¿Qué no entienden?.. no hay agua

De nueva cuenta, el gobierno federal regresa con bríos renovados para intentar llevarse el agua de las presas de Chihuahua a Tamaulipas, con el cuento ya más que trillado de cumplir con el acuerdo de aguas internacionales entre México y Estados Unidos.

Hoy no sólo lo hace con declaraciones desde Palacio Nacional; han desplegado toda una cargada de declaraciones y guerra sucia a través de redes sociales para desacreditar cualquier reacción social que intente defender el vital líquido.

Desde luego que el grito de guerra de la gobernadora Maru Campos, al aseverar que “sobre su cadáver” se llevarán el agua de Chihuahua ante la insistencia del Gobierno Federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de trasvasar el agua de las presas a Tamaulipas, no fue bien visto desde el centro del país.

El presidente Manuel Andrés López Obrador como siempre maneja un doble discurso; por un lado asegura que “no hay ningún conflicto en puerta afortunadamente, no tenemos ninguna reclamación del gobierno de Estados Unidos, pero vamos a estar pendiente, ya pasamos una situación difícil”, según declaraciones en días pasados, y claro aviva la hoguera para que el conflicto continúe.

El mismo recuerda que hubo un enfrentamiento y perdieron la vida dos personas, acusando nuevamente el conflicto de por intereses de “politiqueros” en La Boquilla y hasta llega al extremo se señalar sutilmente que existe “una mezcla un poco extraña de delincuencia organizada con acaparadores de agua con políticos corruptos que todavía prevalecen”.

Estas declaraciones motivaron al aún delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa a señalar que en la entidad el agua se la roban, la acaparan y el agua está ausente en los lugares donde más se necesita.

Muchas palabras pero nada de números, de acciones concretas desplegadas por parte del gobierno federal al menos en los últimos tres años, desde aquel conflicto que terminó en una tragedia y que hoy como en aquel momento, la Comisión de Aguas simplemente se esconde, no ha hecho nada para solucionar este problema.

Si como dicen los funcionarios federales que el agua se encuentra acaparada, ¿porqué no han hecho nada?, ¿porqué seguimos en las mismas?, y hoy que se acercan las elecciones este problema no puede estar exento de un fuerte componente político.

Ahora bien, los datos de la Comisión Nacional del Agua son muy claros, en la última década Chihuahua ha estado por debajo de la precipitación de lluvia, respecto a la media por estado, en pocas palabras, ha llovido menos de lo normal.

Además nuestra entidad se encuentra catalogada en índices de “anormalmente seco” en sequía moderada y severa… y siguen siendo datos del gobierno federal que no ha implementado ninguna acción para paliar este problema.

No se trata de un cuento de terror con el fin de apaciguar las aguas en la cuenca de Conchos, no el pasado mes de febrero la Comisión Nacional del Agua informó que México tiene un déficit de 535 millones de metros cúbicos con Estados Unidos lo que significa que en este quinquenio no se ha entregado ni la mitad de la cifra comprometida en el acuerdo.

El truco es que quieren que el agua sea pagada con las reservas de las presas La Boquilla y Luis L. León, algo así como la pequeña cantidad de 120 millones de metros cúbicos, para llevarla al cauce del Río Bravo que deposita sus aguas en la Presa Internacional de La Amistad, todo sea por complacer a los productores, o mejor dicho, que el gobierno de Tamaulipas hoy en manos de Morena no tenga ningún problema.

De acuerdo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, México mantiene un déficit de más de la mitad del agua que debe entregar a Estados Unidos, proveniente del río Bravo, en el contexto del Tratado Internacional de Aguas de 1944. En el tercer año del ciclo en curso, ha enviado 407 millones de metros cúbicos de un total de 938, aunque tiene como fecha límite el final del ciclo, es decir en octubre de 2025.

Por otro lado, Estados Unidos alega una sequía de 20 años en la cuenca del río Colorado, cauce que atraviesa parte de Estados Unidos y desemboca en el Alto Golfo de California, el país vecino debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos anuales a México, pero el año pasado se acordó una reducción en la asignación de 8 por ciento, ellos también han dejado de entregar agua.

Hay un dato más importante, ahorita a discusión en la Comisión Internacional de Límites y Aguas es que si el estado de Texas violó las leyes internacionales con la instalación de boyas en el río Bravo para frenar el flujo migratorio, en otras palabras, no hay ninguna intención del reclamo del agua, sigue en las mentes de los políticos exclusivamente.

Y como se ha señalado en este espacio, en algo tienen razón tanto el Gobierno federal como el estatal, el problema del agua se ha convertido en una interminable y sin vista de solución guerra política, donde la polarización aleja una posible solución, y ni la muerte de Jessica ha traído un poco de prudencia entre los políticos, menos en sus posiciones lo que augura que esta guerra será interminable.