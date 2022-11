¿Por qué volver a las calles?

La marcha convocada para este domingo, independiente del resultado, sin duda será histórica, una marcha que por primera vez un presidente de la república convoca, y financia, con el solo interés de demostrar que el pueblo lo sigue queriendo, o al menos esa parece ser la estrategia presidencial hasta el momento.

No hay ninguna duda, Andrés Manuel López Obrador desde que llegó a la Presidencia en el 2018 ha intentado el mantenerse en el poder, y claro que el camino más corto que ha vislumbrado es que el pueblo lo ama, que lo sigue… y por qué no, después argumentar que el mismo pueblo quiere que siga gobernando.

El descalabro del medio sexenio donde perdió la mayoría absoluta en el Congreso cerró la puerta de una modificación a la Ley que permitiera la reelección, hoy el amago es contra la autoridad electoral y minar las instituciones a fin de resquebrajar su credibilidad, parece ser estrategia.

Ni en los pasajes más obscuros de la tiranía romana, o priista que mantuvo el control por más de 70 años, se vio algo tan descabellado, una marcha encabezada por el mismo presidente para demostrar su fuera popular.

El mismo López Obrador ha dicho que esta manifestación sustituirá el evento previsto por el cuarto aniversario de su toma de protesta como presidente de México, ya que supuestamente se tenía prevista una concentración en el Zócalo el jueves 1 de diciembre.

No se podrá quitar de encima, que esta marcha es en respuesta a la marcha de varias organizaciones civiles y partidos de oposición frente a la propuesta de reforma electoral del presidente.

Sin duda será una movilización cargada de simbolismo, una marcha que recorrerá el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, la misma que López Obrador y sus simpatizantes bloquearon durante cinco semanas en protesta por los resultados de la elección de 2006, en la que acusaron fraude, y el mensaje lo dará en el mismo lugar donde rindió protesta como “presidente legítimo”.

Hoy no es la oposición, mucho menos puede quejarse de que le robaron la elección, hoy va a la calle con otro propósito muy diferente.

No es ningún secreto que para esta marcha se habrá de movilizar una gran cantidad de personas de todo el país, varios camiones saldrán desde Chihuahua pagados por la Cuarta Transformación, una gran cantidad de dinero que bien pudiera ser utilizado para las grandes necesidades existentes.

Porque esta “contramarcha” es una manifestación organizada y promovida desde la cúspide del poder en México, en la que gobernadores, alcaldes, diputados y todos los que ahorita representan a la Cuarta Transformación están obligados a llevar gente, sea como sea, y al costo que sea necesario.

Sobre la celebración de los cuatro años de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, simplemente el gobierno de la Cuarta Transformación ha quedado mucho a deber.

Cómo se escribió en su momento, el cuarto año de gobierno para cualquier gobernante representa la marca del tiempo de que queda poco tiempo, de que debe prepararse para entregar el poder, pero en este caso parece que se encuentra en plena campaña.

En el último informe que presento AMLO, demostró una vez más que de nuevo “los otros datos” nos muestran un país muy alejado de la realidad, en la que la “felicidad” es el eje del gobierno y no los resultados que permitan un crecimiento no deseable, si no al menos congruente con el esfuerzo que hacen miles de mexicanos por salir adelante.

Hace casi cuatro años, unos días antes de que asumiera el poder Andrés Manuel López Obrador se escribió en este mismo espacio que no era sólo el cambio de la banda presidencial, que se trataba de un cambio profundo no en la manera de hacer política, ni mucho menos un cambio de personas, había en ese momento y persiste la intención de cambiar todo.

Con la llegada de Manuel López Obrador se buscó sepultar la ola neoliberal que inicio tímidamente el entonces presidente Miguel de la Madrid y que consolidó quien lo presidiera, Carlos Salinas de Gortari, seis presidentes de la república, 36 años de gobierno bajo este sistema político económico que para muchos ya era insostenible.

Desde entonces la izquierda ha pugnado por espacios, y en México buscan consolidarse, ya que se considera que el modelo neoliberal ha sido el causante de la brecha entre ricos y pobres, para otros ha representado el poder competir abiertamente en el mercado global.

En fin, habrá que esperar los mensajes que enviará López Obrador este domingo, con los cuales sin duda se podrá ir despejando las dudas de su actuar para el 2024, donde esperemos llegue su relevo.