Póquer de indignación

La indignación es la polea que trasforma a la sociedad, se acciona por la injusticia y su motor es el corazón de las comunidades que saben que luchar es mejor que llorar. G. A.L.D.

El HECHO Y LOS ACTORES

Se define la indignación como "el sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial”.

Y en América Latina estas semanas se han producido diversos actos de injusticia que han perjudicado y ofendido al menos a cuatro comunidades, tres de ellas como naciones y una como barrio, a saber, cada una de ellas han expresado su desacuerdo con las medidas arbitrarias que se han tomado o se pretenden tomar buscando afectarles, en lo que ellas estiman sus legales y legítimos intereses. A continuación el detalle de cada cual, de manera sintética.

CHILE

En recientes días, los disturbios en esa nación generados por el alza de algunos centavos en el precio del Metro ya de por sí carísimo de Santiago de Chile (se dice que fue de apenas cuatro centavos de dólar) motivó una reacción social, que aún es impredecible al momento de escribir estas líneas la madrugada de ayer sábado.

Lo impredecible obedece a la conjunción de la estulticia gubernamental mostrada por su presidente Sebastián Piñera: “A pocas horas de estallar la crisis en Chile, cuando el transporte en Santiago era un caos y la gente intentaba llegar como podía a casa, el presidente salió del Palacio de la Moneda a un restaurante de un barrio acomodado de la capital para comerse una pizza: era la celebración de cumpleaños de uno de sus nietos. Piñera no es exactamente un político, sino un pragmático empresario que ha combinado con éxito la vida pública y los negocios. Sus constantes salidas de guión, como ésta, a veces causan cierta gracia, y otras, directamente indignación.”

Esta rabia acumulada, que no es otra cosa que lo que vive Chile, la cual como nación tiene historia y memoria y data del 11 de septiembre de 1973 de la muerte que en nada se parecía a Piñera, porque él sí dignificó su investidura presidencial hasta el martirio, siendo sin duda y permítaseme llamarle asi, la oveja propiciatoria que aquel aciago día del sacrificio, se ofrendó como primicia, en ese holocausto en que convertiría el neoliberalismo a América Latina en estas noche negra que está por llegar casi a medio siglo, sí, porque ya nos ha costado más de cuatro y media décadas perdidas, el sacrificio de él. Sí, me refiero al presidente Salvador Allende, nunca como hoy, debe de ser recordada no sólo su memoria, sino sus palabras dichas en La Moneda el Palacio de Gobierno chileno que nos hicieron llegar hasta el llanto al conocerlas en aquel entonces.

Aquí las transcribo para quienes no las escucharon, supieron de ellas, en fin las desconocen.

“Compatriotas:

Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.

Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron...

Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente.

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen... ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi patria: Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes,.. quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros; a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos... porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!”

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.”

Poco se puede agregar a expresiones como las que se ven por todas partes de Chile, “Es por todos la lucha” rezan los carteles y uno por demás significativo que dice asi: “Mi abuelito desde arriba está feliz viéndome luchar, ayer por mí 1973, hoy por ti 2019”

ECUADOR

La indignación del Pueblo ecuatoriano ha sido otro bello ejemplo de coraje que ubicó al gobierno traidor, como ellos le llaman al del presidente Lenin Moreno, que sometido por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4.200 millones. A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un "plan de austeridad" que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Intentó quitar también beneficios laborales por pensiones y aumentar jornadas de trabajo lo cual indignó a los trabajadores ecuatorianos y aunque las protestas han amainado con las mesas de diálogo, es muy probable que, como en el caso de Piñera, el de Lenin Moreno su suerte está echada y la probabilidad de un relevo cercano se dé para uno o para ambos.

BOLIVIA

Es sabido que desde la llegada del binomio Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, las cosas en Bolivia en términos sociales y económicos han mejorado para la población, sin embargo los que por años detentaron el poder político y económico en uno, y aún se sienten dueños de esas provincias y me refiero a Santa Cruz y otros que desean conservar privilegios y canonjías no dejan que gobernantes que sirven y no se sirven del poder, trabajen por su pueblo, es por eso que las elecciones recién transcurridas en ese país nos hay tenido en vilo luego de cinco días de incertidumbre, denuncias de fraude y varios anuncios de victorias, el Tribunal Supremo de Justicia (TSE) de Bolivia dio como ganador de las elecciones nacionales al actual presidente Evo Morales, descartando así la celebración de una segunda vuelta.

Aun así, la OEA prendía se diera tal acción, sin embargo manifestaciones de dignidad y apoyo abierto de los votantes que están con Evo y no dudo el entendimiento de lo sucedido en Ecuador y Chile, hicieron desistir de su intentona golpista a estos grupos, a la vez que el cómputo final publicado este viernes confirma la victoria del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) con el 47,08% de los votos frente al 36,51 del opositor Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

Esta diferencia del 10,57% es suficiente para que Morales venza en primera vuelta con tan sólo un 0,57 de margen, ya que la autoridad electoral exige que un candidato debe tener el 50% de los votos más uno o el 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para ganar.

SANTO NIÑO

Todos sabemos que en este tradicional barrio de la ciudad de Chihuahua, se ha librado una épica y bella batalla por la dignidad comunitaria, a la que intentaron avasallar en un principio por una acción de abuso de autoridad perpetrado al intentar y lograr arrancar con soplete sus juegos infantiles y canastas de basquetbol, así como levantar sus canchas arrasando sus graderías que habían cobijado sus juegos ya por cinco décadas y más en su hoy bastión de defensa llamada "canchas de Santo Niño". Esta circunstancia aún en litigio literalmente, llamó mi atención y desde que me involucré en ella ha sido una hermosa lección que me permite ver día con día el crecimiento de una comunidad capaz de enfrentarse a la fuerza pública excesivamente empleada en contra de ellos, cuando sólo piden respeto para su espacio.

Verlos persistir a través de su abogado que es líder de la agrupación de vecinos y desafiar la embestida gubernamental con decoro, verlos sorprender al gobernador Corral, cuando él en su carrera usa el slogan “unidos con valor”, son ellos los que realmente muestran su valor unidos con lonas, mantas y gritos de demanda de respeto y devolución de sus canchas mientras él corre su propia carrera, rodeado de sus amigos y colaboradores.

¡Qué entereza la de este barrio!, ¡qué entereza la de sus líderes!, a los cuales veo en ocasiones por ahí en la calle, sentados durante la noche después de sus jornada laborales resguardando sus canchas, aprendiendo de leyes, de amparos y de actitudes de altura y respeto, aún para los que los agravian. ¡Qué ejemplo son para mí! Cuando les veo solidarios auto instruyéndose y logrando cooperar con lo necesario para hacer una función inter barrios de box, aun sin canchas y a plena vía pública, como la realizada ayer sábado por la tarde, anfitriones, amigos generosos siempre, son un ejemplo de dignidad movida originalmente por esa justa indignación que como decía otro hombre admirable de nuestra América Latina "El Che" todos debemos sentir ante lo injusto.

COROLARIO

Cierro con un breve comentario.

Esta semana un persona amablemente me preguntó que si era vecino de Santo Niño al verme participar con ellos. Y en honor a la verdad tuve que decir que no, entonces me recordé de la frase del comandante Ernesto Che Guevara, con la que él contestó a una mujer que le preguntaba si serían parientes por llevar ambos el apellido Guevara. Él, de manera sencilla, dijo lo siguiente: “No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante”.