Política y gobierno en Chihuahua

Chihuahua se ha destacado a lo largo de la historia, como el Estado donde se han iniciado los grandes movimientos sociales que han establecido avances democráticos para todo el país.

La descentralización con la que se había iniciado el siglo XX y parte del XXI, parecía que podría detonar el desarrollo integral de las entidades federativas, al no depender totalmente de las decisiones que se tomaban desde el centro del país, permitiendo que no solo los programas, sino también los recursos, podrían ser administrados por cada gobierno Estatal.

Hoy, con el gobierno de la IV T, el centralismo volvió a establecerse en la política social, dejando a los Estados del norte, solamente las migajas de lo que se recauda por impuestos, subsidiando con los recursos federales a las entidades con mayor población, para crear una reserva electoral que le permita asegurar la obediencia y mansedumbre de millones de ciudadanos.

En este proceso electoral, como pasó aquí mismo en Chihuahua en las elecciones del 83, 86 y 92, se esta definiendo el rumbo político del país, donde el gobierno federal esta destruyendo las instituciones que fueron creadas a lo largo de nuestra historia, para poder responder a las demandas sociales de un país que es diferente en el norte, centro y sur de la República.

México no puede ser gobernado por un solo criterio, por solamente un interés, para eso existen los contrapesos políticos para que se tomen los acuerdos que nos permitan avanzar en democracia y no en autoritarismo.

La intervención de Fernando Baeza Meléndez, responsable del mayor fraude electoral que se haya tenido en Chihuahua, utilizando al presidente de la República como pretexto para traicionar al PRI, solicitando el voto para Maru Campos, es motivado por la certeza que se tiene de que la totalidad de los delitos cometidos por el, están prescritos y ya no puede ser juzgado por ellos, pero José Reyes Baeza, su sobrino, el también ex gobernador sí, y si por las vísperas se conocen los días, es muy probable que las denuncias que se presentaron por supuestas desviaciones en el ISSSTE, puedan volver a aparecer.

Sin duda, a la gran figura del PRI en este proceso, como es Graciela Ortiz, le tocó protagonizar la peor parte del proceso, al tener que pedir al electorado priista, a la militancia del voto duro, que como ella no tiene posibilidades reales de alcanzar el triunfo electoral, consideren que el votar por Maru Campos, es para evitar que MORENA gobierne Chihuahua y consolide el gran peligro que significa para la democracia, para Chihuahua y para todo el país.

Es momento de cerrar filas y apoyar para la gubernatura a quien defienda los intereses de Chihuahua, sin olvidar que también aquí, los contrapesos son importantes para mantener vigente el sentido democrático, pero sobre todo para evitar que criterios únicos, sean los que gobiernen por encima de la voluntad popular.

Por cierto, en la excelente entrevista de Jonathan González con el Gobernador Javier Corral, quedó claro que los Chihuahuenses en su mayoría, habían votado por un gobernador demócrata, trabajador y comprometido con las mejores causas de la entidad y no por un simple sibarita

IRREGULARIDADES EN GANADERÍA DEL ESTADO

En la Dirección de Ganadería, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, seria conveniente recordarles que es una autoridad administrativa, que nada tienen que hacer enviando oficios a la Presidencia de Manuel Benavides, ordenando a la alcaldesa que acompañe a personal de la dirección a un predio, lo invadan y saquen a un hato que presuntamente se encuentra de manera irregular...

De la misma manera, que se ponga orden con un hato que se encuentra desde hace 8 meses en Palomas, sin orden judicial inmovilizado, costándole al propietario a la fecha más de 2 mpd su estancia, buscando que los semovientes causen abandono, cuando es claro y notorio que su permanencia, como si fuera en hotel de 5 estrellas, le esta costando diariamente al legítimo propietario, pretendiendo erróneamente, aplicar el 230 y 231 del CNPP.

EL ACUSAR A JUECES DE PARCIALIDAD Y PREVARICACIÓN

SIN PRUEBAS, ES MISERABLE Y DENIGRA A QUIEN LO HACE.

Relacionado con la postura del Congreso, El Poder judicial no tiene, ni nunca ha tenido objeción alguna en que se cumpla una orden de un juez de amparo, como conocedores y administradores del Derecho, saben los alcances que se pueden presentar en un desacato; no le tocaba al Tribunal el aceptar o no, porque no era una sentencia para ellos, sino para el Ejecutivo y el Congreso, la orden de la juez de Amparo relacionada con el Poder Judicial se cumplió al entregarle al magistrado Ramírez sus haberes y la seguridad social para el y sus familiares.

La suspensión del acto reclamado, tiene como finalidad que se conserve la Litis y evitar afectaciones hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto; es decir, la esencia es mantener las cosas en el estado que guardan al momento de otorgarse dicha suspensión, evitándose daños o perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa.

El congreso del Estado, además de promover la queja, decidió suspender los efectos, sin anularla, de la determinación de declaración de procedencia. Una vez que esto se notificó al tribunal de control, el juez levantó las medidas cautelares y suspendió el proceso.

El dejar entrever que las decisiones del juez Octavo de Distrito, son parciales y dejan entrever un acto de prevaricación, es un intento de defender lo indefendible, es una muestra de la incapacidad jurídica del funcionario para aceptar lo que en derecho procede, pero además denigrar su persona, al no presentar prueba alguna de su dicho.

Se asegura que el cometer errores es característica de los humanos, y por las declaraciones a que nos hemos acostumbrado por el consejero jurídico, no cabe duda de que es muy, pero muy humano.

*INTEGRANTE DE LA AECHIH