¡Pórtense bien, el cargo público no es vitalicio!

En los últimos años, los otrora intocables de la clase política, se han visto expuestos a una alternancia en el poder que, con revanchismos o con una obediencia al Estado de derecho, han sido perseguidos, aprehendidos y sometidos a procesos penales para indagar sobre su responsabilidad en casos de corrupción. Incluso, hasta sus propias familias han tenido que experimentar tan lamentables y merecidas experiencias, en su caso.

Según lo que muchas personas llegan a saber por familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., los actos de corrupción siguen vigentes en la administración pública en general, sin distingo de colores. Se dice que, en determinadas situaciones, quienes ahora son persecutores, a la postre tendrán el papel de evasores de la justicia, pues en diferentes ocasiones van dejando pruebas contundentes de que salieron igual o peor que sus antecesores, a quienes tanto les reprocharon -y les reprochan- su deshonestidad.

Por lo anterior, es necesario que en un verdadero acto de congruencia con lo que supuestamente han venido combatiendo, desde un año antes de que concluya su gestión, promuevan y permitan que un órgano colegiado especializado, objetivo e imparcial, con plena autonomía, revise las cuentas públicas para que en el supuesto de que se detecten irregularidades, inmediatamente quienes sean responsables y estando todavía en funciones, enfrenten los procesos administrativos, penales, etc., a que haya lugar, evitando que se sustraigan de la justicia y se tenga que recurrir, hasta a instancias internacionales, tratando de traer a esos “angelitos” para que den la cara por sus fechorías.

En esa categoría, no sólo debe considerarse a quienes administran los recursos, sino también a quienes han autorizado indebidamente préstamos para que aquellos puedan enriquecerse junto con sus camarillas (independientemente del nivel de gobierno de que se trate), y que además no han realizado las auditorías con la debida diligencia con la que están obligados.

Por otra parte, siendo honestos o no con el manejo de los recursos, en los cargos públicos también es común ver personas que se portan déspotas con quienes tratan a diario, sean empleados públicos o usuarios de los servicios que ofrecen en sus dependencias, incluso hasta con funcionarios de otras instancias públicas. Colocan cercos en sus oficinas que los protegen de entablar comunicación con “cualquiera”, los que se perciben como más impenetrables que los muros con los que sueña Trump. Son vasallos quienes salen a proteger a sus jefes del contacto con esas personas que pretenden distraer su atención, y los reciben apresuradamente, de pie y sin invitarles a que pasen a una oficina, con malos tratos y/o ofreciéndolos atender su asunto sin que haya una verdadera intención de hacerlo.

Asimismo, la soberbia prevaleciente en una o varias partes, impide que haya un entendimiento entre los diferentes órdenes de gobierno (o entre instancias de un mismo orden) en favor de la sociedad, complicando que los recursos lleguen a quienes en realidad los necesitan, afectándose gravemente a un estado o a un municipio. Igualmente, la preferencia por los correligionarios políticos ha incidido en el otorgamiento de apoyos con recursos del erario, lo que es completamente inmoral, pues es el pueblo quien debe ser la prioridad en el destino de sus propios recursos.

Quienes ostentan algún cargo público, deben hacer conciencia que la sociedad no es la misma que hace décadas, y el ser tal o cual funcionario ya no tiene las inmerecidas consideraciones de antes. Se pudiera seguir menospreciando a la población y/o se pudiera librar un proceso penal en virtud de los subterfugios legales existentes (más no por ser inocentes), pero la memoria de los electores es cada vez menos corta, y ya han dado muestra de que están dispuestos a castigar en las urnas a los malos partidos políticos y a los pésimos funcionarios públicos. De igual manera, en la calle y en la vida diaria en general, esos perversos están siendo sujetos del reproche popular.

En un aniversario más de la Revolución Mexicana, honrémosla siendo sensibles ante las necesidades del pueblo.