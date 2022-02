Que no le digan que no le cuenten…

Ciudad Juárez.- Viene por séptima ocasión a la frontera, aquí comenzó su andar en la carrera presidencial, por lo menos algo le debe de despertar el visitar esta bendita tierra fronteriza.

Según su agenda viene a la reunión de Seguridad, a dar la siempre polémica “Mañanera” y a visitar la Aduana, esa a la que le dieron una manita de gato en esta semana. Viene de entrada por salida, la realidad es que hay muchos temas que tratar en esta visita y tiene para escoger; el fenómeno migratorio, la violencia que está en niveles muy fuertes en la ciudad, la infraestructura, la pandemia, la desintegración familiar, etc.

Las “Mañaneras” de esta semana no han tenido pierde en cuanto a polémica se trata, el tema de Loret, las incursiones de Alazraki, las necesidades de saber cuánto dinero ganan aquellos conductores de noticias a los que incluso ha dado a llamarles “golpeadores”. La de este jueves 17 tuvo un toque especial al recordar a los periodistas que han perdido su vida en aras del duro oficio de la libertad de expresión. La prensa ha sido su principal tema y la verdad esta es una petición, no se pierda señor presidente en los alegatos de cuánto gana Loret y que si su hijo tiene o no una vida de millonario en Houston, la justicia debe alcanzar a todos en un momento, ha resaltado usted una actitud mafiosa en los comunicadores al señalarles que se meten con su familia, ¿cómo le llamamos a su actitud de denostar y rebajar todos los días a quien osa manifestarse en su contra? Yo creo que usted como buen político que es tiene mucho más que dar y convertirse en el estadista que usted debería de ser y dejar de lado el misticismo que pretende impregnar a su discurso; todavía le queda tres años en gobierno y ojalá que tenga firme la rienda sobre sus correligionarios porque en diversidad de crónicas ya dan como hecho que Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard están listos para su relevo y que Monreal de “no hacerse la machaca” en el partido buscará otro lugar donde ofrecer su receta; son solamente crónicas lejanas del hervidero de grillos que se ve a la distancia de esta frontera. Yo sí le quiero pedir con todo respeto que en su Mañanera detalle el beneficio de un plan integral para mejorar la seguridad y calidad de vida de todos los que vivimos en esta frontera, la reunión va a ser muy similar a la de Tijuana, tenemos muchas solicitudes, pero no alcanza cuando usted solo atina a decir que debe de haber cero impunidad. La solución no radica en pregonar a los cuatro vientos su intención del combate a la corrupción desde las instituciones cuando a muchas familias no nos alcanza para darles un buen nivel de vida a nuestros seres queridos, ahí se abren una serie de perspectivas y tentaciones. No pierda el tiempo para contestar con grandes clases de historia lo que el presente exige con acciones contundentes y puntuales, usted sabe cómo encabezar estos esfuerzos. No en vano fuimos testigos de sus años de lucha por llegar a la Presidencia de México; toda una vida.

Mi solicitud es sencilla, quiero oír hablar al estadista, al estratega, al líder que sabe generar resultados y no a la persona que se la pasa dos horas divagando en conceptos históricos o pidiendo clemencia o de plano atacando con singular ferocidad a los que usted considera sus adversarios. También le pedimos que evalúe las condiciones de los puentes internacionales, en esta ciudad hay una vida común con El Paso, el comercio transfronterizo es vital. Ahí podrá ver cuál es el modo de vida de miles de juarenses, ¿cómo podremos agilizar los tiempos de los cruces? Tenemos efectos colaterales como el desgaste del medio ambiente o la convivencia familiar, cada vez que se aumentan los tiempos de espera se incrementan estos factores. Qué bueno que también echara un ojo para “jalar las orejas” y que pongan más atención al tráfico hormiga (y en algunos casos dantescos) de armas, balas, dinero o drogas entre otras cosas.

Es una visita quizá muy corta, pero de verdad esperamos que sea muy provechosa, el tour por las aduanas de México seguramente le dará una perspectiva respecto a las tonalidades de la dinámica fronteriza con Estados Unidos y lo debe de sensibilizar a las condiciones de vida donde como ejemplos, el látigo de la violencia y la infraestructura de la ciudad son auténticos golpes a la calidad de vida.

Bienvenido pues a la mejor frontera de México donde debe de vivir Dios, si le pedimos mucha empatía con la vida de estos lugares, el decreto para legalizar los autos “chocolates” fue un buen comienzo, muchas familias ya podrán disfrutar de ese avance. Pero no echemos campanas al vuelo, aún faltan muchos detalles que traemos arrastrando y que definitivamente no dejan que florezca en su máxima expresión nuestra querida Ciudad Juárez. Que la postura mediática no se imponga a la voluntad política, aún hay mucho por hacer y el tiempo corre.