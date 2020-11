Propuesta regresiva de la LDNNA para el estado

El pasado 15 de noviembre un grupo de 13 organizaciones de la sociedad civil, cuyas labores tienen que ver con el bienestar de las personas agrupadas en la niñez, informaron a los lectores de El Diario de Chihuahua, mediante desplegado a toda página, que han impulsado ante el Congreso del Estado una iniciativa para incorporar cuatro párrafos al artículo 53 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua (LDNNA).Si bien, el desplegado no ofrece el contenido de los párrafos, proporcionan algunos indicios de su orientación y propósito.

Que OSC participen y hagan pública su gestión ante el Congreso del Estado, es un evento extraordinario que suscita beneplácito y sorpresa, dado el cauteloso comportamiento característico de dichas organizaciones.

Al avanzar en la lectura de ese documento la percepción cambia a perplejidad, a desacuerdo impreciso, pues no se cuenta con el documento que contiene y ampara las “aportaciones” de los mencionados párrafos.

No obstante se proporciona el dato de que no se trata de todo el grupo etario del que se ocupa la LDNNA, sino de uno muy especial, pues conforme las definiciones de la misma Ley, atiende una parte de niñas y niños, y otra de los denominados adolescentes: un grupo “entre las edades de los 11 a los 15 años”. Esto suscita la pregunta: ¿Cuáles son los criterios para delimitarlo y discriminar por edad hacia abajo y hacia arriba? El texto no lo menciona.

Sin embargo, estas organizaciones están dispuestas a llevar a cabo programas que coadyuven a su desarrollo integral, presumiendo que este incluye la “competitividad”, potenciación de capacidades y responsabilidad, y por añadidura “sembrando la esperanza de un mejor futuro” ¿Cómo lo piensan hacer? Sembrando (sic), valga la metáfora agrícola, en el campo fértil y virgen del grupo especial ¿Hacia dónde se encamina el esfuerzo? “A cada uno de los factores de riesgo previstos por los organismos internacionales”. ¿Cuáles factores? pues sólo se citan cuatro líneas de acción (“ejes temáticos”): ¿Qué organismos y en qué documentos? El desplegado no informa.

¿Cuáles programas proponen? Seguramente los autores del desplegado lo saben. Con qué recursos se llevarán a cabo. Claro con recursos fiscales. Los elementos para cuantificar el presupuesto para los programas, quizá estén en la exposición de motivos de la Iniciativa.

Para los autores de ésta, el grupo especial de niñas, niños y adolescentes, “representa una etapa de formación física, intelectual, emocional y moral, que constituye un terreno fértil para sembrar bases de justicia, solidaridad, productividad y democracia”. Este párrafo retoma parte del artículo 2º. De la derogada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Chihuahua, relativo a su objeto.

Sin embargo, la propuesta pretende modificar el artículo 53 de la vigente LDNNA; en él se enumeran las condiciones que deben atender obligatoriamente las autoridades, dado que lesionan el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal de niñas, niños y adolescentes (NNA). En este contexto, cualquiera que sea el contenido de los párrafos propuestos, no cabe discriminar por edades.

En conclusión, caben las siguientes consideraciones: los NNA, son sujetos titulares de derechos, con capacidad de goce y ejercicio de ellos (Véase el artículo 1º de la LGDNNA), no objetos de protección, receptores pasivos de de acciones de sus benefactores, o lo que es igual, “terreno fértil para sembrar” concepciones esquemáticas que incorporan variados valores y propósitos afines a las concepciones de los promotores de la Iniciativa. La Convención sobre Derechos del Niño sepulta este paradigma asistencialista, adultocentrista y unilateral y contrapuesto al enfoque de protección integral. Los NNA desde la perspectiva de derechos humanos, son personas con capacidad jurídica plena al igual que cualquier adulto.

Al respecto, resulta conveniente repasar algunas de las consecuencias de la protección integral postulada por CDN: No hay prerrogativas para grupos etarios convencionales, todos los derechos para toda la niñez (NNA); las personas son sujetos de derecho, no objetos de protección; se protegen derechos, no los menores en sí; la protección integral reconoce y promueve derechos, no restringe derechos; los NNA son personas en desarrollo, no incapaces (como los especifica el Código Civil); niñez integrada, no fragmentada; es medular la opinión de NNA; el modelo anterior se desentiende de ella; se consideran los derechos amenazados o violados, no la situaciones de riesgo o peligro moral o material. Son los adultos, instituciones y servicios los que se encuentran en situación irregular, no los “menores”. También la protección integral tiene repercusiones en el espacio penal. Para un análisis pormenorizado de estas diferencias de enfoque, véase Mary Beloff, Modelo de la Protección Integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular: un modelo para armar y otro para desarmar, así como la Opinión Consultiva OC-17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Obligatoria en el Sistema Judicial Interamericano).

Para quien se interese en el tema, una visión integral e instrumental de los derechos de NNA la proporciona el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la luz de las consideraciones vertidas quedan las incógnitas del propósito real del desplegado y de la respuesta del Congreso del Estado.