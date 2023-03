Por la senda del artículo de opinión

Ciudad Juárez.- La semana pasada tuve el gusto de dialogar con alumnos de la Licenciatura en Periodismo de la UACJ, carrera que tiene su sede en las instalaciones de la Ciudad Universitaria. Atendiendo a la amable invitación de mi amigo, el periodista y académico Óscar Vázquez Reyes, compartimos perspectivas sobre el género del artículo de opinión. La charla se insertó en la asignatura de “Periodismo escrito II”, de la que el maestro Vázquez es titular.

Ya en otras ocasiones he tenido la oportunidad de dialogar con los jóvenes que cursan esa materia. Mi intención siempre ha estado muy lejana a la dogmatización de este género periodístico. Lo que intento es simplemente compartir algunas experiencias y perspectivas sobre una labor que pareciera subestimarse por algunos de quienes la ejercen. Aunque parezca increíble, pero hay quienes incursionan en el género sin haber leído artículos periodísticos. Y, muchos otros, pareciera que sin haber leído nada. Escriben sin conocer el trabajo de los grandes maestros del periodismo de opinión. Se apresuran a escribir antes que preocuparse por leer. Se olvidan, así, de una regla básica: ¿Quiere escribir? Primero póngase a leer.

De igual manera, al relajar el rigor del género, pareciera olvidarse que, aunque se denomine “artículo de opinión”, la opinión (doxa) tiene que tener un nexo con “episteme”, es decir, el conocimiento. Ya no se vale aventar “maquinazos” por doquier. Esa separación tajante entre doxa y episteme se tiene que relativizar. No se trata, por supuesto, que el articulista sea un perito o experto en toda temática que aborde, pero sí que el que escribe para un medio haga todo lo posible para acercarse al estado de la cuestión del asunto, problema o tema que se atreva a tratar.

Con frecuencia el articulista goza de un privilegio del que carece la persona que trabaja otros géneros periodísticos: la complicidad del tiempo. Otros géneros están sujetos a una prisa atroz. Es admirable el trabajo de reporteros que tienen que entregar la nota o la crónica bajo los parámetros de una velocidad exorbitante; el articulista, usualmente, escribe bajo rangos temporales más laxos. Y eso hay que saber aprovecharlo.

En la charla con los alumnos de periodismo quise poner también como objeto de la reflexión, no tanto la estructura formal de un artículo, sino más bien, elementos sustantivos. Por vía de ejemplo, recordar que en la página editorial de los periódicos se encuentra la parte hermenéutica del medio. En otras páginas estará la descripción, la narración, el dar cuenta del entramado fáctico; pero en la sección editorial se encontrará la interpretación de los hechos, y con frecuencia, el juicio de valor sobre los mismos. Sin embargo, de nueva cuenta, la interpretación y hasta la comprensión de los hechos de preferencia debe estar nutrida de elementos racionales. No solamente anclada en el prejuicio y la víscera.

Al tiempo que es espacio hermenéutico, el artículo periodístico es, también, sede deliberativa y argumentativa. Ya no se trata de ver a un articulista como un “santón” o alguien que con una perspectiva paternalista subestima a sus lectores guiándolos por el “camino de la verdad”. Antes bien, el articulista invita al análisis y a la crítica de sus lectores. No hay nada que no pueda abordarse en el texto. En ese sentido, el espacio editorial se torna dúctil, mostrando escenarios de verosimilitud, pero nunca verdades absolutas. Un buen artículo puede llegar a deslizar alguna tesis y un buen lector encontrará quizá la antítesis; pero ese proceso sólo se logrará en la medida en que el articulista brinda razones argumentativas en el texto y no sólo una plaga de ocurrencias.

Los alumnos del maestro Óscar Vázquez mostraron interesantes inquietudes por la faena del artículo periodístico. Todos formularon preguntas informadas e hicieron saber sus perplejidades y sus propias experiencias a la hora de escribir. Creo que todos ellos son buenos lectores. Quizá algunos lleguen a cultivar el género. A otros los leeré con gusto, en un corto plazo, en otras secciones.