Prefirió Cancún que dar la cara a chihuahuenses

Ninguna mella hizo en el gobernador la crítica agria por el desplante cometido en perjuicio de los chihuahuenses, al evadir anunciar las nuevas medidas de flexibilización del semáforo Covid.

La supuesta reunión del Consejo de Salud se convirtió en vacilada, para no usar un término más peyorativo.

No dio la cara para oficializar las nuevas medidas, lo hizo mediante el Periódico Oficial del Estado (POE), donde apareció una edición extraordinaria sacada de la manga.

Tenía toda la semana en la grilla, desde el lunes hasta el miércoles en la Ciudad de México, aterrizó en Chihuahua en vuelo comercial según sabemos, y de nuevo volvió a embarcarse hacia un nuevo periplo irresponsable.

Voló a Guadalajara para encontrarse con la Alianza Federalista, en fecha emblemática, el 20 de noviembre, y firmar la controversia constitucional en contra de la desaparición de los fideicomisos, que bien pudo enviar por valija.

Luego, sabemos que tomó rumbo a Quintana Roo, pensamos que a Cancún, ni modo que a Chetumal, a la reunión con la Asociación de Gobernadores del PAN. Allá estará cómodamente el fin de semana, mientras en Chihuahua la cosa está que arde.

El sector empresarial tuvo que pedir seriedad. Los negocios, los supermercados, anunciaron desde el jueves por la noche que abrirían con normalidad el sábado y domingo. La indefinición era grosera, como lo fue el tono en que se redactó el boletín mediocre del jueves por la tarde noche, 19:40 para ser exactos, enviado por correo electrónico.

Y como lo fue, en términos de anuncio grosero, la edición extraordinaria del denominado por sus siglas POE. Una impresión en mimeógrafo tiene más seriedad sin duda.

***

Con la presentación de la alcaldesa María Eugenia Campos como invitada a participar en un panel virtual “La Política con Mirada de Gobernadora” quedó más que claro que el Colectivo 50 más 1, se volcará en su apoyo rumbo a la candidatura.

El apoyo hacia la alcaldesa no es nuevo, pero no tan fuerte quizá porque el propio colectivo no comulga con algunas posturas conservadoras que sostiene Maru, como lo es la negativa a la despenalización del aborto y el tema de la familia; sin embargo, en el momento actual ya vieron en ella como el personaje con más posibilidades de ganar.

Hasta ahora, el movimiento que busca el empoderamiento de la mujer en las diferentes ramas de la vida política, no se ha pronunciado ante los recientes indicios de violencia política que ha sufrido la alcaldesa por parte de Javier Corral.

Los enlaces para ir acercando a Maru a este colectivo han sido Angélica de la Peña Gómez y la juarense Clara Torres; quienes no pierden la oportunidad de “echar flores” al trabajo de la alcaldesa.

En una que otra cena o reunión no paran de reconocer que Maru es de las favoritas en el grupo, y están fascinadas con la idea de que Maru sea la próxima gobernadora.

La alcaldesa capitalina fungió como ponente en la mesa panel en cuestión donde destacó sobre la importancia de la participación de la mujer en la política, que al ocupar espacios son las que obtienen las mejores calificaciones en gobernanza.

Recordó el papel que juegan alcaldesas como Célida López Cárdenas, de Hermosillo y otras que desde la perspectiva femenina y humanitaria trabajan para evitar el dolor evitable.

El colectivo 50 más 1 es un grupo mujeres políticas, académicas y especialistas con una amplia experiencia y conocimiento con la finalidad de generar, apoyar e impulsar mecanismos de empoderamiento a las mujeres que participan activamente en los espacios de decisión.

***

Por si algo faltaba en medio de la crisis actual, ciudadanos están siendo estafados por sujetos que se hacen pasar por vendedores de oxígeno para pacientes de Covid, sin embargo, el elemento que están entregando es industrial y no medicinal, lo que acarrea riesgos en la recuperación.

Especialistas médicos han insistido que el uso de oxígeno industrial pone en peligro la salud, sin embargo su diferenciación es difícil dado que se almacena casi siembre en depósitos similares.

Los supuestos proveedores de oxígeno han aprovechado la demanda actual para entregar el producto bajo un modus operandi similar: no tienen local establecido, no dan factura o nota de venta y el punto de recepción del tanque siempre es acordado al momento del intercambio telefónico.

La familia Martínez denunció que estas personas consiguen aparecer en listas que circulan por redes sociales, mismas que juegan con la salud de los pacientes pudiendo provocar el envenenamiento o la muerte.

La denunciante externó que después de hacer la reclamación correspondiente el vendedor se oculta para evitar reclamaciones, además usa alias de diferentes nombres para evitar ser detenido.

Los Martínez pagaron 12 mil pesos en la compra del tanque que resultó no contener oxígeno medicinal.

***

El Gobierno del Estado ha venido permeando la información sobre la saturación en hospitales estatales, sin embargo las imágenes de las áreas Covid implementadas en el Hospital General, proporcionadas exclusivamente a El Diario, dan cuenta de una realidad distinta.

En las tomas se aprecia casi todo un piso vacío donde caben decenas de enfermos, pero el Estado ha negado reiteradamente falta espacios y en el peor de los casos ha mandado a la gente a morir a sus casas.

El argumento de defensa podría ser que no estaba equipado para recibir pacientes, mismo que se desecha cuando el Estado ha tenido ocho meses para prepararse.

Todavía en las tomas se aprecian sólo unos cuantos aparatos, unas cuantas camillas, lo que contradicen los anuncios de equipamiento e inversiones, evidenciando una negligencia criminal de no equipar estos espacios que hoy por hoy están empolvándose.

Ya habíamos expuesto en este mismo espacio cómo los dos médicos comisionados al área Covid se encuentran incapacitados, pero el aparato estatal no ha hecho nada por completar la plantilla.

La crisis por el coronavirus hace muchos meses que rebasó a las autoridades, enfocadas por ahora el choque directo con la federación e innumerables malas decisiones.

Así de preparado está el Estado para la lucha contra el Covid.