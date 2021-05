“Esto no sólo son números, son historias de vida, de dolor, la carga, la desilusión y el engaño que viven miles de familias todos los días”. Maru Campos

Hoy en tres semanas, las y los chihuahuenses tendremos la enorme responsabilidad cívica de cambiar el rumbo de nuestra historia, o remamos juntos por la construcción de un futuro próspero, en unidad, con propuesta, sin odios, sin lucubraciones vengativas, sin credos ideológicos, donde la sociedad en pleno le apueste al fin mayor: CHIHUAHUA; o tomamos el tren con destino hacía la calamidad, donde el fascismo, el oportunismo electoral y las malas decisiones de un gobierno irresponsable e ineficiente, socaven aún más los temas prioritarios de una nación, salud, empleo, educación, detonación económica, obra pública, seguridad, el agua, el campo, mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, cultura y deporte.

Hasta hoy, dos punteros, dos visiones de gobierno, totalmente opuestas, Maru Campos y Juan Carlos Loera. Hemos insistido, las y los chihuahuenses nos jugamos el todo por el todo. Además del caos provocado por el gobierno federal, se entrega una administración estatal con una deuda pública inadmisible, con altísimos índices en homicidios, desapariciones, extorsión, secuestro, violencia de género, desempleo, pobreza, adicciones, con déficit hospitalario y de medicamentos, sin apoyo al campo, sin obra pública.

Ante tal contexto, es tiempo de razonar inteligentemente nuestro voto, o votamos por la indolencia e inexperiencia gubernamental, la ocurrencia hecha propuesta; o votamos por la experiencia, la propuesta viable y humanista, contraria al régimen.

El 12 de mayo, la candidata Maru Campos presentó su plataforma de gobierno, de alcanzar la gubernatura, dejó en claro qué hará por Chihuahua en los próximos 6 años. En su mensaje, habló como las y los chihuahuenses vivimos diariamente el desamparo del gobierno federal, donde por desgracia, el gobierno del Estado actual, resultó incapaz de resolver los problemas de la gente, dijo: “Por eso ahora, el próximo mes de junio, tenemos una elección muy importante que tomar. Dejemos atrás las ocurrencias, dejemos atrás las confrontaciones y divisiones que se construyen con fines electorales. Tenemos cosas mucho más importantes en qué concentrarnos y ocuparnos”.

En Chihuahua hay más de 400 mil personas sin acceso a un servicio de salud, es decir, 4 de cada 10 chihuahuenses, NO cuentan con algún tipo de seguridad social, donde el sistema hospitalario del Estado, en promedio, se encuentra permanentemente a un 80% de su capacidad, el COVID visibilizó las fallas, no podemos apostarle a un sistema de salud tan frágil; 3 de cada 10 chihuahuenses viven en estado de pobreza; donde más de 600 mil subsisten con carencia alimentaria.

La población sin acceso a vivienda digna asciende a por lo menos, 260 mil personas; en el Estado hay más de 200 mil personas sin servicios básicos; el crecimiento del PIB no representa ni siquiera el 1%, Chihuahua requiere de la mano de un gobierno pujante para volver a ocupar el lugar que nos corresponde, volver a ser potencia económica de México.

Puntializó: “esto, no sólo son números, son personas, son historias de vida, es el dolor, la carga, la desilusión y el engaño que viven miles de personas todos los días; es el dolor que padecen por las malas decisiones que se toman en los gobiernos; dolor, que sí puede ser evitado, dolor que se puede combatir con un buen gobierno, responsable y solidario, cobijado bajo una óptica con perspectiva de género”.

Ocuparé este espacio editorial para mencionar de hoy al cierre de campañas, las propuestas más sentidas. Son varios los temas sensibles y urgentes que debe resolver sin pretexto alguno quien ocupe la silla en Palacio de Gobierno. El primero de ellos, la salud, que desde la llegada de la pandemia desnudó las deficiencias de un sistema de salud endeble, recordemos que una de las primeras acciones del gobierno, fue la cancelación del seguro popular, política pública impulsada desde la administración de Vicente Fox hasta la de Enrique Peña Nieto, el objetivo era brindar servicios de salud a la población que no contaba con seguro médico particular o no son beneficiarias de ninguna institución como ISSSTE o IMSS, en 2019, más de 52 millones de personas contaban con este servicio que atendía sin costo consultas, tratamientos, cirugías, medicamentos, hospitalización, incluyendo el cáncer.

Una de las primeras acciones fue eliminar este servicio, instauro el INSABI, unificó los servicios de salud, quitando todos los beneficios mencionados en el párrafo anterior, para lamento de la mayoría, enfermarse puede desencadenar padecimientos crónicos y/o perder la vida, sin dinero no hay cura.

Impulsará el Seguro Popular Chihuahuense, un seguro que atenderá dignamente a quienes más lo necesitan, y como dijo: “este, NADIE NOS LO VA A QUITAR, como lo hizo el gobierno, cuando más se necesitaba un servicio de salud para todos, y quien fuera el encargado de quitarnos esos beneficios, hoy aspira a dirigir el Estado. Qué vergüenza, con la salud no se juega”.

Se desplegará una gran inversión en la ampliación y equipamiento de hospitales regionales, asegurando el abasto de medicamentos, con más personal de salud y con especialistas; habrá clínicas itinerantes, equipadas con mastógrafos, y equipo para monitoreo de la salud.

En materia de género, como mujer empoderada, víctima de violencia política, abandera una agenda amplia en la materia. Como es sabido, Chihuahua, por décadas ha sido señalada a nivel mundial como uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, el último quinquenio registró un incremento sin precedente en delitos como feminicidios, agresiones sexuales, acosos y violencia doméstica.

Machaconamente hemos señalado que México es un país feminicida, violencia indescriptible y brutal como nunca antes, la el machismo sigue atomizando al poder y las instituciones. Propuso llevar a cada rincón de la entidad, el escuadrón Rosa, con policía especializada en atención a mujeres víctimas de la violencia familiar; y llevaremos unidades de la Fiscalía Especializada de la Mujer en cada cabecera municipal.

Recordemos que el programa estancias infantiles para mujeres trabajadoras, fue cancelado a principios de 2019, dejando en la orfandad a cientos de madres, niños y niñas. De llegar, pretende impulsar el programa estatal de estancias infantiles, único en la República. Cuando fungió como alcaldesa invirtió poco más de 5 millones de pesos para mantener todas las estancias de Chihuahua capital, este ejercicio habrá de replicarse en toda la entidad, con mayores bondades.

Estamos a pocos días de la elección, la propuesta debe ser de unidad y trabajo, no al discurso de anarquía que divida a la sociedad, este camino lo conocen los mexicanos, luchas fratricidas que hoy viven pueblos hermanos. Por un voto útil, Sumemos Voces.