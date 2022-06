¡Primero los funerales a los 3 chiflados!.. después cantan el tiro del 24

La pérdida de 4 gubernaturas de 6 que estaban en juego, puso al borde de la locura y pánico a los líderes del “PRIAN” y a varios de sus correligionarios en todo el país. Hay derrotas que llevan al suicidio o a salir corriendo aterrorizados; y hay de las que llevan a la reflexión, a analizar lo que se hizo mal para rectificar y prepararse para las próximas batallas. Pero para asumir esta última actitud de autocrítica sana, se necesita de altitud de miras, de racionalidad, de tener el ánimo de controlar los sentimientos de frustración que surgen con una derrota, para ir de vuelta, por la revancha en la lucha por el poder.

Pero si reaccionan como los tres chiflados líderes del “PRIAN” que reaccionan a su derrota respondiendo que dirán no a todas las reformas constitucionales que proponga Morena, pues ese es el más claro ejemplo de cómo una derrota electoral, (bueno, 4 derrotas), puede llevar al suicidio a las mentes más débiles como las de ellos.

Las derrotas electorales son escenarios entre cadáveres políticos, con mucha destrucción moral, “marketinera”, económica y política, que solamente son superables con mucha autocrítica objetiva y con ganas de enmendar los errores y tratar de que no vuelvan a repetirse.

Pero hay líderes como los del “PRIAN”, quienes en lugar de intentar salir de sus tumbas electorales, insisten irracionalmente en hacerlas más profundas, repitiendo sus mismos errores, De ahí que se perciba el nacimiento del síndrome, la tendencia al suicidio, por la locura que no saben superar al saberse vilmente derrotados.

También surgen voces llenas de sensatez en los partidos derrotados que sugieren analizar los errores y que dicen que “el divorcio con la gente fue la causa principal de su derrota”; y por lo tanto, que la alternativa es que “debe recuperarse esa relación con el pueblo”, la cual le dio en el pasado tantas ganancias que se fueron a sus bolsillos.

Pero hay un problema: ese espacio de buena relación con el pueblo ya la tiene, ¡y muy bien administrada! López Obrador con la gente. Su arrogancia lo hizo olvidar que los espacios en política que dejan unos, siempre las ocupan otros. Por lo que percibimos que esas voces sensatas de la oposición, llegaron muy tarde el reparto de la influencia política.

Pero también hay voces que muy al contrario de usar la autocrítica y ver sus errores, se empeñan, persisten en continuar con las mismas estrategias que los llevaron a la derrota, pues piensan que con seguir repitiendo tercamente sus campañas de señalamientos ofensivos y sin ton ni son contra el Presidente, es el medio adecuado para recuperar la decena y media de gubernaturas que han venido perdiendo frente al fenómeno político de esta época que es López Obrador.

Ese trío de líderes prianistas. Es el grupo que sigue diseñando distribuyendo con sus granjas de “bots” las mismas guerras sucias que no solo no les han dado resultados electorales, sino que más bien y por lo burdo de las mismas, les quitaron votos y el poder de influir en el pueblo. Y no quieren cambiar ni renunciar a sus dirigencias, pese a que ya desaparecieron a su partido en algunas regiones del país. No hay duda de que cada partido tienen los liderazgos que se merecen.

López Obrador ni Morena entretanto no han tendido a aplastar o “bullear” a los derrotados en su desgracia. Se esperaba que la oposición cumpliera con su función política positiva de señalar con objetividad y propuestas los errores oficiales, para cumplir su función democrática. Pero están reaccionado como la expresión autoritaria de gobiernos del pasado: si no ganan a la buena en las elecciones, se la quieren cobrar contra la sociedad que no les dio sus votos, tratando de paralizar la vida legislativa del país. Es una estrategia de malos perdedores, que los lleva a la larga o a la corta, a su suicidio político.

Extorsionando a la sociedad el trío ¡y trúhanes! de líderes prianistas, no van a lograr ni un solo voto en el 23. Sino al contrario le están dejando a Morena la defensa de la sociedad contra viento y marea.

Evidentemente la estrategia de la amenaza de la “parálisis legislativa que han hecho los 3 chiflados líderes prianistas, así como el reto imprudente de que “sí hay tiro para el 24” no abonan nada a favor de la función que debe hacer una oposición en la democracia.

En estas circunstancias lo que procede es que los partidos de oposición derrotados, empiecen los funerales para sus 3 líderes chiflados y que les han dado derrotas de gubernaturas a puños. Y eso si es que realmente quieren seguir respirando con vida rumbo al 23 y en el 24.

Mientras tanto Morena cabalga solo en el campo de batalla.