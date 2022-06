¿Por qué perdieron? Por su aporofobia

“(…) Qué hagan una revisión a su estrategia, les afecta el racismo y el clasismo, desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo” AMLO, 06 de junio de 2022.

¿Qué es la aporofobia? En palabras sencillas, el desprecio al que menos tiene. Adela Cortina lo define en su obra “Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia” de editorial Paidós, como «Díce- se del odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado», y es la razón por la que la oposición ha perdido ante Andrés Manuel López Obrador y Morena 21 gubernaturas (las últimas cuatro el domingo cinco de junio de 2022: Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo), la mayoría en el Congreso Federal y la mayoría de los Congresos locales donde gobierna, y se los acaba de decir el Presidente al día siguiente de la elección del pasado domingo con las palabras que inicié este artículo.

Y efectivamente, se advierte un claro desprecio a la gente que menos tiene, de la que se han enriquecido (Oceanografía con Fox, Estela de Luz, la barda de Tula Hidalgo con Calderón, Oderbretch con Calderón y EPN, Oderbretch y la Estafa Maestra con EPN, que fueron los asuntos más obvios detectados y cuantiosos de miles de millones de pesos, debidamente documentado por la Auditoría Superior de la Federación) donde en pura corrupción se apropiaron y entregaron para beneficio propio y de los suyos, de cientos de miles de millones de pesos en obras simuladas, chatarras o que no se hicieron. Y su desprecio a los que menos tienen se advierte no sólo con el robo de esos cientos de miles de millones, también de su molestia a que AMLO ayude a los que por tantos años olvidaron y atracaron, a tal grado que vomitan su odio con expresiones como “AMLO gana porque la mayoría son pobres e ignorantes” “Son clientelismo” “La gente está ciega” “La gente que apoya a AMLO es mediocre” “AMLO da vergüenza porque no se viste bien” “Regala dinero que no es suyo”, y en todas estas expresiones denotan no sólo clasismo y aporofobia, también que extrañan a sus antiguos presidentes y sus privilegios, y es lo que la gente tiene claro y es por lo que apoyan a Andrés Manuel y a Morena, porque como me dijo una señora trabajadora la semana pasada en la Ciudad de Chihuahua “Los que no quieren a AMLO es porque les ha quitado sus privilegios, pero él sí apoya a los ancianos y estudiantes, mire ahora los que protestan son los que antes eran privilegiados”.

Lo increíble de todo esto es su molestia por el apoyo a los más vulnerables, les llaman despectivamente “mantenidos” pero se olvidan que es a sectores vulnerables o jóvenes que estudian o trabajan, y se olvidan del dinero que los anteriores (y aún algunos de ahora) regalaron a los empresarios y sus empresas, condonación de impuestos en miles de millones como lo hizo Fox, Calderón y EPN, llamándoles “apoyos e incentivos”, regalando incluso bienes de la nación y en algunos Estados como en Chihuahua, ahora terrenos.

No se dan cuenta que si la gente está contenta y aprueba a AMLO es porque ven un liderazgo diferente en él a todas y todos los demás políticos agrupados en el PRI/PAN/PRD. No se dan cuenta que lo que ellos siempre simularon, de apoyo a los que menos tienen (incluso hay muchos que usaron esa frase como eslogan de campaña) ven en AMLO a alguien auténtico. Les molesta el apoyo económico a indígenas, los apoyos económicos a más de nueve millones de adultos mayores, un millón de niñas y niños con discapacidad, 266 mil apoyos a hijas e hijos de madres trabajadoras (en Chihuahua estos tres rubros sumaron más de 324 mil beneficiarios), diez millones de jóvenes estudiantes (en Chihuahua alrededor de 250 mil jóvenes apoyados), a 68 mil 670 planteles escolares para el mejoramiento de sus escuelas por los mismos padres de familia (en Chihuahua más de 1600 planteles), 2 millones de aprendices trabajadores (en Chihuahua más de cinco mil), y que haya elevado a rango constitucional (artículo 4 de la Constitución Federal) el apoyo económico a las personas discapacitadas, adultos mayores, y becas para estudiantes, con el fin de que los siguientes gobiernos no los elimine.

Todo eso les molesta porque ellos no sólo nunca quisieron, sino que su avaricia se los impedía. Y la gente sabe diferenciar eso, porque son apoyos verdaderos, no simulados y generales para quien entre en el grupo identificado, y además se hace de manera directa, a quien lo necesite y no a través de “líderes” e intermediarios, no se revisa si simpatiza o no con el Gobierno o el partido (como antes). Les molesta que la gente vote por AMLO porque saben que ellos y su avaricia nunca les permitió apoyar a los desprotegidos y nunca lo harán porque se necesita una calidad humana que no tienen. Y mientras la oposición, añoradores de Fox, Calderón y EPN, y seguidores de los actuales líderes del PRI como Alito (un corruptazo exhibido en audios por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos a campañas, financiamiento ilegal y más), discuten la persona que según ellos puede derrotar a Morena en 2024 alianza PRI/PAN/PRD y MC y sugieren estrategias de desprestigio al Gobierno y posicionamiento de ellos, no se dan cuenta que lo que no les permitirá ser opción es su corrupción y desprecio a los que menos tienen y los más vulnerables, que la gente ya no les cree y necesitan de plano una nueva generación que si tenga un auténtico interés general y por los desprotegidos, que dejen de ser abusivos, corruptos y elitistas.

Pero todo parece indicar que no se dan cuenta que no se han dado cuenta.