Presidenta se escribe con X

"Una nación que olvida su pasado no tiene futuro"

Winston Churchill

No creo que Morena vaya a hacer encuestas… o tal vez sí, pero que respete el resultado, impensable. El presidente designaría a quien pensaba factible triunfadora en las elecciones del 2024. Pero… hoy vemos a una Claudia nerviosa, sin personalidad, sin voz, sin presencia, sin carisma. Le falta lo que no se vende en las tiendas del bienestar. A Marcelo lo considerábamos “autónomo” de AMLO pero propuso la Secretaría de la 4Ty perdió puntos. Él ya intuye, vislumbra, espera “chicaneadas” por eso amenaza. Adán Augusto no tiene imagen ni fuerza ni arrastre. Está esperando el dedo mágico de Palacio. Monreal coqueteaba con la oposición como chantaje, pero llegó Xóchitl Gálvez y le cerró la puerta. Del folclórico Noroña no tengo nada qué decir. Y el del PVEM no sabemos ni cómo se llama pero está feliz y tranquilo porque nadie le quitará el último lugar. No entiendo para qué López los enfrenta ¿foguearlos en campañas anticipadas? Ahora cada quien afirmará “solo Yo puedo derrotar a Xóchitl”.

Supongamos que Xóchitl obtiene la candidatura. Y después la Presidencia. Le sugiero que en el inicio de su discurso de toma de posesión diga “y todo se lo debo al ahora ex presidente de México Andrés Manuel”. Y efectivamente, quien la construyó, hizo famosa, enalteció, encumbró, fue el todavía gobernante. Claro que ella tiene su propia personalidad, es inteligente, culta, atrevida, anárquica, rebelde y lo que más le admiramos: no tiene miedo.

La ola xochitlista está tomando un impulso impensado, impredecible, inesperado, inusitado. Y todos le dicen qué hacer. Jugando a la contraria yo aporto diciendo qué no hacer.

No pensar que las elecciones del 24 ya están decididas para Morena. Si los chilenos vencieron la feroz dictadura de Augusto Pinochet en 1988 con una campaña publicitaria en las urnas, es posible vencer a quien no tiene la fuerza de aquel nefasto tirano.

No considerar la altísima popularidad del presidente, esos números no se transfieren en automático.

No imitemos la mala propaganda. Nada de #esXóchitl ni Xóchitlove mejor seamos originales -por ejemplo- dibujemos una X en los carros, en las bardas, en las redes sociales. Lo decía Chabelo: “Una tremenda X” y Xóchitl es tremenda, bárbara, feroz, ingeniosa, irrespetuosa, calzonuda.

No escuchemos irreflexivamente los halagos a X, esto apenas está empezando. “Festina lente” frase atribuida a Cayo Julio César Augusto que es “apresúrate lentamente”. No cantemos victoria antes de la batalla. Despacio que llevamos prisa. En este momento X es más comentada que las corcholatas pero ella debe unir hasta a los priistas renegados. Sabemos que en cualquier ruedo será capaz de comerse a los demás debatientes. Necesario, pero no suficiente.

No ataquemos a AMLO, él no será el adversario directo. Aprendamos de sus yerros, él se burló de Fox pero Vicente no era el candidato. Acepte que es conservadora, porque guarda en sí la valentía, el respeto, la fortaleza y los principios democráticos. No como otros…

No busquemos el apoyo de los morenistas sino de los independientes, con o sin partido, inteligentes, productivos, eficientes, optimistas. Son los que decidiremos el rumbo del país. Dejemos que presidente siga hablando pestes de la señora X y del señor X, es publicidad al final de cuentas. Festejemos que siga peleándose con medio mundo. Veamos con beneplácito los berrinches de sus precandidatos.

En cualquier contienda se suman dos elementos: nuestras fortalezas y los defectos del contrario. Xóchitl es un producto fácil de vender porque tiene liderazgo a través de un perfil idóneo. Pero tomemos en cuenta que el 24 será una elección de estado. Aplaudamos al primer mandatario cuando llame a no votar por los republicanos a ver qué hace cuando éstos digan a los mexicanos que no voten por Morena. En la desesperación cometerá errores, mejor para nosotros. Y aquí les mando una Tremenda X.

Mi álter ego se suma a las voces que solicitan un minuto de silencio por tantas y tantas víctimas de la violencia. Mientras el rey vocifera en el zócalo.