Por qué los prianistas quieren a Ebrard

De los tres aspirantes de Morena que pelean por la nominación presidencial para ser el sucesor de AMLO ¿quién es el o la más leal al presidente y su proyecto de nación? Existe la duda entre Sheinbaum o Adán Augusto como los más leales, de lo que no hay duda es que Ebrard no lo es, aunque AMLO lo haya hecho Jefe de Gobierno, y antes su Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Pero ¿por qué Ebrard es considerado el más alejado en cuanto a lealtades de ellos tres, si en los inicios del sexenio y hasta mitad del mismo, durante toda la pandemia, fue el servidor público más eficiente, con más visibilidad y que más crisis atendió y resolvió? Porque fue visualizado como un servidor público que se empezó a tomar atribuciones que no le correspondían, veamos.

En enero de 2023 Trump reveló que fue Ebrard (aunque no lo dijo por su nombre Ebrard fue quien llevaba a cabo las negociaciones con Estados Unidos en temas de Migración y Tratado de Libre Comercio), quien aceptó a nombre de México que los migrantes provenientes de Centroamérica se quedaran en México, con el programa “Quédate en México” o MPP. Y aunque es lógico que dicha acción tuvo que ser aceptada por AMLO, lo que es un hecho es que a AMLO no le gustó para nada esta decisión.

Asimismo, empezó a hacer declaraciones a nombre de México que no eran las de AMLO. Una fue a finales de 2022 donde Ebrard se reunió con el Ministro español José Manuel Albares, después de las declaraciones de AMLO donde había dicho que las relaciones entre México y España estaban suspendidas hasta nuevo aviso porque consideraba que no había una actitud de respeto de dicho país hacia México, y en dicha reunión Ebrard declaró que las relaciones estaban ya relanzándose, cosa que salió a contradecir AMLO señalando que las relaciones seguían pausadas.

Otro fue con el asunto del expresidente de Perú Pedro Castillo, quien fue destituido por el propio Congreso de su país y Ebrard declaró que jamás se le solicitó al embajador de México en Perú que le diera asilo a Pedro Castillo, cosa que el presidente contradijo y señaló que sí le iban a dar asilo político en la embajada de México en Perú, que él le llamó a Ebrard para que instruyera al embajador mexicano a que lo hiciera, cosa que no sucedió porque lo apresaron antes de que llegara a la embajada. Finalmente, en abril de este año Adán Augusto salió a contradecir a la cancillería a cargo de Ebrard pues había informado que se había pospuesto una cumbre con países de América Latina por el estado de salud del presidente, y dicha cumbre sería hasta después de dos semanas de que AMLO se recuperara del Covid 19, y el secretario de Gobernación tuvo que salir a desmentir, en el sentido de que se posponía dicha cumbre pero no por la salud del presidente el cual ya se estaba recuperando.

Aunado a esto, desde que se empezó a hablar de “las corcholatas” Ebrard ha sido el único que se ha quejado de la falta de piso parejo, de actos realizados por Sheinbaum, de declaraciones contra ella y el presidente de Morena, señalando un posible beneficio, dejando entrever una posible ruptura. Asimismo, Ebrard es el único que ha acudido a medios de comunicación identificados como aliados de la oposición, contrariando la recomendación de AMLO de que no lo hicieran. También es el único que se ha reunido con actores políticos de oposición, en reuniones privadas y que han sido revelados en medios como El Universal y Reforma.

Además, de las tres corcholatas Ebrard es visto como el político más alejado del proyecto de nación del presidente, que no necesariamente continuaría y el único que no tiene problemas de negociar con la oposición. Por todo esto, que sabe perfectamente la oposición, es que prefieren a Ebrard. Además, existe una cuestión de perfil: Ebrard es identificado como de los suyos (por imagen y apariencia), como parte del status quo o elitismo político y económico, o que cubre el perfil del político deseable para ellos, cosa que Sheinbaum y Ebrard no. Por eso los prianistas prefieren a Ebrard, y si no me cree, pregúntele a cualquiera que conozca (también hay morenistas que lo prefieren pero por distintas razones), e invariablemente todos contestarán que ojalá y fuera Ebrard el candidato de Morena. Queda la duda de si Ebrard romperá con Morena y se irá con MC si no es elegido o si se quedará en Morena, al tiempo.