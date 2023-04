Preocupante tanto suicidio en Chihuahua

No es nuevo en Chihuahua el alto número de suicidios los cuales se registran principalmente en jóvenes de entre los 15 y 29 años de edad, ya son muchos años que nuestra entidad permanece en primer lugar o al menos en los primeros lugares.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así lo reflejan, en el año 2020 se registraron siete mil 896 suicidios en México, 700 más con respecto a 2019 y mil más que en 2018, y en los cuales Chihuahua como estado, figura entre los primeros tres lugares.

Según una publicación en Infobae, en 2017 el suicidio ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población mexicana, mientras que, para la población de 15 a 29 años, se considera la segunda causa de muerte.

Adicionalmente según el Inegi, las entidades que presentaron tasas más altas de suicidio en personas jóvenes son: Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóvenes, respectivamente. Mientras que los números más bajos se encuentran en Veracruz con 4.2, Baja California con 3.9 y Guerrero con 1.4.

Lo lamentable del caso es que siempre se habla de cifras, sobre recomendaciones para detectar conductas suicidas, se brindan teléfonos de atención, pero no se hace más para atender las posibles causas del suicido.

Se tienen registros sobre las maneras cómo se suicidan los jóvenes del rango de edad ya citado, y entre las que más destaca es el ahorcamiento o estrangulación, disparo por arma de fuego, envenenamiento por disolventes, gases o plaguicidas o lanzarse de un inmueble, pero igual que no se analiza qué es lo que realmente motivo la conducta suicida.

Más grave aún es el dato importante, de que por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos de suicidio no letales.

Dentro los factores de riesgo está el haber realizado un intento de suicidio previo, es decir quien ya lo había intentado puedo volver hacerlo, padecer una enfermedad mental, crónica sobre todo si provoca mucho dolor, el consumo de sustancias incluido al alcohol, pertenecer a grupos de alta vulnerabilidad (LGBT, VIH, antecedentes de abuso, menores de edad solos) –como se publica en el portal del IMSS- y hasta problemas económicos.

Hay factores protectores o que pueden ayudar a evitar los casos como fomentar las relaciones con vínculos afectivos sólidos, el arraigo, las creencias religiosas o espirituales, tener un hogar, condiciones de seguridad general, buena alimentación y el descanso apropiado son las causas por las que se presentan tantos casos y sobre los cuales no se trabaja.

Es decir, no se fomentan ni generan condiciones para que haya en las familias vínculos afectivos sólidos, no se busca la formación religiosa o espiritual, se discute frente a los hijos, se tratan los problemas económicos, no hay comunicación afectiva ni efectiva si no celulares de última generación que increíblemente más incomunican en la familia.

No se fomenta la alimentación saludable, pero si las chucherías, no hay orden hay descansos adecuados, no se trabaja ni se desarrollan en los niños las aptitudes socioemocionales para la vida ni se les enseña habilidades para afrontar los problemas mucho menos el deporte.

La realidad es que el suicidio es un problema muy complejo, son muchos los factores y riesgos, como la ansiedad, la depresión, los trastornos psicóticos, ataque de pánico, ruptura de la pareja, la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica terminal –como cáncer o insuficiencia renal (sobre todo pacientes que se dializan)– o la pérdida de estatus económico o del empleo como sucedió durante la pandemia de la Covid-19.

Hay teorías que afirman que el clima es un factor determinante en el estado de ánimo y el comportamiento de las personas, por lo tanto, influye directamente en el aumento o baja de suicidios.

Un estudio publicado en Nature Climate Change reveló que, cuando la temperatura incrementa 1°C sobre el promedio mensual, los casos de suicidio aumentan. Por ejemplo, en los condados de Estados Unidos un 0,7 por ciento y al menos un 2,1 por ciento en ciertas ciudades mexicanas.

Las gráficas de dicho análisis, arrojaron que para el año 2050 el cambio climático causará un exceso de suicidios: 14 mil 20 para Estados Unidos, y 7 mil 460 en México.

El suicido es en Chihuahua un problema grave ya que de enero a este mes de abril –que un no concluye- van registrados 147 casos, de acuerdo con las cifras presentadas por la Fiscalía General del Estado, la ciudad capital y Juárez se encuentran empatadas con 38 casos hasta el 22 de abril, mientras que Cuauhtémoc registró 12 hechos.

Coincido con la gobernadora cuando afirma que: «es imperativo atender el tema del suicidio», se requieren acciones contundentes, todos debemos estar al pendiente de este llamado: médicos, psiquiatras, psicólogos y demás actores implicados en la prevención y tratamiento y redoblar esfuerzos no como una obligación laboral sino como «una obligación desde el más profundo sentido humano».

Todos debemos contribuir para que las personas no queden vacías y pierdan el sentido trascendente de la vida hoy opacado por el materialismo y tan amenazada por muchos frentes.