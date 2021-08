Primero los ricos y, abrazos a criminales

Ya no podemos esperar más, éste es el momento en que los mexicanos decidamos, si queremos dádivas, limosna de los programas clientelares del gobierno, o libertad. Si venderemos el futuro de nuestros nietos por treinta monedas de plata.

Respetaré al Presidente y su investidura, aunque él no se respete a sí mismo. Empero seré incisivo en señalar las fallas, arbitrariedades, incongruencias e injusticias, que nos está llevando cada vez, a menos libertades y, esa es la realidad.

Los mensajes que el Presidente envía a grupos delictivos, de abrazos y no balazos, significa impunidad y desamparo para las víctimas. Él prometió ir a las causas de la violencia, sin embargo, esas causas, ni siquiera se han abordado, porque la principal, es el alto grado de impunidad que hay en México.

Como los supuestos delincuentes no son consignados; he ahí, el caso de Ovidio Guzmán, a quien dejó libre; además, que, a los que se logra capturar, no se integran bien las carpetas de investigación, ni se les leen sus derechos a propósito; son rendijas que se les concede, para que los derecho humanistas hagan el resto y queden libres. Y, hasta perdón habría que pedirles para limpiar “su buen nombre” como el caso de la supuesta secuestradora Florence Cassez.

La libertad de prensa también ha recibido amenazas recientemente y, muchos periodistas han sido asesinados, sin que el presidente se inmute; sólo esa mueca burlona. No obstante, el periodismo sigue siendo el último bastión.

A este señor ateo, con todo respeto lo digo, le interesa un bledo la vida de cualquier persona en México. Él se encierra a piedra y lodo en Palacio Nacional, con su agenda política, haciendo lo que mejor sabe hacer: distraer, contar mentiras y lavar el cerebro a los incautos televidentes.

Esta es otra gran guerra contra el mismo Satanás, el cual es el padre de la mentira.

¡Aaaay!, Arturo Farela, ¡qué gran mal le ha hecho al país y a la libertad religiosa, en el futuro de México, al asociarse públicamente con el presidente Andrés Manuel, y promover la Cartilla Moral en las iglesias.

¿Acaso no ven a dónde nos lleva?: Exilió brincándose los protocolos, a Evo Morales, jefe de los productores de coca del Chapare en Bolivia, o sea, un narcotraficante; invitó a su toma de protesta al antidemocrático y castro-chavista Nicolás Maduro. Apoya abierta y descaradamente,- no a los cubanos-, sino al régimen de Díaz-Canel, quien ha reprimido las protestas en Cuba y restringido el internet, para que no salga toda la información de las vejaciones de que son objeto los sufridos isleños. ¿Qué pensará el presidente norteamericano, Joe Biden de todo esto?

Según el Coneval, hubo un aumento en 3.8 millones de personas pobres, y, esto, a pesar de los programas sociales. Los más beneficiados fueron las clases medias y altas, con el apoyo económico que se les brinda, aunque no lo necesiten.

¿Por qué? Porque los más pobres no votan, no obstante, los dueños de huertas nogaleras, ganaderos, casa renteros, comerciantes, al chupar indebidamente de la ubre del gobierno, si pudieran votar por su benefactor, San Andrés. Mientras miles de indígenas y pedigüeños mendigan en las calles un mendrugo de pan. ¿Qué pasó señores socialistas, maestros, catedráticos, con sus enormes granjas de que disponen sólo para descansar los fines de semana? Porque no ser congruentes con su doctrina socialista y donan esos apoyos que la 4T les otorga, a asociaciones de beneficencia, o indigentes que sí lo necesitan.

Algunos dirán: ¡Válgame 2,550 pesos son muy buenos! Imposible, es más fácil sacarle agua las peñas. Adoran a Mammón.

Yo reclamo al gobierno del presidente Andrés Manuel, su actitud laxa, y pasividad ante los criminales, por eso, las policías están coludidas con criminales, mientras él aparece en televisión con esa mueca burlona.

En medio de esta crisis de inseguridad, se culpa a los norteamericanos que las armas vienen de allá, Y, ¿Quién es el responsable de cuidar nuestras fronteras señor presidente? Hay corrupción en las aduanas, y eso ya es responsabilidad de la 4t. Estados Unidos es el que más armas tiene entre su población civil, y no hay tantos homicidios e inseguridad como en México.

Mientras no se controle la delincuencia y, haya justicia, no habrá libertades en México. Los narcos son los dueños de la sierra, ni para ir a vacacionar se puede. Mientras La Guardia Nacional se la pasa en las ciudades, donde menos se necesita.