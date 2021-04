Política y justicia en Chihuahua

Finalmente, la primera etapa del proceso penal en contra de Maru Campos, María Ávila y Rodrigo de la Rosa, ha culminado con la vinculación a proceso en contra de los tres, por el delito de cohecho, establecido en el artículo 269 del código penal del estado de Chihuahua.

Una de las diferencias importantes entre este sistema penal adversarial y el anterior que teníamos, que se conoce ahora como tradicional, es que, para el dictado del auto de formal prisión, se requería demostrar los elementos del tipo que se le imputaban, y tener por acreditada su participación, y en la mayoría de los casos, ese auto de formal prisión, alcanzaba hasta para un dictado de sentencia condenatoria.

En contraste, esta resolución de vinculación a proceso, solamente requirió que se acreditara que presuntamente se cometió un delito y que las personas señaladas como responsables, presuntamente también, tuvieron alguna participación; es decir la vara para medir en esta etapa es muy baja.

Desde el desarrollo de la audiencia inicial, como en todo el proceso, no se puede hablar de que son culpables del delito que se les imputa, porque eso será materia del resultado del juicio que culminará con una sentencia condenatoria o absolutoria, donde se tendrán que desahogar todas las pruebas que sean admitidas y donde además no debe quedar ninguna duda razonable sobre su culpabilidad; en caso de que sean declarados penalmente responsables tendrán derecho a recurrir esta sentencia por apelación e incluso por vía de amparo, de tal forma entonces, que en este momento, son inocentes, hasta que la fiscalía no demuestre lo contrario.

Sobre el desempeño del juez Samuel Uriel Mendoza, es necesario destacar que el Poder judicial, ante el grueso de la ciudadanía, está dando una muestra irrefutable de imparcialidad, independencia y autonomía con sus jueces, sin presión ni consigna, con una resolución apegada estrictamente a derecho.

Uno de los propósitos del gobernador Javier Corral, ha quedado también cumplido, al continuar con el descarrilamiento sobre Maru Campos y su participación en el recibo del dinero, presuntamente entregado por órdenes de César Duarte, lo que sin duda afectará de manera directa su candidatura, frente a su más cercano competidor, como es Juan Carlos Loera de la Rosa, abanderado de MORENA.

CUESTIONAMIENTO JURÍDICO

El problema de los llamados testigos protegidos, que en verdad son personas imputadas, que no tienen firmados criterios de oportunidad, porque resultarían contrarios a la esencia del Sistema Penal Acusatorio, ya que deberían de ser hacia arriba, cuando están, al contrario; es decir, como darle un criterio a Jaime Herrera, segundo hombre en importancia de Duarte para que acuse a todos sus subalternos.

Contra toda lógica, se dice que Duarte le detalló a Jaime Herrera que el dinero que se le entregó a Maru Campos, fue por los conceptos que aseguró en su declaración, pero de Cabada, el arzobispo y ni aún de Javier Contreras le comentó nada, mucho menos de los restantes 97 personajes que son imputados, pero clasificados por la Fiscalía como testigos protegidos, sin que medie criterio de oportunidad alguno, lo creíble y lógico, es que simplemente le diera instrucciones de hacer entrega de los recursos.

Cómo le está ofreciendo un criterio de oportunidad al Chapo, para que declare en contra de sus sicarios.

Sobre la reparación del daño, tampoco se comenta nada, porque simplemente no hay nada.

El Fiscal Peniche Espejel no firmó criterio alguno, porque sabe de la gran responsabilidad que le representará una vez fuera del Gobierno.

Los tiempos de la justicia, no están regulados por la inmediatez de la flagrancia, ni por el interés social; la política tiene secuestrada a la procuración de justicia y solamente obedece a criterios eminentemente de interés político personal del mandatario estatal Javier Corral.

Samuel Uriel es un buen jurista, excelente juez, con una proyección profesional de grandes alturas, sin embargo, en lo que respecta al análisis de los testigos protegidos, que en verdad son personajes imputados, considero que los sobrevaloró, porque constituyó lo más importante que presentó como prueba la fiscalía y en este sentido, por supuesto que la defensa tuvo mucho que ver.

Por otra parte, en este abanico de candidatas y candidatos, se espera que la votación se presente prácticamente atomizada; es decir, que los votos que se esperaban recibir por parte de un candidato, se dispersen para otras opciones, alcanzando quien obtenga el triunfo, un resultado apenas mayoritario, lo que sin duda generará impugnaciones y juicios electorales que pueden incluso cambiar el resultado de las elecciones.

Lo que es un hecho, es que el electorado chihuahuense, protagonista de los grandes cambios en materia política y de alternancia en sus gobiernos, elige en base a la persona, y en este sentido, Maru Campos será muy cuestionada por las acusaciones que se le atribuyen, caso contrario es con Graciela Ortiz, quien trabajando el voto duro de la estructura priista, puede dar la sorpresa con el número de votos que podrá alcanzar, pero para eso, necesita cambiar de actitud y si para una mujer es difícil, para un político es sólo adecuarse a las circunstancias...netoaviles@gmail.com

*INTEGRANTE DE LA AECHIH.