Populismo y polarización impiden enfrentar desafíos contemporáneos

Ciudad de México-- De entre 192 países y territorios, México se sitúa en la posición 77 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2022. Este dato, revelado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido ayer, muestra avances significativos en la calidad de vida en México. En comparación con el año anterior, donde ocupaba el lugar 83, estos números reflejan una mejora palpable. En concreto, los mexicanos tienen ahora una expectativa de vida de 74.8 años (vs 70.2 en 2021), disfrutan de un promedio de 9.2 años de escolaridad (sin cambios), y el PIB per cápita ha alcanzado los 19,138 dólares (vs 17,896 en 2021).

Este informe, bajo el lema "Reimaginar la cooperación en un mundo polarizado", proporciona una radiografía de la situación de México y también ofrece una visión global. Destaca los desafíos que existen a nivel mundial, como el cambio climático, las crisis sanitarias y el crecimiento del populismo. El documento aboga por un cambio fundamental en cómo se concibe el desarrollo humano, instando a una cooperación internacional más efectiva y equitativa.

Los primeros párrafos del informe capturan la urgencia de la situación con claridad:

"Podemos y debemos aspirar a más. Más allá de los retos impuestos por el cambio climático y las pandemias. Más allá de las inestabilidades políticas y el ascenso del populismo.

“Debemos trascender las violaciones a los derechos humanos y los actos de violencia que sacuden nuestros hogares, escuelas y hospitales. Es imperativo buscar un mundo más estable, donde nuestra sociedad y nuestro entorno coexistan en armonía. Nos lo debemos a nosotros mismos y a las futuras generaciones".

El informe, que está en shorturl.at/ltCHV, subraya la necesidad de reconstruir y reinventar los mecanismos de cooperación internacional. Propone desarrollar una nueva estructura para los bienes públicos mundiales que promueva una colaboración más justa y efectiva. Este enfoque requiere enfrentar las desigualdades de poder y hallar soluciones que beneficien equitativamente a todas las comunidades.

Una preocupación central es la creciente polarización que actúa como barrera contra la cooperación global necesaria para superar desafíos actuales. Para combatirla, el informe sugiere estrategias destinadas a disminuir estas divisiones y aumentar la capacidad de acción colectiva, fomentando la confianza y la colaboración a nivel internacional.

El documento señala las desigualdades en la recuperación del IDH postpandemia. Mientras que los países más desarrollados parecen haber superado la crisis, cerca de la mitad de los países en desarrollo aún luchan por retornar a sus niveles de bienestar anteriores. Este contraste resalta la necesidad de una cooperación internacional más firme y enfocada.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 llama a todas las naciones a unirse en un esfuerzo colectivo y coordinado para replantear sus estrategias de cooperación y enfrentar juntas los problemas globales. Es un llamado a fomentar un desarrollo humano sostenible y la paz, en un contexto mundial cada vez más fragmentado. Para el PNUD este es un momento decisivo para actuar, rediseñando el camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos.

