Quizá el propósito político no es eliminar la pobreza, sino conservarla. Si a los pobres les das dinero, como animalitos dependientes, siempre estarán agradecidos y votarán por ti. Si los haces independientes, como los animales en la selva, sentirán la libertad de votar por quien se les antoje.





La ambición

Puebla ha prosperado en las últimas décadas, pero la muerte de la gobernadora panista Martha Erika Alonso ha abierto una oportunidad de oro a Morena. Luis Miguel Barbosa, quien habló pestes de López Obrador cuando estaba en el PRD, siente hoy que Morena está a punto de cumplirle su ambición.

