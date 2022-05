Popularidad vs eficiencia

Los presidentes de México son considerados semidioses: los más inteligentes, agradables, simpáticos, carismáticos, patriotas, guapos, nacionalistas, pulcros y dictaban hasta la moda. Así, Echeverría puso en boga las guayaberas y De la Madrid las chaquetas.

No había necesidad de contratar empresas que midieran su popularidad. El presidente era el presidente. Pero los tiempos son los tiempos y ahora parece importante que el mandamás sea popular.

Gustavo Díaz Ordaz no era guapo, ni nada que se le acercara. Luis Echeverría Álvarez era populachero y le encantaba ser alabado día y noche. José López Portillo era deportista y sus allegados hicieron lo propio. Miguel de la Madrid tuvo un mandato más gris que el color de sus trajes. Carlos Salinas de Gortari contrató un equipo de imagen que hizo muy buen trabajo. En contraparte Ernesto Zedillo no tenía carisma, ni voz, ni era agraciado y sin embargo sacó al país de la crisis. Fue un buen mandatario. Vicente Fox era ranchero, irreverente, dicharachero, agradable, sincero, poco dado a los protocolos. Felipe Calderón fue serio, pulcro, con ademanes muy estudiados. Enrique Peña Nieto era galán y para de contar.

En el caso de Andrés Manuel López O. se ha empeñado en ser popular. A pesar de los últimos descalabros (la pérdida de su partido de más de cincuenta curules a mitad de sexenio, la fallida consulta para enjuiciar a los expresidentes, el desastre de la revocación de mandato y el rechazo a la reforma eléctrica) las encuestadoras coinciden en que su nivel de aceptación entre la ciudadanía es muy alta.

¿Por qué se da esta circunstancia? En primer lugar porque él no permite competencia ni dentro ni fuera de su círculo de colaboradores y mucho menos de la oposición. A todos los opaca. Segundo, porque tiene todo el tiempo del mundo para impulsar su imagen. A cualquier hora, en radio, cine, televisión, internet, periódicos el dueño de Palacio Nacional se nos aparece hasta en la sopa. Sabe manejar el lenguaje, propone enfrentamientos con personas e instituciones. No le importa equivocarse. No se presenta como una persona culta pero al populi eso no le importa. Tampoco le interesa que periodistas, articulistas, intelectuales, profesionistas, artistas lo critiquen porque finalmente él sale beneficiado. Además es el dueño del micrófono y ningún político tiene ni el tiempo ni la oportunidad ni los elementos para tener un programa para sí de al menos dos horas. Pero nos preguntamos ¿el que sea muy popular es “bueno”?

De la oposición no emerge una figura como la de Fox a finales del siglo pasado. Ricardo Anaya lo critica pero no puede hacerlo por horas diariamente. Tampoco tiene la fuerza y el poder de la Presidencia.

Permítaseme una analogía de un tema que conozco bien: la academia. Desde hace algunos años los alumnos tienen la oportunidad de responder una encuesta y calificar a sus profesores. ¿Quiénes obtienen las mejores calificaciones son los mejores maestros? No necesariamente. En ocasiones un maestro encabeza la lista y nos sorprende porque no es un catedrático preparado, falta a clases, permite que los alumnos respondan exámenes a libro abierto y entre todo el grupo. Pero tiene una gran virtud: nunca reprueba a nadie. Si en el desempeño magisterial usted tiene fama de ser estricto, justo, que no tiene miedo de escribir calificaciones bajas tendrá el riesgo de que el educando se desquite con ceros.

El país se cae a pedazos. La violencia se apodera del territorio pero los delincuentes organizados o no tienen derechos humanos. Las personas que han sido asesinadas por la autoridad no tuvieron ese privilegio. La economía se desploma aunque los números oficiales no sean tan claros, pero dese una visita a los supermercados y verá los precios. La gasolina está por los cielos a pesar del subsidio. La corrupción campea y se ríe de las políticas oficiales. El sector salud no cuenta con los recursos necesarios para desempeñar satisfactoriamente su misión. Los feminicidios y asesinatos de periodistas están a la alza, etc.

Entonces no, ser popular no implica ser un buen gobernante.

