Presente y futuro de la pobreza en México

El Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social, (Coneval), reportó que, entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, la pobreza laboral disminuyó en mayor medida en el ámbito rural, 2.3% y, en el urbano 0.7 puntos porcentuales. Una reducción de 51.9% a 49.6%, y en el urbano de 34.7% a 34.0%.

La pobreza ha pervivido por milenios; es un tema con factores antropológicos, filosóficos, políticos y culturales, en lo cual interviene la voluntad de la persona, su deseo de superación o apatía. Además, el apoyo de la familia, el gobierno y grupos filantrópicos son determinantes para el apoyo de grupos marginados. También, la pobreza debe medirse y analizarse en el contexto de cada nación, grupo o etnia; pues, no es igual un pobre en un país desarrollado, que en uno atrasado como Somalia.

La pobreza es multifactorial y considera algunas variables, no sólo la falta de dinero está en juego, la educación, salud, seguridad y libertad; como Venezuela que expulsa a un ejército de parias, desde que, en Cuba –y ahora en México- se toman las decisiones económicas y políticas, para apoyar la asunción de regímenes populistas. Eso ha empobrecido a los venezolanos que siguen votando con sus pies.

Bajo esta premisa, los programas sociales -que ya había- del presidente López Obrador, servirían de poco, si a quienes apoya son considerados como mascotas, y no pueden decidir en libertad sobre las opciones que tienen como: la coacción y compra del voto, con la amenaza velada de quitarles el apoyo social, y la presión del crimen para votar a favor o en contra de tal candidato. Si no hay libertad política, respeto a derechos humanos, seguridad, y a un empleo digno, los programas sociales sirven sólo para la compra del voto, pero no para vivir en libertad, dignidad y democracia.

La teoría constitucional del derecho a un vida digna suena fantástico, empero la realidad es otra. Con la inclusión de la mujer en todo tipo de trabajos para paliar las necesidades más básicas de los hijos, muchas desempeñan trabajos peligrosos para la salud y mal pagados, como son las despachadoras (es) de gasolina. Este grupo de personas se envenenan con el plomo de los combustibles que respiran a diario; algunos lo ignoran, pero otros que sí saben del riesgo, están entre la disyuntiva de continuar laborando y enfermar lentamente, o morir de hambre

Es tan enorme la brecha entre la clase media y grupos vulnerables que, por ejemplo: El agua embotellada de 19 litros tiene un costo de $50.00 pesos; si una familia consume cuatro garrafones por semana, serían $800.00 pesos por mes. Si dicho padre o madre de familia gana $6000.00 por mes, estaría destinando entre un 13 y un 14% de su sueldo, sólo para acceso al agua libre de metales pesados, y bacterias. Lo que, para una familia de clase media resulta sencillo.

Según (Coneval) 2010, una persona se halla en pobreza cuando no tiene garantizado al menos uno de los derechos de desarrollo social, y no le alcanza para bienes y servicios. La pensión del Bienestar, se les escurre a algunos de las manos en compra de medicinas, ya que, el IMSS, no cubre el cuadro básico de medicamentos. ¡Mucho menos para niños con cáncer!

¿Cuál es el futuro para México?

Con la inteligencia artificial, y el rezago educativo que se avizora con los nuevos libros de texto, con abismales errores e ideologizados por la 4T, México quedará reducido a país manufacturero de mano de obra barata, porque escaseará la calificada y egresados de alta especialidad.

Adiós al nearshoring o relocalización de empresas, que buscan instalarse donde haya personal calificado, estado de derecho, energías suficientes y limpias, para arrancar y mantener la planta productiva. Si con los últimos apagones que ha habido, disponía la CFE, tan sólo, entre un 6 y un 10% de reservas de energía. ¿Cómo se podría atraer a las grandes empresas que demandan energía para operar, si el gobierno ha ahuyentado los grandes inversores de energías renovables?

El futuro no se ve promisorio, y los más afectados seguirán siendo los más pobres: el pueblo bueno y sabio, que han caído en la trampa de demagogos que ofrecen el oro y el moro.