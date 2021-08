Podrías ser una maceta

El que nace para maceta no sale del corredor o dicho en palabras el Profirió Días: México no está listo para la democracia y no sé cuándo llegue, porque aún no conozco plantas que caminen.

En sus andares por la literatura mi padre paraba frecuentemente por ciudad Cuauhtémoc y paraba en el mismo restaurante. Pedía la comida corrida, es como la comida por tiempos de los pobres, cuando terminaba su sopa del día o un caldo, la mesera se acercaba coqueta, Gabo fruncía el ceño ante la mesera, algo raro en él, sobre todos tratándose de una chica guapa - ¿Qué va querer de plato fuerte caballero?, -Tráigame lo que le dé su gana, no importa que le pida, siempre me trae chiles rellenos.

La libertad y la democracia son dos hermanas casi siamesas. Mi familia materna, y mi horrorosa brujastra ya me tenían el destino resuelto, iba a estudiar secretariado básico en el patronato militar, iba a ser sargento segundo, así mi familia no tendría que gastar techo y comida en mí. Lo que yo ganara sería íntegro para las mujeres de mi familia materna, eran más bruscas que la brusca Rina.

Hice algo muy audaz, y que requiere estar muy entero para los malos días, elegí estudiar artes plásticas, filosofía e investigación educativa, escribí poesía, no crea usted que me aplaudieron, estaban, esperando que en cualquier momento cayera desgarrada en las redes de la realidad. Ese es el problema de la libertad y la democracia. Eliges o permites que los demás elijan por ti, así que si las cosas salen mal, le echas toditiiiiiiitita la culpa a quienes te rodean y, pero hay que probar nuevos proyectos enriquecedores y libertarios, ¿hasta cuándo?, hasta la muerte.

Que tengamos tanta aversión a las votaciones del proyecto de nación que queremos, tiene que ver con que nuestros padres nos enseñaron a ser culpables. Ahí estaba en el patio un sauce frondoso, Irresistible para los niños (supongo que al sauce también le simpatizaban los niños) de pronto un niño cae al suelo y aquí la programación y la obediencia: “Chavalo baboso, no me he cansado de decirte que no te subas a los árboles, porque te lastimas y ni creas que te voy a curar”, sin embargo el niño hizo algo extraordinario: vio algo que le gustaba, evalúo los riesgos, subió y fue muy feliz, pagó las consecuencias de sus actos y nunca se arrepintió. Esa es la libertad y nos lleva camino de la democracia.

¿Cómo se hermana la disposición al riesgo con la democracia? Imagine que la madre llega con sus hijos a un bosque plagado de maravillosos árboles y les dice: –Elijan el árbol que quieran para trepar o dormir a su sombra. Y que los niños aterrados le pregunten - ¿Traes vendas? ¿traes repelente de mosquitos?... y así el carrete de preguntas enmascararía su miedo a tomar decisiones, pero un grupo de niñas y niños sanos disfrutarían del paisaje, jugarían con la tierra y los árboles. Con la voluntad libre llega la democracia.

México ha construido su democracia con una lentitud de tortuga reumática, empezando con Juárez y las leyes de reforma. El dignísimo y valiente Cuauhtémoc Cárdenas, perseguido y amenazado de muerte, 600 cardenistas asesinados en el sexenio de Salinas de Gortari, Manuel Clouthier muerto en un extraño accidente automovilístico. La democracia en México ha transcurrido por la carretera que trazó y pavimentó gente como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el propio Andrés Manuel López Obrador, tan es así que por primera vez tenemos un Presidente que privilegia el bienestar social sobre el tráfico de influencias de los grandes empresarios mexicanos, que dejan a Billie Gates como un niño de pecho. Tenemos una primera dama que sí es dama, y que no se gasta el dinero de los impuestos en vestidos, mansiones y joyería, ella sabe que ese dinero también lo pagan obreras con pocas y sencillas prendas de vestir.

¿Ya van a empezar?... Que tiene defectos, que no es tan guapo como Peña Nieto, etc. El asunto de fondo es que al votar por tomamos una decisión democrática, porque se gestó en nuestro interior, libremente sin las amenazas de la terrible dictablanda. Si se trata de una buena o mala decisión, se trata de nuestra decisión y asumiremos las consecuencias, y cada proceso electoral vamos a salir a votar por quien nos dé la gana ¿Te incomodan las decisiones? Qué pena.

Nosotros elegimos libremente a López Obrador, y sus virtudes y defectos son semejantes a los nuestros. Las autoridades electas democráticamente en nuestro país se nos parecen, no se bajaron de ningún OVNI, si acaso del metrobús.

Maru Campos tuvo un acto de valentía individual que terminó en otro de valentía colectiva, tras convocar a una encuesta donde se decidiría si se aprobaba un proyecto previamente presupuestado, para sustituir las luminarias de la ciudad, los ciudadanos dijeron que no y la entonces alcaldesa aceptó la decisión.

El pasado domingo fuimos convocados como ciudadanos libres y que comparten una sociedad democrática a decidir sobre el rumbo de un aspecto de la vida pública, pero sólo unos cuantos decidimos defender nuestro derecho a elegir y, por tanto, tomamos una decisión consecuente.

El fondo de la pregunta motivo de consulta, fue si el ciudadano estaba de acuerdo en iniciar un proceso de investigación contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, y el inolvidable Felipín, ¿cómo olvidar ese día que llegué al OXXO y me topó con una tanqueta frente a la caja registradora? Por muy rebuscada que quedó la pregunta la mayoría sabía de qué se trataba, pero decidió no ser tomada en cuenta.

En los países desarrollados la consulta ciudadana es un ejercicio permanente, hay entre tres y cuatro al año, porque quienes gobiernan son sólo empleados y quien manda es pueblo; son comunidades acostumbradas a la libertad y a que su opinión se tome en cuenta, ¿se imagina cinco consultas al año?

Si usted es de esas personas que no fueron a decidir sobre una revisión al pasado político de nuestro país, si cree que su opinión no importa, o que los asuntos públicos no son asuntos suyos, déjeme le digo que, efectivamente, puede ser que su opinión no importe.