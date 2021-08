“En el ocaso del nuevo amanecer anuncia en su epitafio a las etnias de Chihuahua, pobres las vi y más pobres las dejo”.

Pobre México, la desigualdad crece despiadadamente, tres años bastaron para ensanchar los cinturones de pobreza, el populismo ramplón evidencia el fracaso de la política económica, el desempleo creciente, la falta de inversión, la pésima estrategia para paliar los efectos de la pandemia Covid-19 y la dádiva gubernamental como herramienta electoral empobrece a los pobres de este país, de los 30 millones de votantes que le dieron el triunfo abrumador al hoy presidente, la gran mayoría resultó ser la población más afectada.

Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución con autonomía técnica y de gestión que tiene como objeto coordinar la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como medir la pobreza, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social afirman que hubo un aumento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en contraste con 2018.

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, informó que con base en los resultados de la ‘Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020′, en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, también año de la pandemia de Covid-19, dicha cifra incrementó a 55.7 millones. En el rubro de población en situación de pobreza extrema se registró un aumento de 2.1 millones, el número total subió de 8.7 millones a 10.8.

El reporte que presentó el Coneval abarcó el periodo 2018-2020 y toma como referencia la información vertida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La encuesta fue levantada entre agosto y noviembre de 2020, por lo que contiene la información de la afectación de la pandemia en los hogares del país.

Esta medición de pobreza toma como referencia seis carencias en el ejercicio de los derechos sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Cruz Marcelo señaló: “Hay tres carencias que tienen un incremento, la de mayor expansión es la carencia por el acceso a los servicios de salud…El acceso a los servicios de salud en 2018 fue reportado el 16.2 por ciento, para 2020 se reporta el 28.2 por ciento, es decir, una expansión de 12 puntos”.

Quintana Roo, entidad turística golpeada fuertemente por el COVID, tuvo el mayor incremento de porcentaje de población en situación de pobreza.

Los mexicanos en pobreza extrema por ingresos, son aquellas personas que tienen percepciones totales por debajo del valor de la canasta alimentaria y tienen tres o más carencias sociales.

Como es costumbre, el presidente descalificó lo expuesto por Coneval, dijo tener otros datos, los apoyos del bienestar han reducido los niveles de pobreza por lo que no acepta la medición, en rueda de prensa desde Los Cabos, Baja California Sur, señaló: “No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aun con la pandemia la gente tiene para su consumo básico; y algo muy importante: no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante…La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación, pero en el pensamiento conservador no se acepta eso, eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero”.

Ciertamente con la pandemia se disparó la pobreza y la pobreza extrema en Latinoamérica, siendo México, junto a Honduras y Ecuador uno de los países con mayor rezago económico, resultado del manejo irresponsable de la pandemia.

A pesar de los paquetes de estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de mitigar los efectos más devastadores de la crisis, la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera 7,7% en 2020. La pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años, afectando a un 33,7% de la población, es decir, uno de cada tres latinoamericanos.

El mayor retroceso histórico ocurrió entre los “pobres extremos”, aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas: 12,5% de la población, según las proyecciones hechas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Según expertos, una estadística que quizás no dice mucho, pero que en la realidad es sinónimo de hambre. Una de cada ocho personas se va a la cama con el estómago vacío, la mayoría no tiene agua potable, ni electricidad, con suerte consigue un techo improvisado.

Y uno de los efectos más graves de vivir con hambre está relacionado con las secuelas que deja a largo plazo, como el irreparable deterioro en el desarrollo cognitivo y físico de l@sniñ@s. El aumento de la pobreza extrema depende de la situación en la que se encontraba el país al momento en que llegó la pandemia, qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis. No se requiere ser economista o financiero para darnos cuenta que en nuestro país, la situación es sumamente preocupante.

Los únicos países donde bajó la pobreza y la extrema pobreza son Brasil y Panamá. Desde un punto de vista político, mientras los programas sociales estuvieron vigentes en Brasil, la popularidad del mandatario subió y en la medida que esos estímulos comenzaron a ser retirados, la popularidad del presidente comenzó a bajar.

Las ayudas fiscales en Latinoamérica variaron sustancialmente de un país a otro, dos extremos caso Brasil y México: el gigante americano destinó cerca de un 8% de su PIB, México apenas gastó un 0,7%. Esos desembolsos incluyen gasto público y medidas de alivio tributario (que se consideran como ingresos no percibidos por el fisco en relación al pago de impuestos).

Aparte de esos recursos, también gastaron cerca de un 3,5% del PIB en el financiamiento de créditos “blandos” y garantías, principalmente a pequeñas y medianas empresas (que suelen llamarse medidas de apoyo a través de instrumentos de liquidez). México por desgracia, sigue sin rumbo claro, sin resolver los temas prioritarios de la agenda pública, seguimos inmersos en los dimes y diretes de quienes le apuestan a la politiquería electorera, abandonando las instituciones, inconcebible el presidente y su gabinete en vez de atender señalamientos reales, prefiere desviar la atención inmiscuyéndose entre otros asuntos, en la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que vive al interior una crisis, propone una reforma constitucional para limpiar el INE y el Tribunal. Como dijo Gloria Álvarez, politóloga guatemalteca: “El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica”. Sumemos Voces