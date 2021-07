"Dejaron a la gente sin medicamento por un capricho".

Ciudad de México.- El presidente López Obrador se mostró jubiloso este 20 de julio al declarar victoria en la lucha contra la escasez de medicinas. "Se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos de buena calidad". No solo tenemos más y mejores medicinas, sino también más baratas: "Además del abasto, esto ha significado ahorros importantísimos para la hacienda pública". Este logro se obtuvo pese a la perversa resistencia de villanos que no quieren que el pueblo tenga buenas medicinas a precio accesible. "No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la compra-venta, [impedir] que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos".

El secretario de Salud Jorge Alcocer participó emocionado en el festejo: "Podemos decir que lo logramos, las instituciones con servidores púbicos comprometidos, dedicados, con experiencia y, ¿por qué no decirlo?, emocionados ante un reto de este tamaño demostraron que sí es posible. Sí fue posible comprar de manera más eficiente. Sí fue posible comprar sin sobreprecios y con ahorros. Sí fue posible hacer procesos transparentes y abiertos. Sí fue posible que la calidad de los medicamentos fuera la mejor". Afirmó que se lograron ahorros por 18,919 millones de pesos. Añadió: "Termino con los oncológicos por el interés, válido desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Se logró la consecución de 27 claves, o sea, del total de alto consumo".

Habrá que ser cautos antes de unirse a la celebración. No es esta la primera vez, ni la segunda, que el gobierno festeja el fin de una crisis que en un principio ni siquiera reconocía, ya que la consideraba una campaña de propaganda de intereses corruptos. Hasta este momento no han llegado los medicamentos a los centros de salud; las compras de la UNOPS, recordemos, no incluyen la distribución, que antes sí se consideraba.

Es falso que antes hubiera mayor carencia de medicamentos. "En 11 años nunca habíamos tenido tantas claves faltantes", me dice Alejandro Barbosa de Nariz Roja, una organización que apoya a los niños con cáncer. "Cuando nace el Seguro Popular cambia la historia". Las personas de escasos recursos pudieron por primera vez tener acceso a tratamientos oncológicos. "Ahora no hay medicamento ni en el sector público ni en el privado". El gobierno dijo que cerró plantas de producción y canceló compras a los productores nacionales por la corrupción, "pero no hay denuncias, no hay nadie en la cárcel". Es falso también que los precios antes fueran excesivamente altos. "La vincristina costaba 100 pesos la dosis. Ahora la encontramos de la India a 2,000. Llegó a estar en 2,700. Hoy ya una empresa tapatía la está produciendo, pero no se da abasto. Cuesta entre 500 y 1,000 pesos. En vez de hacer ricos a los [productores] locales, se fueron a hacer ricos a los de otros países".

Es muy fácil declarar victoria en una batalla que uno mismo ha fabricado. El gobierno creó la escasez al cerrar plantas y cancelar un programa de compras consolidadas coordinado por el IMSS que funcionaba bastante bien. Un régimen sensato habría identificado los problemas, que los había, y los habría resuelto sin destruir lo que funcionaba. Para el presidente, sin embargo, es más importante declarar una victoria ante la corrupción que asegurar que lleguen los medicamentos a las clínicas.

Sin consulta

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló ayer que en 2014 el gobierno de Peña Nieto pagó 32 millones de dólares por software de espionaje telefónico a través de cuentas concentradoras con montos muy superiores que hacen presumir "la existencia de actos de corrupción". Si es verdad, la fiscalía debe fincar responsabilidades de inmediato. No se necesita una consulta popular.

