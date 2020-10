Precampañas navideñas

Con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, el legislador federal determinó que los procesos electorales locales y federal iniciarían la primera semana de octubre y que la jornada electoral se realizara el primer domingo de junio; para ello, la legislación reglamentaria autorizó al Consejo General del INE (Consejo) para que ajustara los plazos correspondientes.

De esta forma, el INE cuenta con atribuciones para realizar ajustes a los plazos establecidos en la Ley General Electoral, con el propósito de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contendidos en ese ordenamiento.

Sin embargo, dicha atribución, en modo alguno, le confiere la posibilidad de reducir o ampliar los plazos señalados en la ley, “porque únicamente se trata de una potestad instrumental que le autoriza a mover-ajustar las fechas, respetando la duración de las etapas en las que tienen verificativo diversos actos electorales, sin menoscabar los derechos políticos-electorales de los actores políticos”.

So pretexto de “la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo del PEF 2020-2021 concurrente con 32 procesos locales, el Consejo tomó la decisión de ejercer la facultad de atracción a fin de establecer la fecha por bloques para la conclusión de las precampañas y los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos independientes, federales y locales: el 31 de enero del 21.

En el ámbito del Estado de Chihuahua el cambio de fechas es, por demás arbitraria, toda vez que se llega al extremo de derogar -tácitamente- una serie de preceptos legales de la Ley Electoral del Estado, entre ellos, los siguientes:

“ART. 96. Los partidos políticos, deberán informar al Consejo el procedimiento interno que aplicarán para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate, en los términos que siguen: a) a más tardar el día 15 de enero, cuando se trate de la selección interna del candidato a Gobernador, y b) a más tardar el día 15 de febrero, cuando se trate de la selección interna de candidatos a diputados, miembros de los ayuntamientos y síndicos”.

“ART. 97. El Consejo podrá ajustar los plazos correspondientes a las precampañas a fin de garantizar que no excedan de sus límites, así como para adecuarlos cronológicamente. Para los efectos anteriores, las precampañas electorales darán inicio en la forma que sigue: a) durante el mes de febrero, para la elección de candidato a Gobernador, y b) durante el mes de marzo, para la elección de candidatos a diputados, miembros de los ayuntamientos y síndicos”.

Ahora, con la nueva calendarización electoral impuesta por el Consejo, todo será diferente: las precampañas de candidatos partidistas para Gobernador darán inicio el 21 de diciembre, para concluir el 31 de enero del 2021.

Tanto peor lo será para los candidatos independientes a Gobernador: el plazo para la recolección de apoyo concluye el día 19 de enero del 2021. Semejante calendarización avizora que no habrá ningún ciudadano interesado.

Usted, amable lector, podrá apreciar que las precampañas de candidatos a Gobernador se adelantan dos meses. ¿Acaso “la potestad instrumental” que se otorga a si mismo el Consejo, le autoriza a ajustar las fechas, a su antojo?

No imagino a ningún candidato haciendo campaña en los días previos a Navidad y Año Nuevo. Mucho menos, realizar reuniones públicas; que con la pandemia, han de ser cosa del pasado.

Ahora bien, si las precampañas a gobernador inician unos días antes de Navidad; en la primera quincena de diciembre, todos los partidos deberán aprobar su procedimiento de selección interna de precandidatos. Y no dude que, como siempre, el ‘dedazo’ sea el método elegido.

Así las cosas, yo me pregunto: ¿Por qué diablos el Consejo no respetó los días feriados de Navidad y Año Nuevo? ¿Acaso no era más apropiado que las precampañas dieran inicio en enero del 2021?