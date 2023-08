"Polvos de aquellos lodos" o ¿lodos de aquellos polvos?

LA MEMORIA HACE LA HISTORIA

Nunca como hoy, esta frase que busca retomar dentro de mi memoria justo en estos días de controversia por los libros de texto. Una polémica que sostuve recién llegado a Chihuahua al inicio de los años 80, nada más ni nada menos que con el Señor Guillermo Prieto Lujan por la educación de los niños, se dio, eso sí lo tengo muy claro y lamento que no se disponga a la mano de una referencia hemerográfica que lo constate, pero lo que si tengo bien claro en mi recuerdo en ese caso, que si no fue el referee de ese debate/controversia fue el entonces flamante director del periódico Novedades de Chihuahua el Señor José Fuentes Mares, y un verdadero second para mí, "para quien no este familiarizado es el segundo, término que designa a un miembro del equipo de la esquina del boxeador, como su entrenador o su cutman (el encargado de las heridas)"- en mi caso era el Profesor Manuel Suarez Ontiveros mi primer director en la Universidad Pedagógica en Chihuahua, donde recién había comenzado a trabajar y a quien sin duda hice padecer más que preocupaciones por mi arrojo en lances contra posiciones que no aceptaba y acometía de manera directa. Imagínese un día publique en el periódico Norte también ya extinto un artículo titulado; "el Magisterio tiene Jonjituditis" en el tiempo de mayor poderío del líder magisterial Carlos Jongitud Barrios.

Debo señalar que intentaba de mi parte buscar la discusión inteligente, pero jamás la disputa que revelara ignorancia. tal como se me había enseñado en mis escuelas de origen la Preparatoria Benemérito de las Américas y la siempre recordada también por su impacto en mi vida, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM .

He de señalar que las tres personas referidas aquí ya han fallecido lamentablemente, así que salida solo de mi memoria les contare esta historia, era de una discusión entre un polemista consagrado en la localidad como lo fue el señor Prieto Lujan - honor a quien honor merece- y un joven docente de origen universitario que sencillamente discrepaban en una discusión por los niños y su educación; me parece que fue él quien uso la frase "POLVOS DE AQUELLOS LODOS", que ahora dice Wikipedia es realmente "De aquellos polvos vienen estos lodos" cuyo significado se define así; La mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes previos, e incluso de hechos aparentemente poco importantes.

Sirva este preludio para enfatizar que lo que hoy discutimos de los libros de texto, en veces tiene muy tenue fundamento, sino es que nulo, es como lo que se puede advertir un enojo y lo peor el odio sin real razón, que es peligroso, si valoramos lo que llega a suceder cuando se actúa sin entendimiento de una causa de origen aquí el ejemplo cual los cita el diario El País (16/06/202)

"Un mensaje sobre el odio

El juez preguntó al asesino del ex presidente egipcio: ¿Por qué mataste a Moḥamed Anwar al Sadat?

Él le dijo: ¡Porque era un secular!

El juez respondió ¿Qué significa secular?

El asesino dijo, ¡No lo sé!

En el caso del intento de asesinato del fallecido escritor egipcio Naguib Mahfuz, el juez preguntó al hombre: ¿Por qué lo apuñalaste?

El terrorista dijo: "Por su novela - Los niños de nuestro barrio."

El juez le preguntó: ¿Has leído esta novela?

El criminal dijo, ¡No!

Otro juez le preguntó al terrorista que mató al escritor egipcio Farag Foda: ¿Por qué asesinaste a Farag Foda?

El terrorista respondió: ¡Porque es un infiel!

El juez le preguntó: ¿Cómo sabías que era infiel?

El terrorista respondió: "Según los libros que escribió"

El juez dijo: ¿Cuál de sus libros te hizo creer que era infiel?

El terrorista: "¡No he leído sus libros!"

Juez: ¿Cómo?

El terrorista respondió: ¡No sé leer ni escribir!

El odio nunca se propaga a través del conocimiento. Todavía se propaga por ignorancia.

El conocimiento te hace tolerante. La mayoría de tus enemigos no saben nada sobre ti".

Como decía en mi colaboración en el caso particularmente de la Unión Nacional de Padres que no la vi en Pandemia y no la veo realizar una cruzada como con la que ha arremetido intermitentemente contra los libros de texto, contra la proliferación de adicciones en las escuelas, ni qué decir en la necesaria acción que sería la de dotar de bebederos a las escuelas evitando la proliferación del consumo de refrescos embotellados, para garantizar el derecho de los niños al agua y su salud.

Es más si me lo piden dire que no les he visto en tratar de abatir los brutales índices de desescolarización y poca atención que INEGI reporta en 2020 para Chihuahua, cuando señala que salvo el eje Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral como municipios casualmente donde la unidades de la Universidad Pedagógica Nacional tienen sus tres sedes de origen, más allá de dichos municipios y excepcionalmente quizás por ser un municipio pequeño Meoqui poseen más de 10 años de grados promedio de escolaridad en mayores de 15 años no hay un reflejo real de interés por abatir la IGNORANCIA que es el real flagelo contra la POBLACION.

Basta ver municipios extremos como son Balleza con 5.30 años de educación en los que tienen 15 años, Batopilas con 3.59 y Chinipas y el caso extremo con solo un 0.14. Si me permiten , que esta es la atención que debemos todos dar, no es peleando entre nosotros, aunque podemos discutir y debatir, es luchando contra la ignorancia que flagela a nuestro pueblo que debemos combatir, unidos con denuedo para abatir estos parámetros de ignorancia, lo demás, seguirán siendo de alguna manera luchas estériles que se desvanecerán en el próximo proceso electoral, polvos de aquellos lodos o lodos que vuelven al polvo, que no nos dan salida para educar y transformar a nuestro Chihuahua Juntos.