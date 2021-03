¿Qué es el #8M?

El 8 de marzo da cuenta de la fuerza que está cobrando el movimiento feminista en todo el mundo, principalmente en nuestro país, pues pese a que sigue vigente la deuda histórica que el sistema ha impuesto en contra del género femenino, hoy más que nunca las nuevas generaciones actúan contra todo aquello que atenta contra la dignidad, integridad y la vida de las mujeres.

Más allá de ser una fecha en la que se conmemora a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York, este día se ha convertido en un momento que nos obliga a detenernos para hacer un balance crítico evaluando la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado y municipio. Además de exigirle al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, pedir que rindan cuentas de los avances, los logros, retos y también retrocesos que se tienen en temas de paridad y género, pues no podemos hablar de una transformación en la historia de México sin que se actúe sobre los temas de la agenda feminista que tiene que ver con la mayoría de la población.

Como seres pensantes y actualizados en los movimientos sociales del país, es preciso decir que se debe entender esta fecha no desde la visión romántica de lo que el propio patriarcado ha impuesto como significado de este día, frivolizándolo con regalos para las mujeres, felicitaciones ridículas o mensajes vacíos que desvían la atención de lo que verdaderamente significa el 8M, un día de lucha por el respeto a nuestros derechos, como lo es un trato igualitario, igualdad salarial, decidir sobre nuestros propios cuerpos, eliminación de techos de cristal, y todo lo que invisibilice las desigualdades que vivimos millones de mujeres de las que los gobiernos no quieren hablar, ni rendir cuentas, por lo que no debemos ser cómplice de ello, ni regalar chocolates, sino que debemos difundir la importancia de los derechos humanos de las mujeres apoyando al movimiento feminista y cuestionándonos todos los días nuestro machismo interiorizado, la misoginia y el sexismo al que el propio sistema patriarcal nos ha adiestrado para pertenecer, aun y cuando, seamos hombres o mujeres nos somete y enferma.

Esta lucha que comenzó siglos atrás hoy está dando frutos. El empoderamiento de las mujeres tiene una clara tendencia ascendente y las marchas son una muestra de que cada vez somos más las féminas que sabemos que juntas podemos hacer evidentes los problemas y agravios que nos aquejan desde tiempo atrás.

Urge también comprender las formas de manifestación, la iconoclasia aborda la historia y psicología de la violencia contra las imágenes o íconos valorados por la sociedad, actuando como un megáfono que atrae la atención de quienes se niegan, o aún no alcanzan, a comprender que las mujeres no estamos dispuestas a seguir siendo ciudadanas de segunda con derechos menguados por los caprichos de un grupo de hombres que con sus privilegios de machos, le hacen daño a los esfuerzos por la construcción de un mundo mejor para todas y todos. Las mujeres somos quienes estamos siendo víctimas, no las paredes o los monumentos, somos nosotras las que estamos muriendo, también siendo discriminadas, violadas, golpeadas, mutiladas y humilladas y eso es lo que nos debe indignar, eso es lo que debemos erradicar.

Debemos trabajar sin falsas poses ni perder los objetivos, tenemos que terminar con la desigualdad, cerrar la brecha en temas feministas y sacar al patriarcado de nuestras instituciones, nuestros hogares, escuelas, medios de comunicación, centros de trabajo, redes digitales y cualquier espacio en el que haya una mujer, pues todas hemos sido violentadas de alguna forma por razones del género al que pertenecemos.

De nueva cuenta, Ciudad Juárez, Chihuahua fue el municipio en que más feminicidios se cometieron en 2020 y este parece seguir siendo un tema que no le interesa a nadie, un crimen que se ha hecho rutina; el 8 de marzo es un día conmemorativo que lanza un mensaje claro sobre la exigencia al reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo, no nos rendiremos hasta que eso suceda. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.