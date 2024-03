¿Puede ganar Xóchitl?

Dentro de solo 85 días, el 29 de mayo entrante, culminarán todas las campañas electorales que arrancaron el 1 de marzo y las que empezaron o empezarán después de ese día. Tres días después los mexicanos iremos a las urnas para elegir a nuestra próxima presidenta, a diversos gobernantes estatales y municipales y a legisladores federales y locales.

En ese plazo, ¿podrán alcanzar y rebasar a los candidatos que están en el primer lugar de las preferencias de los posibles votantes los candidatos que están en el segundo?

Sí, si la diferencia en las preferencias es mínima. No, si la diferencia es de más 6 puntos porcentuales, porque en esas 12 semanas por transcurrir es muy difícil, si bien no imposible, que un candidato avance un promedio de 0.5 puntos semanales para alcanzar al puntero en las encuestas, Y no es imposible porque en una competencia electoral siempre pueden surgir imprevistos u ocurrir eventos que debiliten fuertemente al candidato que va en primer lugar y fortalezcan a su rival. En el caso de las dos candidatas que buscan la presidencia de la república solo algo muy grave, casi catastrófico, podría restarle a la candidata oficialista los votos que necesita para ganar el 2 de junio venidero.

Porque la realidad es que, de acuerdo con las encuestas publicadas, la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez es insuperable y no se ve que en los días que faltan para la elección vaya a suceder algo que cambie esta realidad.

Las encuestas más recientes realizadas en febrero y marzo lo corroboran.

La ventaja en puntos porcentuales que Sheinbaum tiene sobre Gálvez, de acuerdo con dichas encuestas, es la siguiente: El Financiero +17; Altica +18; Poligrama +19.7; Rubrum +22.9; Buendía y Márquez +23; CE Research +24; Demotecnia +26; Mitofsky +28; Volia +28; Covarrubias +29; Enkoll +30; Berumen +32; Indemerc +34; Simo +40; MetricsMX +41.

La encuesta de encuestas realizada por Oraculus, que "recopila, sistematiza y agrega los resultados de 11 encuestas de intención de voto para Presidente de México" le da a la morenista una ventaja de 27 puntos en febrero, ventaja que se ha mantenido estable desde julio de 2023, cuando fue de +28. Xóchitl, que en julio pasado tenía el 31% de las preferencias, subió a 34% en febrero, apenas tres puntos porcentuales en siete meses. En casi todas las encuestas dichas preferencias se han mantenido más o menos constantes para ambas candidatas. De seguir así y luego reflejarse en las urnas, Claudia podría ganar la presidencia con un porcentaje de la votación total superior a la que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Las encuestas de opinión o de intención del voto, cuando se realizan científica y profesionalmente, muestran lo que las personas están pensando en el momento en que se les hicieron las preguntas. Si una serie de encuestas realizadas en un periodo determinado señala que las personas siguen pensando lo mismo, puede afirmarse que éstas ya tomaron una decisión al respecto y que solo un evento o información sumamente perjudicial para la persona por quienes piensan votar los hará cambiar de opinión para votar por otro candidato o por ninguno.

¿Puede ganar Xóchitl el 2 de junio? No, de acuerdo con todas las encuestas publicadas.

