Por las barbas de Adriano

Mi querido maestro Enrique Servín, asesinado el 9 de octubre del 2019, amaba tanto el libro “Memorias de Adriano”, que solía contar entre charra y anécdota, que el libro era tan maravilloso que cuando llegó a manos del gobernador Teófilo Borunda este quedó prendado de la historia, la universalidad maravillosa de la literatura; fue tal su emoción con el libro, que contaba Servín que echó a andar las prensas de la Imprenta del Gobierno del Estado para imprimir una edición pirata de tan maravilloso libro, si alguien tiene uno de esos en su poder hágamelo saber.

Como emperador romano fue una extraña excepción, a pesar de su condición de excelente guerrero priorizó la paz y el establecimiento de los límites del imperio, aunque pudo nombrarse a sí mismo un dios, y su esposa lo instaba a ello, se negó a renunciar a su humanidad, una humanidad que lo hizo pasar a la historia por una sola lágrima, una lágrima impúdica y atrevida. Adriano como casi todos los hombres de alcurnia practicaba la homosexualidad, entendamos que la homosexualidad no era lo que entiende o aspiran las nuevas sociedades incluyentes, una relación afectiva y física entre dos personas independientemente del rol de género asumido; en este momento de la historia el acto de la penetración con el falo, puras fijaciones freudianas, era por sí misma un acto de conquista digno de los hombres del imperio, que penetraban a sus esposas, a sus esclavos, a sus alumnos y a cualquiera que le estuviera subordinado, para dejar más clara la subordinación.

Entendamos que en este momento de la historia el amor, si acaso, estaría reservado a las hetarias, la esposa era procrear, lo adolescente para el placer y el amor era una cosa extraña sobre la que sólo algunos locos filósofos se atrevían a hablar.

¿Pero de veras es posible no enamorarse porque una sociedad imperial, brutal, que cree en la subordinación, ha sacado al amor de la vida? El emperador Adriano estaba profundamente enamorado del joven Antinoo, y Antinoo le correspondía con locura, pero el tiempo pasa inexorable y Antinoo se estaba convirtiendo en un hombre y el amor entre dos hombres, dos iguales era un tabú.

Antinoo debería salir cuánto antes de la corte de Adriano y lo hizo de la única manera que un hombre enamorado puede hacerlo, muerto, el joven se suicidó antes de separarse del sujeto, no objeto de su amor. Entonces ocurrió lo inédito Adriano, el hombre más poderoso del mundo, lloró.

En el libro de la autoría de Mragarit Yourcenar Adriano dice: “Había sido el dueño absoluto de un solo hombre que me entregó su vida”. Una definición breve y terriblemente verdadera para el amor.

En nuestros tiempos diversos, gracias a Dios que corren, quizá lloramos demasiado por cosas que no son amor, pero una sociedad expresiva siempre caminará a la paz y al desarrollo con paso más firme que una sociedad imperialista y controladora. ¿Será verdad que el poderoso tocó el corazón del gobernador Teófilo Borunda? Me gusta creer que sí.

Sin embargo en la nota roja, ya ni tan roja, el simple blanco y negro de todos los días, me encuentro con crímenes contra homosexuales, término limitativo (porque la variedad y diversidad humana en género y expresión va más allá del término homosexual) que de tan limitante es casi peyorativo. La diversidad de género ha evolucionado llenando el mundo de color, no son sólo los patricios violadores, los adolescentes violados, las mujeres que procrean, hemos evolucionado que ya no sé cuántas siglas lleva LGBTTI, y eso es bueno.

Pero y los violadores y los asesinos, los fascistas de la camisa rosa, no se fueron para siempre con la prepotencia de los patricios romanos: no. Mujer trans asesinada en su casa, lesbiana sufre violación correctiva, hombre con huellas de violencia sexual aparece muerto en carretera, cincuenta niños abusados sexualmente por sacerdote. Pareciera como si todavía existiera esta clase privilegiada que desde presunta superioridad se dedicaran a hacer una extraña justicia sexual.

Salvo los sacerdotes católicos, del resto no tenemos una imagen, pero la sociedad cada vez más diversa y vengativa los imagina muy machotes y barbones, atusándose el bigote frente a sus víctimas, siempre en grupo porque les da miedo enfrentar al otro solos. Intolerantes con la homosexualidad, con la propia desde luego, castigan la felicidad ajena.

Pensaré cada día en la cosas que me enseñó el querido Enrique Servín, en la intolerancia que lo mató de un solo golpe, en los agentes de justicia que quizá nunca vayan por el patricio que lo mató y oraré por un mundo más incluyente y tolerante donde no tengamos que soportar a los fascistas de ningún color.

Una pequeña nota final para el compañero Víctor Quintana, con gusto leeré cualquier editorial suyo donde quiera puntualizar su postura política.