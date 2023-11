Política espectacular

Ciudad Juárez.- Tener un espacio publicitario se ha vuelto de vez en cuando, un tópico del cual los ciudadanos, somos parte central, pues nos detenemos no solo a mirar, sino a discutir y es que no es lo mismo vislumbrar este tipo de propuestas, de vez en cuando políticas, de vez en cuando comerciales y a veces hasta románticas, donde los personajes en turno toman un espacio visual de nuestras calles, para alimentar una memoria colectiva y que esto los lleve a ser protagonistas, incluso poner sus nombres en las boletas electorales. Pero además no podríamos hablar de los mismos problemas que puedan surgir al utilizarlos en una macro ciudad, donde pudieran convertirse en un dolor de cabeza para gobernantes y gobernados, a hacer un análisis en una ciudad donde buscamos la novedad y el mirar un espectacular nos evoca a estar en un dinamismo social.

El tema no ha sido menor después de que arrancara la carrera presidencial hace algunos meses en nuestro país, por uno o más partidos políticos, alianzas o Frentes y es que se ha especulado reiteradamente en cuanto a quien puede pagar tal o cual cantidad de anuncios o espectaculares, de algunos personajes si se supone que aún no inician las campañas, pero como bien se dijo hace unas semanas al respecto, al cuestionarse a cierto legislador estatal, no se puede coartar la libertad de expresión de algunas casas de periodismo, editoriales, radiofusoras, etcétera a quienes se les proclama la autoría y el pago respecto a estos anuncios. Los mensajes y los rostros se pierden entre frases contundentes, otras ambiguas y algunas incluso absurdas. La propaganda política está por efervecer.

Los anuncios o vallas, son tan solo uno de los medios de publicidad exterior, a través de los cuales se puede abordar a un gran número de personas para poder publicitar cualquier producto, idea o campaña que se desee. Han sido utilizadas desde hace más de cien años, y aunque tomaron gran auge en Europa y Estados Unidos, su gran relevancia es en los años setentas y posteriormente una reingeniería en los años noventa y principios de este siglo. Son utilizados ahora globalmente y con tecnologías de imagen digital, como esos anuncios luminosos que vemos en el Times Square o en las calles de Tokio por ejemplo. En nuestra ciudad aunque en menor número y nitidez, también los apreciamos y algunos que siendo trasportados por las calles hasta enlentecen nuestro paso de tránsito vehicular.

Si bien anteriormente no se consideraban de pleno, los reglamentos o leyes al respecto, la experiencia en su uso, ha dado pie a tomar ciertas precauciones respecto al lugar donde se colocan, dimensiones seguras, las estructuras que los sostienen. Además de que se han considerado en algunas ciudades como un elemento de contaminación visual, distractores, e incluso se les ha atribuido ser un factor de riesgo a ciertos problemas depresivos de la población. Esto según la Organización Mundial de la Salud que dice que hasta un 40 por ciento de quienes habitan un departamento o en alguna oficina con una vista o paisaje o agradable, tiende a deprimirse por lo que el tema pues no resulta ser de menor complejidad.

Resulta que rentar espacio para colocar un anuncio espectacular según algunos reportajes mencionan que se oscila entre los 30 a 50 mil pesos, algunos lo superan por la zona donde se desea destacar y pudieran elevarse hasta los cien mil pesos, pero resulta que no solo pensamos en la colocación , sino en el retiro, por ejemplo en la Ciudad de México , antes de la última modificación el año pasado a su Ley de Publicidad exterior , le costaban al erario de la capital , 150 mil pesos por cada anuncio retirado.

Es por esto que se debieron hacer modificaciones, donde por ejemplo el mismo publicista debe retirar sus productos en el tiempo convenido, además de que no deben utilizarse ya los anuncios encima de azoteas.

En nuestra Ciudad no tenemos tantos edificios altos por ejemplo, pero si condiciones climatológicas adversas como son los vientos extremos que se llegan a formar , y existe un reglamento que rige cuestiones al respecto de la correcta colocación y uso de los espacios publicitarios, peritajes y /o dictámenes como lo es, el Reglamento de Entorno e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez que le da facultad de vigilancia en su cumplimiento, al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, al alcalde o alcaldesa, y a las Direcciones de Obras Públicas, así como de Desarrollo Urbano. En el Artículo 17 fracción V. se dicta algunas prohibiciones y restricciones respecto a los anuncios publicitarios y de identificación que no cuenten con las medidas de seguridad para el tráfico peatonal y vehicular.

Las sanciones locales, en caso de ser aplicadas por incumplimiento a los reglamentos podrían pasar hasta los 36 salarios mínimos y en la Ciudad de México hasta más de 1.5 millones de pesos.

El coloquialmente llamado “Gran Duraznoide” de Gaffney, en Carolina del Sur, que es un tanque de agua en forma de durazno o bien de cualquier otra forma que se evoque, fue un tema de complejidad política en un capítulo de la serie televisiva House of Cards, al cual se le atribuyó ser un factor distractor visual para provocar un accidente automovilístico, donde murió una jovencita, de esto, sabemos que es ficción, pero sin duda lo visual puede tornarse político, y recordemos también la frase que dijo el aclamado personaje psiquiatría y psicópata Dr. Hannibal Lecter en el filme llamado “El silencio de los inocentes” donde señala que “codiciamos lo que vemos a diario”. Así que es posible que sigamos inmersos en un cúmulo de imágenes publicitarias políticas en los próximos meses, de los espectaculares, esperemos que sea dentro de la legalidad y sin afectaciones a la ciudadanía.

Pero sobretodo esperemos y no solo sean imágenes favorecidas, frases vacías sino propuestas de fácil acceso a nosotros, los votantes que no seremos espectaculares pero sí que somos miles.