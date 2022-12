Qué difícil es cambiar

Cada año surgen los propósitos de cambio para el año que viene, sin embargo, no siempre se cumplen, como el prometer no empobrece, pues, lo mismo da. Aunque no siempre y no todos.

Las nuevas promesas son una tradición que anualmente se lleva a cabo, en lo más recóndito de las consciencias surge la necesidad de renovación y cambio, cuyo momento final del 31 de diciembre brotan dicho análisis interno que permite soñar, proponiéndose esos cambios y metas.

De la misma forma, sirve como autoanálisis de reflexión interior que permite saber los aciertos y fallas que se deben permutar. Ayuda a descubrir aquello que nos hace bien y mal. Es una meditación del porqué nos afecta emocionalmente algunos aspectos de la vida. En verdad, hay situaciones que no nos incumbe, pudiendo ser ajenas a nosotros y aun así pueden afectarnos. Este es el momento para dejar ir.

Hay infinidad de situaciones que perjudican la existencia de cada ser, ya sea lo que se dice de este o aquel, lo que se cree o comenta, hasta una opinión negativa de un hecho. El darle tanta importancia a un acontecimiento que nadie recuerda, solo al que le afecta. Y si se habla de uno, a veces en la pregunta está la respuesta. ¿Quién dijo eso?

Hay que limpiar la vereda existencial, brincar, saltar, rodear o eliminar aquello que no deja avanzar y que realmente no debería importar, pues, lo que se haga o deje de hacer es personal, siempre y cuando no se afecte a terceras personas. La complacencia de las demás personas es importante, hasta cierto nivel, pero no obligación.

Por ello, la primera etapa para empezar año, es el estar bien uno mismo, el perdonarse y perdonar, por lo que haya sido, por muy mínimo que sea, aún, se haya o no tenido la culpa de alguna acción. Si lastima, es importante analizarlo y eliminarlo, por muy duro o fuerte que aparente ser alguien, todos tenemos dilemas que nos aquejan. No hay exentos. Por ello hay que afrontar para combatir.

Regularmente, los objetivos trazados para el año entrante, van combinados con logros económicos, los cuales dan una satisfacción de algunos días, semanas e inclusive hasta meses, pero eso pasa, son regocijos temporales que ayudan a mejorar las condiciones de vida material. Hay otras ambiciones que buscan una satisfacción permanente, que no tienen que ver con lo material. Aunque lo primero es lo más buscado por la mayoría, no es la satisfacción total.

La búsqueda de la paz interior y la salud, son aspectos primordiales que son indispensables para el buen vivir, aspectos que permearán en el estilo y forma de vida de cada ser. Si se le añaden logros materiales como segundo aspecto sería vivir a plenitud. De manera momentánea, claro, mientras dure la salud. Lo que siempre quedará, si se busca, será la paz interior con una consciencia tranquila.

Es cuestión de ver que es lo que deseamos y anhelamos para este ciclo que viene, y que sea una constante búsqueda, pues los logros se consiguen con la persistencia, aun en los casos que nadie apoye nuestras ideas, el tesón y la dedicación permanente rinden frutos en el momento indicado. Recordando que los tiempos de Dios, no son los tiempos del hombre.

Por ello y por lo bueno que vendrá, deseo un año lleno de satisfacciones personales, de salud y bienestar para toda mi familia, amigos y lectores. Muchas gracias. Feliz y próspero 2023.