Protege FGR en Chihuahua a ex directora de Conagua

Presenté ante un Juez federal de Distrito, un recurso de inconformidad debido a que la Fiscalía General de la República en Chihuahua, decretó el NO ejercicio de la acción penal contra la ex directora de Conagua Blanca Jiménez Cisneros, a quien denuncié por la extracción del agua de las presas.

La denuncia contra la hoy embajadora de México en Francia, fue presentada el 26 de marzo de 2020 por el probable delito de Coalición de Servidores Públicos, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal.

En la denuncia ante la delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República, expuse con una serie de pruebas documentales, cómo la entonces directora de Conagua, coludida con diversos servidores públicos, dispuso indebidamente del agua de las presas de Chihuahua.

El hecho de que exista un acta de toma de acuerdos en la Ciudad de México en la que participaron algunos gobernadores, como el de Chihuahua, no es indicador que sus actos se hayan ajustado a los parámetros y exigencias que señala la Ley de Aguas Nacionales.

"Sobre todo en la omisión de no considerar y tomar el parecer de los presidentes municipales que integran la cuenca del Río Bravo, como lo establece la Ley", más de un año después, el pasado cinco de junio, la FGR en Chihuahua decretó el NO ejercicio de la acción penal con el argumento de que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.

Por ello es que presenté ante un Juez federal de Distrito, el recurso de inconformidad INNOMINADO contra la decisión de RAMÓN ERNESTO BADILLO AGUILAR, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Chihuahua; Lic. YENY LUÉVANO PARRILA, Agente del Ministerio Público federal en funciones de Fiscal en Jefe y Lic. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA REBOLLO, Sub Delegado de Procedimientos Penales y Titular de la Unidad de Investigación y Litigación.

Confío en que el Juez de Distrito valorará los argumentos pues Chihuahua sufrió una ilegal y descomunal extracción de agua de sus presas por parte del gobierno federal con base en una errónea interpretación del Tratado Internacional de Aguas con los Estados Unidos y la flagrante violación a la Ley en la materia.

"Blanca Jiménez fue premiada con una Embajada y hoy cuatro productores de la región centro-sur, entre ellos Andrés Valles, están detenidos por defender el agua de Chihuahua, toda una incongruencia y venganza política",

